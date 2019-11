Több amerikai cég is engedélyt kapott rá, hogy beszállítson a Huaweinek, azt azonban még nem lehet tudni, pontosan mely vállalatokról van szó. A The Verge arról ír, hogy a Microsoft egyike azoknak a társulásoknak, amelyek kérelme pozitív elbírálást kapott. A kereskedelmi minisztérium esetükben már engedélyezte, hogy szoftvereket exportáljanak a Huawei számára.

A kínai gyártó csütörtökön kapott nagyon fontos hírt, amely szerint több amerikai cég is beszállíthat nekik. A kereskedelmi háború ugyanakkor nem ért véget, a közleménybe ugyanis azt is beleírták, hogy csak korlátozott számú amerikai vállalatnak és csak az amerikai nemzetbiztonságra, valamint az Egyesült Államok külpolitikai érdekeire "nem nagy kockázatot jelentő termékekre" adnak ki exportengedélyeket.

A Microsoft Office- és Windows-licenceket árusít a Huaweinek, melyeket a gyártó saját (Windowst futtató) laptopjaiban is felhasznál. A lépés azért is fontos, mert a Huawei elleni szigorítás kezdetén gyakorlatilag egyik napról a másikra tűntek el a cég laptopjai a Microsoft online áruházaiból. Mindez gátat szabott annak is, hogy a gyártó újabb eszközeit be tudja vezetni a piacra.

Amerikai lapértesülések szerint eddig mintegy háromszáz exportengedély-kérelmet adtak be, ezeknek körülbelül a felét fogadta be a minisztérium, és a befogadott kérelmeknek is csak az 50 százalékát bírálta el pozitívan. Azt nem tudni, hogy a Google kapott-e engedélyt, pedig ez lenne a legfontosabb: ha a cég nem építheti bele telefonjaiba annak szolgáltatásait, úgy nehezen tudja eladni készülékeit.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.