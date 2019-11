Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A könyvnyomtatást feltaláló Johannes Gutenberg nyomdájából kikerült bibliát árvereznek el hétfőn Hamburgban, a kétkötetes Biblia latináért egy- vagy akár kétmillió eurót is megadhatnak.","shortLead":"A könyvnyomtatást feltaláló Johannes Gutenberg nyomdájából kikerült bibliát árvereznek el hétfőn Hamburgban...","id":"20191124_gutenberg_nyomdajabol_szarmazo_biblia_latina_arveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eedc0d-ac63-4df8-84ab-27c578c8b007","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_gutenberg_nyomdajabol_szarmazo_biblia_latina_arveres","timestamp":"2019. november. 24. 11:03","title":"Csak 481 oldalas ez a könyv, de 660 000 000 forintért adhatják el holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8f6415-d1cc-4b84-a92e-6c397f3bdd67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi ígérete szerint 2020-ban debütálhat az a technológia, ami 17 perc alatt tölt fel 0-ról 100 százalékra egy 4000 mAh-s akkumulátort.","shortLead":"A Xiaomi ígérete szerint 2020-ban debütálhat az a technológia, ami 17 perc alatt tölt fel 0-ról 100 százalékra egy 4000...","id":"20191125_xiaomi_100wos_gyorstolto_super_charge_turbo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b8f6415-d1cc-4b84-a92e-6c397f3bdd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d082109d-90b6-47a0-a2cd-82263b0faa22","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_xiaomi_100wos_gyorstolto_super_charge_turbo","timestamp":"2019. november. 25. 09:33","title":"Olyan gyorstöltőt ígér a Xiaomi, ami pillanatok alatt feltölti a mobilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9757b252-ffcf-4bbc-95e8-57a4d53202a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon ritka, hogy kék bálna teteme épségben sodródjon partra, a csontokat a tudósok szándékosan hagyták évekig a vízben.

","shortLead":"Nagyon ritka, hogy kék bálna teteme épségben sodródjon partra, a csontokat a tudósok szándékosan hagyták évekig...","id":"20191124_Kiemeltek_a_tengerbol_egy_negyeves_balnatetemet_osszerakjak_es_kiallitjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9757b252-ffcf-4bbc-95e8-57a4d53202a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3f8019-a483-47c5-b226-7d7f20d5f0ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_Kiemeltek_a_tengerbol_egy_negyeves_balnatetemet_osszerakjak_es_kiallitjak","timestamp":"2019. november. 24. 16:15","title":"Kiemeltek a tengerből egy négyéves bálnatetemet, összerakják és kiállítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1b02c0-9cf1-4037-917b-716fd26be2a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kilépő oldalon alakult ki jelentős torlódás.","shortLead":"A kilépő oldalon alakult ki jelentős torlódás.","id":"20191124_20191124_varakozas_kilepes_magyar_ukran_hatar_zahony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf1b02c0-9cf1-4037-917b-716fd26be2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6a6727-156f-4b4d-af4d-352a6640dfe1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_20191124_varakozas_kilepes_magyar_ukran_hatar_zahony","timestamp":"2019. november. 24. 09:33","title":"Négy órát kell várakozni Záhonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a1b9aa-61dc-42ec-ae0f-4bf723f889f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Wang Liqiang listákat adott át az ausztrál szerveknek nevekkel és eszközökkel.\r

\r

","shortLead":"Wang Liqiang listákat adott át az ausztrál szerveknek nevekkel és eszközökkel.\r

\r

","id":"20191123_Meg_sosem_fordult_elo_hogy_kinai_hirszerzo_ugynok_dzertalt_volna_most_Ausztraliaban_ez_is_megtortent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9a1b9aa-61dc-42ec-ae0f-4bf723f889f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6a42d2-c3bf-4b95-8fd0-c3ec8733da3f","keywords":null,"link":"/vilag/20191123_Meg_sosem_fordult_elo_hogy_kinai_hirszerzo_ugynok_dzertalt_volna_most_Ausztraliaban_ez_is_megtortent","timestamp":"2019. november. 23. 14:13","title":"Még sosem fordult elő, hogy kínai hírszerző ügynök dezertált volna, most Ausztráliában ez is megtörtént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159bf2fd-8d3b-411b-a829-e4d09717aa96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a kipakolt kordonok 1,4 millió forintba kerültek, a rendőröknek 20 milliónál is több túlórapénzt fizettek. ","shortLead":"Csak a kipakolt kordonok 1,4 millió forintba kerültek, a rendőröknek 20 milliónál is több túlórapénzt fizettek. ","id":"20191124_Elmondta_a_rendorseg_mennyibe_kerult_a_varoslakok_elzarasa_Erdogantol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=159bf2fd-8d3b-411b-a829-e4d09717aa96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484511a9-1b28-460e-8da0-9d5afd01a9f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Elmondta_a_rendorseg_mennyibe_kerult_a_varoslakok_elzarasa_Erdogantol","timestamp":"2019. november. 24. 14:48","title":"Elmondta a rendőrség, mennyibe került a városlakók elzárása Erdogantól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több fel- és bejelentés is érkezett a rendőrségre Borkai Zsolt volt győri polgármester, Rákosfalvy Zoltán ügyvéd, valamint az Audi-földek adásvétele ügyében. Az eljárásokat egyesítették a nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt alig pár napja elrendelt nyomozáshoz.

","shortLead":"Több fel- és bejelentés is érkezett a rendőrségre Borkai Zsolt volt győri polgármester, Rákosfalvy Zoltán ügyvéd...","id":"20191124_A_rendorseg_egyesitette_a_Borkaiugyben_indult_eljarasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652074ec-336b-46d4-8daa-379ffbce2f03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_A_rendorseg_egyesitette_a_Borkaiugyben_indult_eljarasokat","timestamp":"2019. november. 24. 21:08","title":"A rendőrség egyesítette a Borkai-ügyben indult eljárásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bee222-f6fe-4d4d-971f-59a9a8633e3b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Erőműveket, vasutat akarnak építeni és metrókocsikat venni a 2 milliárd dollárból. ","shortLead":"Erőműveket, vasutat akarnak építeni és metrókocsikat venni a 2 milliárd dollárból. ","id":"20191124_Oroszorszagtol_ker_kolcsont_Iran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bee222-f6fe-4d4d-971f-59a9a8633e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3d2468-2967-4a07-b73f-f1c25de23d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Oroszorszagtol_ker_kolcsont_Iran","timestamp":"2019. november. 24. 12:45","title":"Oroszországtól kér kölcsönt Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]