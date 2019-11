Optimista a jövőt illetően a Huawei alapítója, Zsen Cseng-fej, aki szerint a cég a Google nélkül is remek eredményeket fog elérni.

Várható volt, hogy az újabb Huawei-ügy kapcsán is megszólal a cég alapítója, és így is lett: Zsen Cseng-fej a CNN Businessnek adott interjújában arról beszélt, hogy a Huawei az Android teljes körű használata nélkül is a világ vezető mobilmárkájává válik majd.

A kínai gyártó első embere azt követően nyilatkozott, hogy az amerikai kereskedelmi minisztérium a múlt héten engedett egy keveset a Huaweinek, illetve néhány amerikai vállalat, köztük a Microsoft is megkapta az engedélyt, hogy beszállítson a cégnek.

Zsen Cseng-fej nem reagált az intézkedésekre, mindössze annyit mondott, ő a jövőjükkel kapcsolatban nagyon optimista. Sőt: szerinte a Google-lel való viszonyuk nem okoz majd gondot, hogy a cég világelső legyen, legfeljebb kicsit hosszabb időbe telik elérni ezt.

Azt nem tudni, hogy a Huawei mely amerikai vállalatokkal dolgozhat együtt ismét a kereskedelmi minisztérium döntése után. A Windows-gyártó Microsoft biztosan az érintett cégek között van, a Google-lel való helyzetük ugyanakkor nem ismert.

A kínai gyártó már korábban hangsúlyozta, hogy a keresőcég nélkül is képesek lennének életben maradni: mobiljaikat saját operációs rendszerükkel látnák el, így a Huawei végleg megszabadulna a Google-től való függésétől. Ehhez azonban még évekre lesz szükség.

A Huawei legutóbb büszkén mesélte, hogy kínálatában már 45 ezer alkalmazás érhető el, ami valóban nem kevés, ha azonban a Google Play áruházához viszonyítjuk, már nagyon is az: ott több mint 2 millió szoftver közül lehet választani.

