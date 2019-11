Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint a beruházások lendítenek egy város életén, de a nyolcvanezer forintból élő nyugdíjas hétköznapjait nem változtatják meg. Lázár a makói testületi ülésen arról is beszélt, a legfontosabb, hogy egy település gazdaságilag stabil legyen, a többi csak politikai lökdösődés.","shortLead":"A politikus szerint a beruházások lendítenek egy város életén, de a nyolcvanezer forintból élő nyugdíjas hétköznapjait...","id":"20191127_lazar_janos_mako_ules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5572fa9d-acf4-4565-9c17-3255a97020cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_lazar_janos_mako_ules","timestamp":"2019. november. 27. 19:45","title":"Lázár János: Magyarország jól teljesít, de nem mindenkinek egyformán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1096f91a-1184-4a08-8a47-b17bb6d91c66","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezekhez a pillanatokhoz egyszerűen felesleges kommentárt fűzni. ","shortLead":"Ezekhez a pillanatokhoz egyszerűen felesleges kommentárt fűzni. ","id":"20191127_bmw_fekalia_kakaszippantos_kocsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1096f91a-1184-4a08-8a47-b17bb6d91c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939fbad3-38c8-4533-b7e9-0a6882d8df4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_bmw_fekalia_kakaszippantos_kocsi","timestamp":"2019. november. 27. 15:06","title":"Kigyulladt egy BMW, és épp arra járt egy szippantós kocsi – adódott a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő a Váci úton lett rosszul, a rendőrök mentették meg az életét.","shortLead":"A nő a Váci úton lett rosszul, a rendőrök mentették meg az életét.","id":"20191126_Vezetes_kozben_kapott_infarktust_egy_no_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8361c788-0ce6-4530-8e1c-325f4071b47e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Vezetes_kozben_kapott_infarktust_egy_no_Budapesten","timestamp":"2019. november. 26. 20:52","title":"Vezetés közben kapott infarktust egy nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nem is volt meg a szükséges engedélye annak az ingatlannak, ahová a kötelező tanórákon dzsúdóoktatásra vitték a helyi általános iskolásokat, pedig ide terveztek földalatti sportlőteret és a honvédelmi sportközpontot is – derült ki, miután a felháborodott szülők vizsgálatot kezdeményeztek. Az ezek szerint illegálisan működő sportközpontot nagy felhajtással fideszes képviselők adták át, és a tankerületi központ is hihetetlen kreativitással mentegeti utólag a kínos ügy érintettjeit. ","shortLead":"Nem is volt meg a szükséges engedélye annak az ingatlannak, ahová a kötelező tanórákon dzsúdóoktatásra vitték a helyi...","id":"20191128_csomor_testneveles_altalanos_iskola_tankerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f28279-bb10-468e-88db-fbd92767c89d","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_csomor_testneveles_altalanos_iskola_tankerulet","timestamp":"2019. november. 28. 11:30","title":"Kötelező tesióra a fideszes csarnokban? A tankerület szerint így spóroltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Soltész Miklós hivatalos római látogatásán részt vett a pápa szokásos szerdai általános kihallgatásán a Szent Péter téren. Az ajándék mellé némi statisztikával is készült.","shortLead":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Soltész Miklós hivatalos római...","id":"20191127_Statisztikai_adatokkal_ment_Ferenc_papahoz_Soltesz_Miklos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69476a1d-ac3e-4e9d-9cf5-08ac120b1fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf3cbb2-7f2c-4432-9ee3-f218f15c8b76","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Statisztikai_adatokkal_ment_Ferenc_papahoz_Soltesz_Miklos","timestamp":"2019. november. 27. 20:16","title":"Ajándékot is vitt a fideszes államtitkár Ferenc pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e1c390-1745-4c18-aa67-47bfa50e7877","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Petrov Árpád az úszót méltatta közleményében.","shortLead":"Petrov Árpád az úszót méltatta közleményében.","id":"20191128_hosszu_katinka_petrov_arpad_edzo_szakitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3e1c390-1745-4c18-aa67-47bfa50e7877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d093365b-ad0d-4142-9f95-ac663c176827","keywords":null,"link":"/elet/20191128_hosszu_katinka_petrov_arpad_edzo_szakitas","timestamp":"2019. november. 28. 10:10","title":"Reagált Hosszú Katinka kemény üzenetére az elküldött edző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormánypártok szerint politikai hisztiről van szó az Isztambuli Egyezmény kapcsán, de az EP-képviselők többsége nem így gondolkozik.","shortLead":"A magyar kormánypártok szerint politikai hisztiről van szó az Isztambuli Egyezmény kapcsán, de az EP-képviselők...","id":"20191128_Az_Isztambuli_Egyezmeny_ratifikalasara_szolitott_fel_az_EP_a_fideszesek_nem_szavaztak_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e094d3-5f0b-4738-9873-b3d399ad620d","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Az_Isztambuli_Egyezmeny_ratifikalasara_szolitott_fel_az_EP_a_fideszesek_nem_szavaztak_meg","timestamp":"2019. november. 28. 15:17","title":"Az Isztambuli Egyezmény ratifikálására szólított fel az EP, a fideszesek nem szavazták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes adással jelentkezett a szerdai RTL Híradó. A műsorban elhangzott: a Fidesz március óta közel 100 millió forintot költött Facebook-hirdetésre.","shortLead":"Érdekes adással jelentkezett a szerdai RTL Híradó. A műsorban elhangzott: a Fidesz március óta közel 100 millió...","id":"20191127_fidesz_facebook_hirdetes_onkormanyzati_valasztas_karacsony_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a536d626-d906-47cf-9d71-9747786c1d60","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_fidesz_facebook_hirdetes_onkormanyzati_valasztas_karacsony_gergely","timestamp":"2019. november. 27. 20:14","title":"A Fidesz csak vette és vette a Facebook-hirdetéseket, ők költötték a legtöbbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]