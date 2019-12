Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A négyfős társaság többek között etetőhajót, horgászfelszereléseket és számítástechnikai eszközöket tulajdonított el.","shortLead":"A négyfős társaság többek között etetőhajót, horgászfelszereléseket és számítástechnikai eszközöket tulajdonított el.","id":"20191223_54szer_loptak_negy_honap_alatt_megegyeztek_az_ugyeszseggel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36eacd99-5e7a-4343-b367-b9075cbe70c4","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_54szer_loptak_negy_honap_alatt_megegyeztek_az_ugyeszseggel","timestamp":"2019. december. 23. 10:58","title":"54-szer loptak négy hónap alatt, megegyeztek az ügyészséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három kiberbűnöző éveken át lopta az áldozatok pénzét a GozNym nevű program segítségével. Több mint 41 ezer számítógépet fertőztek meg.","shortLead":"Három kiberbűnöző éveken át lopta az áldozatok pénzét a GozNym nevű program segítségével. Több mint 41 ezer...","id":"20191223_hacker_goznym_kiberbunozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ad5281-5cdd-49a2-90e3-6a558fabe09b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_hacker_goznym_kiberbunozes","timestamp":"2019. december. 23. 13:03","title":"29,7 milliárd forintnyi dollárt lopott három hacker, most elítélte őket a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Telitalálatos nem volt, de 250 ezer forintot 62-en nyertek. ","shortLead":"Telitalálatos nem volt, de 250 ezer forintot 62-en nyertek. ","id":"20191222_Ezek_voltak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee58789f-859e-47f7-a8f7-8e92438e3341","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Ezek_voltak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2019. december. 22. 17:59","title":"Ezek voltak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9287f693-ba78-4abb-9667-ce7ad9b3bfaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság a társszervekkel közösen újabb ellenőrzést tartott a VI. és VII. kerületi szórakozóhelyeken, illetve azok környékén.","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság a társszervekkel közösen újabb ellenőrzést tartott a VI. és VII. kerületi...","id":"20191222_Razziazott_a_rendorseg_a_belvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9287f693-ba78-4abb-9667-ce7ad9b3bfaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44533ea-2ea6-4ed2-9362-0b5cade86275","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Razziazott_a_rendorseg_a_belvarosban","timestamp":"2019. december. 22. 09:16","title":"Razziázott a rendőrség a belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3896327a-54a4-4a27-8523-8de97c0e3114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erős havazás nem, maximum hózápor fordulhat elő az ország egyes részein.\r

","shortLead":"Erős havazás nem, maximum hózápor fordulhat elő az ország egyes részein.\r

","id":"20191223_Esovel_es_viharos_szellel_erkezik_a_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3896327a-54a4-4a27-8523-8de97c0e3114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd845d8-078c-4fac-98e0-e61d7e50b441","keywords":null,"link":"/elet/20191223_Esovel_es_viharos_szellel_erkezik_a_karacsony","timestamp":"2019. december. 23. 06:52","title":"Esővel és viharos széllel érkezik a karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormány rendkívüli állapotot hirdetett, mivel egyre több hasonló incidens fordult elő az intézményekben.","shortLead":"A kormány rendkívüli állapotot hirdetett, mivel egyre több hasonló incidens fordult elő az intézményekben.","id":"20191223_Ket_nap_alatt_36an_haltak_meg_a_hondurasi_bortonverekedesekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4c7437-3586-4bb1-9a87-9bfa88089404","keywords":null,"link":"/vilag/20191223_Ket_nap_alatt_36an_haltak_meg_a_hondurasi_bortonverekedesekben","timestamp":"2019. december. 23. 05:41","title":"Két nap alatt 36-an haltak meg a hondurasi börtönverekedésekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly a kirobbant szexuális zaklatási botrányok és összeférhetetlenség miatt nem is hirdettek irodalmi Nobel-díjast.","shortLead":"Tavaly a kirobbant szexuális zaklatási botrányok és összeférhetetlenség miatt nem is hirdettek irodalmi Nobel-díjast.","id":"20191221_Negy_uj_tagot_valasztott_az_irodalmi_Nobelbizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0e8e8c-1fb7-4273-bbf9-199fc3ee6596","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Negy_uj_tagot_valasztott_az_irodalmi_Nobelbizottsag","timestamp":"2019. december. 21. 17:54","title":"Négy új tagot választott az irodalmi Nobel-bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az öt horvát állampolgárból álló banda farzsebben tartott mobilokra és pénztárcákra ment.","shortLead":"Az öt horvát állampolgárból álló banda farzsebben tartott mobilokra és pénztárcákra ment.","id":"20191223_kulfoldi_zsebtolvaj_budapest_karacsonyi_vasar_vorosmarty_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5397aba7-4db1-489b-b10c-c73fd9d2c468","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_kulfoldi_zsebtolvaj_budapest_karacsonyi_vasar_vorosmarty_ter","timestamp":"2019. december. 23. 14:32","title":"Külföldi zsebtolvajokat fogtak el a budapesti karácsonyi vásárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]