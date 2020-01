Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy év után végérvényesen besokallt a közműlopási ügyétől Galambos Lajos. A tárgyalást félbeszakítva állt fel a vádlottak padjáról, csak azt érezte, ki kell mennie.\r

\r

","shortLead":"Négy év után végérvényesen besokallt a közműlopási ügyétől Galambos Lajos. A tárgyalást félbeszakítva állt fel...","id":"20200121_Megint_rosszul_lett_a_targyalasan_Galambos_Lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d3215c-3da2-495b-b80b-ce6a21fe4ef5","keywords":null,"link":"/elet/20200121_Megint_rosszul_lett_a_targyalasan_Galambos_Lajos","timestamp":"2020. január. 21. 09:06","title":"Megint rosszul lett a tárgyalásán Galambos Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciával foglalkozó amerikai Clearview AI akkora adatbázist épített emberekről, amekkora még az FBI-nak sincs.","shortLead":"A mesterséges intelligenciával foglalkozó amerikai Clearview AI akkora adatbázist épített emberekről, amekkora még...","id":"20200122_arcfelismeres_clearview_ai_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1be5e7-a937-4c99-925c-f89991150d6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_arcfelismeres_clearview_ai_foto","timestamp":"2020. január. 22. 08:03","title":"3 milliárd fotót húztak le a Facebookról és az internetről, most rendőrök böngésznek benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2c37ae-c9f5-44da-a728-8f56c42429e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány óra alatt összejött 40 millió forintnyi lefoglalt zsákmány.","shortLead":"Néhány óra alatt összejött 40 millió forintnyi lefoglalt zsákmány.","id":"20200121_Egymast_ertek_a_lopott_autok_a_csanadpalotai_hataratkelonel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce2c37ae-c9f5-44da-a728-8f56c42429e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79018809-56d4-40ae-bcec-7dfc84c05487","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_Egymast_ertek_a_lopott_autok_a_csanadpalotai_hataratkelonel","timestamp":"2020. január. 21. 08:58","title":"Egymást érték a lopott autók a csanádpalotai határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c630154a-e854-4287-baad-840bc9ee4fe0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak hatékonyabbak, de több fizetést is adnak.","shortLead":"Nem csak hatékonyabbak, de több fizetést is adnak.","id":"20200121_vaci_ut_cegek_magyar_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c630154a-e854-4287-baad-840bc9ee4fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73d45cb-0667-482a-a23d-2575446839da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_vaci_ut_cegek_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. január. 21. 17:14","title":"Tönkreverték a versenytársakat a Váci úti cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d2e54a-d87b-481d-84d5-87c1979e62dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Büntetőfeljelentést tett a kormányhivatal a budaörsi szakrendelő ügyében – áll a hivatal közleményében.","shortLead":"Büntetőfeljelentést tett a kormányhivatal a budaörsi szakrendelő ügyében – áll a hivatal közleményében.","id":"20200121_feljelentes_fovarosi_kormanyhivatal_budaors_szemmutet_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87d2e54a-d87b-481d-84d5-87c1979e62dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06387a66-dee1-477f-bd78-da180fe4a056","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_feljelentes_fovarosi_kormanyhivatal_budaors_szemmutet_fertozes","timestamp":"2020. január. 21. 08:47","title":"Feljelentést tett a fővárosi kormányhivatal a fertőzéssel végződött budaörsi szemműtétek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3f04cc-a8c8-49e6-b809-704ba49339a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár héttel a Galaxy S20 bemutatója előtt cseréli le egyik fontos emberét a Samsung – ez a hír terjedt el a nemzetközi sajtóban. Arról is írnak, hogy DJ Koh a cégnél marad.","shortLead":"Pár héttel a Galaxy S20 bemutatója előtt cseréli le egyik fontos emberét a Samsung – ez a hír terjedt el a nemzetközi...","id":"20200120_samsung_telefon_roh_tae_moon_dj_koh_galaxy_s20_bemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd3f04cc-a8c8-49e6-b809-704ba49339a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494eb5e5-44ac-4e92-88ea-99f688a4e835","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_samsung_telefon_roh_tae_moon_dj_koh_galaxy_s20_bemutato","timestamp":"2020. január. 20. 15:03","title":"Lecserélik a Samsung mobilos főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cf3eab-f080-4344-9bbb-5bf0c2ffc345","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lexus több olyan koncepcióképet készített, melyeken a holdi körülményekre tervezett járművek láthatók, és amelyeket emberek használhatnának, ha benépesítették az égitestet.","shortLead":"A Lexus több olyan koncepcióképet készített, melyeken a holdi körülményekre tervezett járművek láthatók, és amelyeket...","id":"20200120_lexus_hold_holdjaro_jarmu_hold_misszio_elet_a_holdon_koncepciokepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43cf3eab-f080-4344-9bbb-5bf0c2ffc345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83988588-54f6-4fb0-b248-374ee1b1bb18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_lexus_hold_holdjaro_jarmu_hold_misszio_elet_a_holdon_koncepciokepek","timestamp":"2020. január. 20. 20:03","title":"A Lexus elképzelte, milyen járművekkel közlekedhetnénk a Holdon, ha már ott élnénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Már az Európai Néppárt belső egységét veszélyezteti a magyar kormánypárt kizárása körül kialakult vita, éppen ezért egyre több képviselő szabadulna Orbán Viktortól – értesült a hvg.hu. A Fidesz maradása mellett érvelők sem maradéktalanul elégedettek, a francia delegáció szerint a bölcsek tanácsának jelentéséből okulnia kell mindkét félnek, és megoldást kell találni a nézeteltérésekre. Az EPP vezetése azonban még mindig nem döntötte el, szavaznak-e a februári választmányon a Fidesz sorsáról. ","shortLead":"Már az Európai Néppárt belső egységét veszélyezteti a magyar kormánypárt kizárása körül kialakult vita, éppen ezért...","id":"20200121_neppart_fidesz_kizaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83696ce-0780-4aa5-92ba-0370e3381efd","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_neppart_fidesz_kizaras","timestamp":"2020. január. 21. 11:20","title":"„A néppárti frakció 75-80 százaléka kész kitenni a Fideszt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]