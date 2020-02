Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"963cc126-e835-4c46-8e1b-53e3b967d928","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze Dunaszentgyörgynél.","shortLead":"Egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze Dunaszentgyörgynél.","id":"20200210_Mindket_sofor_meghalt_egy_balesetben_a_6os_fouton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=963cc126-e835-4c46-8e1b-53e3b967d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4681c25-5ec8-4c28-81be-e176b0ae6b6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_Mindket_sofor_meghalt_egy_balesetben_a_6os_fouton","timestamp":"2020. február. 10. 12:53","title":"Mindkét sofőr meghalt egy balesetben a 6-os főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavaly tavasszal pánikszerűen leváltott és titokban hazahozott Kaleta Gábor hivatali gépén sajtóinformációk szerint 300 ezer tételnyi kifogásolt tartalom, vagyis gyermekekről készült pornográf fotó volt.","shortLead":"A tavaly tavasszal pánikszerűen leváltott és titokban hazahozott Kaleta Gábor hivatali gépén sajtóinformációk szerint...","id":"20200210_Kaleta_gyermekpornografia_peru_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f1c71b-6dc5-4e00-9bec-f00e78fc39fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Kaleta_gyermekpornografia_peru_nagykovet","timestamp":"2020. február. 10. 15:32","title":"Márciusban kezdődik a gyermekpornográfiával vádolt perui magyar nagykövet pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbbabd8-ed53-4ea2-a6c3-41e470d0cd4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nikola újdonságát nemcsak árammal, hanem akár hidrogénnel is fel lehet tölteni.","shortLead":"A Nikola újdonságát nemcsak árammal, hanem akár hidrogénnel is fel lehet tölteni.","id":"20200211_mint_egy_falat_kenyer_ime_a_legujabb_kozel_1000_loeros_elektromos_pickup_nikola_badger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edbbabd8-ed53-4ea2-a6c3-41e470d0cd4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e671c6-bce5-4b27-9861-bbdb88327295","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_mint_egy_falat_kenyer_ime_a_legujabb_kozel_1000_loeros_elektromos_pickup_nikola_badger","timestamp":"2020. február. 11. 07:59","title":"Mint egy falat kenyér: íme a legújabb, közel 1000 lóerős elektromos pickup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17255a8-5371-47f6-864e-b2725f77bf80","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokan nem értették, mit keres a színpadon Eminem. ","shortLead":"Sokan nem értették, mit keres a színpadon Eminem. ","id":"20200211_Oscar_gala_nezettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d17255a8-5371-47f6-864e-b2725f77bf80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36b1c3e-fcda-4e6e-ac1e-2fcce77c73d1","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Oscar_gala_nezettseg","timestamp":"2020. február. 11. 11:28","title":"Mélypont: még soha nem volt ilyen alacsony az Oscar-gála nézettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906fb1e1-ee5b-4d4c-838d-1eb7154efb35","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kabinet nem támogatja a közszolgáltatásként szervezett, veszteséges vasúti áruszállítást, amivel annak elsorvadásához és közvetve több ezer vasutas utcára kerüléséhez járulhat hozzá – mondja Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria elnöke. Eközben a fejleszteni ígért záhonyi komplexumban gyakorlatilag megállt az élet.","shortLead":"A kabinet nem támogatja a közszolgáltatásként szervezett, veszteséges vasúti áruszállítást, amivel annak elsorvadásához...","id":"202006__kovacs_imre_rail_cargoelnok__zahonyrol_klimavedelemrol__hiv_avasut_all_abal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=906fb1e1-ee5b-4d4c-838d-1eb7154efb35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8fa4391-b922-4b8b-b5ff-fb314b1f5fb5","keywords":null,"link":"/360/202006__kovacs_imre_rail_cargoelnok__zahonyrol_klimavedelemrol__hiv_avasut_all_abal","timestamp":"2020. február. 11. 07:00","title":"Több százezer kamion zúdulhat a magyar utakra, ha a kormány nem lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyi tárca vezetője azt mondta, kompromisszumos elképzeléssel ment pénteken Kijevbe, ami szerinte Kárpátalján is garantálta volna a magas színvonalú ukránnyelvoktatást.","shortLead":"A magyar külügyi tárca vezetője azt mondta, kompromisszumos elképzeléssel ment pénteken Kijevbe, ami szerinte...","id":"20200209_Elutasitotta_Szijjarto_javaslatait_az_ukran_oktatasi_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e956b36-bfc1-4271-849c-247d8cfdf40e","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Elutasitotta_Szijjarto_javaslatait_az_ukran_oktatasi_miniszter","timestamp":"2020. február. 09. 20:25","title":"Elutasította Szijjártó javaslatait az ukrán oktatási miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02eaa7d-eba4-40fc-962d-f4e86fc9f207","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügy nem tud arról, hogy bárki megfertőződött volna.","shortLead":"A külügy nem tud arról, hogy bárki megfertőződött volna.","id":"20200210_koronavirus_fertozes_magyarok_kozlemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c02eaa7d-eba4-40fc-962d-f4e86fc9f207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65f5d65-4bf0-4f35-973c-61cb5698e066","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_koronavirus_fertozes_magyarok_kozlemeny","timestamp":"2020. február. 10. 17:35","title":"Eddig elkerüli a magyarokat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a4a5a6-2b56-4314-b990-29f3e67fb229","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De nyerhet még néhány kategóriában. ","shortLead":"De nyerhet még néhány kategóriában. ","id":"20200210_A_Jojo_Nyuszi_is_Oscardijas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52a4a5a6-2b56-4314-b990-29f3e67fb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6e7311-9d0f-4f7e-a2e9-abfb81fdc891","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_A_Jojo_Nyuszi_is_Oscardijas","timestamp":"2020. február. 10. 02:47","title":"A Jojo Nyuszi is Oscar-díjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]