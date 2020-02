Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felülvizsgálják a budai várban található önkormányzati lakások bérleti díját, emelés jöhet.","shortLead":"Felülvizsgálják a budai várban található önkormányzati lakások bérleti díját, emelés jöhet.","id":"20200212_Bayer_Zsolt_akkor_is_marad_a_varban_ha_tobbet_kell_az_onkormanyzati_lakasaert_fizetni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e922ac69-8ec8-4037-83dc-42bb040493ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Bayer_Zsolt_akkor_is_marad_a_varban_ha_tobbet_kell_az_onkormanyzati_lakasaert_fizetni","timestamp":"2020. február. 12. 07:32","title":"Bayer Zsolt akkor is marad a várban, ha többet kell az önkormányzati lakásáért fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint két tesztet is elvégeztek rajta, egyik sem mutatta a vírus jelenlétét.","shortLead":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint két tesztet is elvégeztek rajta, egyik sem mutatta a vírus jelenlétét.","id":"20200211_koronavirus_fulop_szigetek_magyar_no_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9348a1-53c9-49c2-be26-7c349043b5ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_koronavirus_fulop_szigetek_magyar_no_fertozes","timestamp":"2020. február. 11. 15:18","title":"Koronavírus: nem fertőződött meg a Fülöp-szigeteken tartózkodó magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A számokon is meglátszik, mennyire extrém volt a hétfői időjárás.","shortLead":"A számokon is meglátszik, mennyire extrém volt a hétfői időjárás.","id":"20200211_melegrekord_szelrekord_idojaras_vihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f857657-6419-4182-a52f-cbae40096b63","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_melegrekord_szelrekord_idojaras_vihar","timestamp":"2020. február. 11. 14:53","title":"95 éves melegrekord és 36 éves szélrekord dőlt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29ca818c-f261-49b4-b9bf-42e3388767d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már 1310-en haltak meg a vírus miatt és a hatóságok 48,2 ezer fertőzöttről tudnak. 