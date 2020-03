Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabadjelzőkkel és dudálva fejezték ki szolidaritásukat a taxisok a kórházi dolgozók felé. A gyülekezésről drónvideó is készült. ","shortLead":"A szabadjelzőkkel és dudálva fejezték ki szolidaritásukat a taxisok a kórházi dolgozók felé. A gyülekezésről drónvideó...","id":"20200327_taxisok_budapest_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42792f18-510d-4995-bc6c-361451e57617","keywords":null,"link":"/cegauto/20200327_taxisok_budapest_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 08:28","title":"Látványos taxis demonstráció volt este Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két éven át nem mozdult ki egy szűk sávból a munkanélküliség. Most ennek a trendnek szinte biztosan vége lesz, a legutolsó, még a járvány előtti hónapban épp 4,5 millió alatt maradt a foglalkoztatottak száma.","shortLead":"Két éven át nem mozdult ki egy szűk sávból a munkanélküliség. Most ennek a trendnek szinte biztosan vége lesz...","id":"20200327_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatottsag_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f40558-e6fb-4201-9da6-2af2f7ecd15f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatottsag_ksh","timestamp":"2020. március. 27. 16:31","title":"Csökkent a munkanélküliség, mielőtt a járvány bevitte a mélyütést a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e716de-fbc8-429a-9bb7-a2eb0a90afd0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Emlékszik meg arra a politológusra, aki néhány évvel ezelőtt Skype-on próbált interjút adni a BBC-nek, mire a két kisgyereke berontott a dolgozószobába, és ellopták apjuk elől a show-t? Nos, ma már elég sokan vagyunk, akik átérezhetjük Robert E. Kelly helyzetét. A férfi ismét interjút adott, de ezúttal a családja is csatlakozott hozzá. ","shortLead":"Emlékszik meg arra a politológusra, aki néhány évvel ezelőtt Skype-on próbált interjút adni a BBC-nek, mire a két...","id":"20200327_BBC_szakerto_elo_bejelentkezes_home_office","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80e716de-fbc8-429a-9bb7-a2eb0a90afd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5623aac-2e0c-430d-9435-a7d87daa0d8e","keywords":null,"link":"/kultura/20200327_BBC_szakerto_elo_bejelentkezes_home_office","timestamp":"2020. március. 27. 16:51","title":"Napjaink ikonja lett a BBC-szakértő, akinek széttrollkodták a gyerekei az élő bejelentkezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vége az éjjel-nappalinak is a láncnál.","shortLead":"Vége az éjjel-nappalinak is a láncnál.","id":"20200327_Hamarabb_zarnak_aprilistol_a_Tescok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42702960-56cf-4e14-888f-2c2601cf2b99","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_Hamarabb_zarnak_aprilistol_a_Tescok","timestamp":"2020. március. 27. 18:32","title":"Hamarabb zárnak áprilistól a Tescók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1ef2e6-252c-478f-a707-eb0729e83011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még 2017 végén szabadalmaztatott egy alakváltoztató testű egeret az Apple. A különös elgondolás a napokban kapott zöld utat az Egyesült Államokban.","shortLead":"Még 2017 végén szabadalmaztatott egy alakváltoztató testű egeret az Apple. A különös elgondolás a napokban kapott zöld...","id":"20200327_apple_szabadalom_alakvaltoztato_eger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c1ef2e6-252c-478f-a707-eb0729e83011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c993ea69-cf66-44df-94eb-fb74b16112d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_apple_szabadalom_alakvaltoztato_eger","timestamp":"2020. március. 27. 11:33","title":"Egyszer lapos, egyszer domború: kigondolt az Apple egy különleges egeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b710da3-32f6-41ba-8078-d7523784369b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy hétig antibiotikumokkal és a klorokin maláriaellenes szerrel kezelték.","shortLead":"Egy hétig antibiotikumokkal és a klorokin maláriaellenes szerrel kezelték.","id":"20200327_Felepult_egy_95_eves_svajci_no_a_koronavirusfertozesbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b710da3-32f6-41ba-8078-d7523784369b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574971d9-1bca-4357-985c-dbc27b41ee68","keywords":null,"link":"/elet/20200327_Felepult_egy_95_eves_svajci_no_a_koronavirusfertozesbol","timestamp":"2020. március. 27. 20:58","title":"Felépült egy 95 éves svájci nő a koronavírus-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem sprintről beszélünk, hanem maratonról – így jellemezte az egészségügyi és gazdasági helyzetet az Egészségügyi Világszervezet európai igazgatója.","shortLead":"Nem sprintről beszélünk, hanem maratonról – így jellemezte az egészségügyi és gazdasági helyzetet az Egészségügyi...","id":"20200326_who_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c034249-b254-46b0-bfb5-cd144baea44a","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_who_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 26. 15:12","title":"WHO: Vannak biztató jelek, de messze van még a járvány vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955e322e-07d4-49b6-8e8c-e23d3465d021","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"A Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint a kormánykommunikáció jelenlegi formája szerintük nem segítség, hanem veszélyforrás. A közmédiában mégis a nem fideszes újságokat ekézik. ","shortLead":"A Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint a kormánykommunikáció jelenlegi formája szerintük nem segítség, hanem...","id":"202013_viralis_tartalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=955e322e-07d4-49b6-8e8c-e23d3465d021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998826b2-b7cf-4b9c-8bb8-cbc0e20e82c7","keywords":null,"link":"/360/202013_viralis_tartalom","timestamp":"2020. március. 26. 12:00","title":"Ahol tudja, akadályozza a sajtót a kormány, közben a közmédia főként pártüzeneteket tol ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]