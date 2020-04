Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös eszközt találtak amerikai kutatók a koronavírus-járvány terjedésének figyelésére: a Google és a Facebook felmérései a tudósok szerint igen hatékonyan követik, sőt előre is jelzik a vírus mozgását.","shortLead":"Különös eszközt találtak amerikai kutatók a koronavírus-járvány terjedésének figyelésére: a Google és a Facebook...","id":"20200423_carnegie_mellon_egyetem_facebook_google_kerdoivek_koronavirusjarvany_terjedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a808503d-b34c-4ba0-bac1-09fb633b1146","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_carnegie_mellon_egyetem_facebook_google_kerdoivek_koronavirusjarvany_terjedese","timestamp":"2020. április. 23. 10:33","title":"Egyszerű és olcsó: Google- és Facebook-felmérések meglepően pontosan jelezhetik a koronavírus-járvány terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervezettnél hetekkel hamarabb lett kész a Google és az Apple azzal a közös munkával, amely segíthet megfékezni a koronavírus-járványt.","shortLead":"A tervezettnél hetekkel hamarabb lett kész a Google és az Apple azzal a közös munkával, amely segíthet megfékezni...","id":"20200423_apple_google_koronavirus_terjedese_kontaktkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20bb477-36bc-4835-ab31-77788735d091","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_apple_google_koronavirus_terjedese_kontaktkutatas","timestamp":"2020. április. 23. 18:33","title":"Jövő hétre kész az Apple és a Google közös fejlesztése, ami szól, ha koronavírusos beteggel érintkezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós jog 28 napos őrizetet enged a menedékkérők esetében, két iráni és két afgán állampolgár azonban már hónapok óta Röszkén tartózkodik.","shortLead":"Az uniós jog 28 napos őrizetet enged a menedékkérők esetében, két iráni és két afgán állampolgár azonban már hónapok...","id":"20200423_europai_birosag_fotanacsnok_javaslat_roszke_tranzitzona_menedekkerok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d73c8b3-6663-4a25-a631-4b85effadf97","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_europai_birosag_fotanacsnok_javaslat_roszke_tranzitzona_menedekkerok","timestamp":"2020. április. 23. 14:04","title":"Jogellenesen tart őrizetben menedékkérőket a röszkei tranzitzónában a magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2284-en igazoltan koronavírusosak itthon.\r

","shortLead":"Már 2284-en igazoltan koronavírusosak itthon.\r

","id":"20200423_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e409ef-ad81-4a17-bb06-7f06c10fe916","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 23. 07:16","title":"14 újabb áldozat, 116 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három átkelőt nyitottak meg.","shortLead":"Három átkelőt nyitottak meg.","id":"20200423_Csutortoktol_ujra_lehetseges_az_ingazas_a_magyarszerb_hataron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6f4f26-96d5-4309-a7fa-d51773d4a853","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_Csutortoktol_ujra_lehetseges_az_ingazas_a_magyarszerb_hataron","timestamp":"2020. április. 23. 06:57","title":"Csütörtöktől újra lehetséges az ingázás a magyar–szerb határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jóval kevésbé fertőznek azok a betegek, akiknél a koronavírus-fertőzésből való felépülésük után másodszor is kimutatták a vírust – közölték dél-korai egészségügyi illetékesek.","shortLead":"Jóval kevésbé fertőznek azok a betegek, akiknél a koronavírus-fertőzésből való felépülésük után másodszor is kimutatták...","id":"20200423_koronavirus_gyogyult_betegek_ujra_pozitiv_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f44c19-47c8-40f1-a69b-b25f7bff9fa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_koronavirus_gyogyult_betegek_ujra_pozitiv_fertozes","timestamp":"2020. április. 23. 21:03","title":"Akinek a gyógyulás után is pozitív a koronavírustesztje, az már jóval kevésbé fertőz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper a híressé vált tésztájával jelezte támogatását az egészségügyi dolgozók felé.","shortLead":"A rapper a híressé vált tésztájával jelezte támogatását az egészségügyi dolgozók felé.","id":"20200423_Eminem_400_adag_spagettit_kuldott_egy_detroiti_korhaznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70162ea1-525e-4945-bb8d-bdb44673b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d6a0a7-aff6-4fdc-8237-3440a850b554","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Eminem_400_adag_spagettit_kuldott_egy_detroiti_korhaznak","timestamp":"2020. április. 23. 10:44","title":"Eminem 400 adag spagettit küldött egy detroiti kórháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d122fbca-569a-43d0-8cef-15b1b716c9e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Benedict Cumberbatch és Jonny Lee Miller egymást váltva játsza majd a címszereplőt, illetve annak teremtményét.","shortLead":"Benedict Cumberbatch és Jonny Lee Miller egymást váltva játsza majd a címszereplőt, illetve annak teremtményét.","id":"20200424_cumberbatch_miller_frankenstein_kozvetites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d122fbca-569a-43d0-8cef-15b1b716c9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9415acca-96a8-4ba7-b328-29d3a65dcf0a","keywords":null,"link":"/kultura/20200424_cumberbatch_miller_frankenstein_kozvetites","timestamp":"2020. április. 24. 11:35","title":"Két Sherlock is feltűnik Frankenstein szerepében a brit Nemzeti Színház ingyenes közvetítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]