[{"available":true,"c_guid":"c6b7d26b-11ea-4332-95ac-c87e0ffb9120","c_author":"Lakner Zoltán","category":"360","description":"Lehet játszani a tábornokot – de lehet ebből vereség is.","shortLead":"Lehet játszani a tábornokot – de lehet ebből vereség is.","id":"20200513_Lakner_Az_orszag_ujrainditasa_mint_politikai_termek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6b7d26b-11ea-4332-95ac-c87e0ffb9120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de5fd6b-07d6-4e98-a676-5d12530c93e7","keywords":null,"link":"/360/20200513_Lakner_Az_orszag_ujrainditasa_mint_politikai_termek","timestamp":"2020. május. 13. 16:00","title":"Lakner: Az ország újraindítása mint politikai termék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég vezetése szerint a munkavállalók teljesítményét nehéz helyzetben is értékelni kell.","shortLead":"A cég vezetése szerint a munkavállalók teljesítményét nehéz helyzetben is értékelni kell.","id":"20200512_magyar_suzuki_esztergom_bonusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79d4ac5-3031-474b-8771-22e6bf0c622b","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_magyar_suzuki_esztergom_bonusz","timestamp":"2020. május. 12. 17:10","title":"A válság ellenére is bónuszt fizet a magyar Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c613b5-70ce-4268-b08b-bc09b826c6fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generációs Mirait nem tart tovább teljesen feltölteni, mint egy normál autót benzinnel megtankolni.","shortLead":"A második generációs Mirait nem tart tovább teljesen feltölteni, mint egy normál autót benzinnel megtankolni.","id":"20200513_magyarorszagra_johet_a_toyota_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_mirai_hidrogen_uzemanyagcella","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68c613b5-70ce-4268-b08b-bc09b826c6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda97723-b17b-4315-9b52-b394903679ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_magyarorszagra_johet_a_toyota_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_mirai_hidrogen_uzemanyagcella","timestamp":"2020. május. 13. 07:59","title":"Magyarországra jöhet a Toyota percek alatt feltölthető villanymotoros autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa5ef06-5ec8-4374-b168-ce70e895f0be","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg egy észak-koreait! című riportkötetet. Ami a párkapcsolatokat, a szerelmet és a szexualitást illeti, Észak-Koreát nagyon konzervatív társadalomként kell jellemeznünk. Ám ha közelebbről nézzük, kirajzolódnak az árnyalatok: a párkeresés technikái és praktikái, a házasság előtti szex, vagy a melegek élete.","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg...","id":"20200513_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_5_resz__Szerelem_es_szex_eszakkoreai_modra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fa5ef06-5ec8-4374-b168-ce70e895f0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d1e68c-df46-4200-9436-138b72c8ab8a","keywords":null,"link":"/360/20200513_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_5_resz__Szerelem_es_szex_eszakkoreai_modra","timestamp":"2020. május. 13. 19:30","title":"Kérdezz meg egy észak-koreait! 5. rész – Szerelem és szex észak-koreai módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"A korlátozások kezdete óta szívesebben vásárolnak helyben az emberek, már ahol még megvan a bolt és napi friss áru – erről beszélt a hvg.hu-nak Tóth László, az Unió Coop vezetője. Miskolcon és Sajóecsegén jártunk, hogy megtudjuk, hogyan boldogulnak a kisboltok a járvány idején. Videó.","shortLead":"A korlátozások kezdete óta szívesebben vásárolnak helyben az emberek, már ahol még megvan a bolt és napi friss áru –...","id":"20200513_kistelepulesek_kiskereskedelem_koronavirus_coop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e703cacc-d532-4cb1-9c6c-11559f6fde00","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_kistelepulesek_kiskereskedelem_koronavirus_coop","timestamp":"2020. május. 13. 14:00","title":"Ha nem kapnak segítséget, eltűnhetnek a boltok a kistelepüléseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összegyűjti a jó gyakorlatokat a Telenor.\r

\r

","shortLead":"Összegyűjti a jó gyakorlatokat a Telenor.\r

\r

","id":"20200514_Hogy_lehet_a_karantenoktatas_tapasztalatait_beepiteni_a_normal_iskolaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc325532-10ef-4ade-92c7-de15c61bb9a7","keywords":null,"link":"/elet/20200514_Hogy_lehet_a_karantenoktatas_tapasztalatait_beepiteni_a_normal_iskolaba","timestamp":"2020. május. 14. 14:18","title":"Hogy lehet a karanténoktatás tapasztalatait beépíteni a normál iskolába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már Magyarországon is bárki számára elérhető a Google Meet nevű szolgáltatása, és a legjobb: ingyen. A videohívásokra alkalmas, a keresőcég szerint a hasonló funkciójú Zoomnál biztonságosabb programban csoportos beszélgetések is bonyolíthatók.","shortLead":"Már Magyarországon is bárki számára elérhető a Google Meet nevű szolgáltatása, és a legjobb: ingyen. A videohívásokra...","id":"20200513_google_meet_videokonferencia_telepites_bongeszobol_home_office","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a22d72-4273-4920-9f5b-a12f62a2c6c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_google_meet_videokonferencia_telepites_bongeszobol_home_office","timestamp":"2020. május. 13. 12:03","title":"Akár 100 fős hívások, videóval, ingyen: Magyarországon is kinyitották a Google Meet kapuit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Domokos László szerint jelenleg egy háborgó folyón rohan a csónakunk.","shortLead":"Domokos László szerint jelenleg egy háborgó folyón rohan a csónakunk.","id":"20200514_domokos_laszlo_allami_szamvevoszek_koronavirus_koltsegvetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175cc076-6a20-4c48-816f-5f7e911ea734","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_domokos_laszlo_allami_szamvevoszek_koronavirus_koltsegvetes","timestamp":"2020. május. 14. 09:59","title":"ÁSZ-elnök: Össze kell húzni a nadrágszíjat, de lehet, hogy az egész nadrágot újra kell szabni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]