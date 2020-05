Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Az NKM él a másodlagos banki azonosítók használatával, már nem csak bankszámlaszámmal lehet utalni.","shortLead":"Az NKM él a másodlagos banki azonosítók használatával, már nem csak bankszámlaszámmal lehet utalni.","id":"20200513_Mar_emailcimre_is_varja_a_rezsit_a_Nemzeti_Kozmuvek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb7e7d1-3fd6-404b-9591-fc0a236a3b49","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Mar_emailcimre_is_varja_a_rezsit_a_Nemzeti_Kozmuvek","timestamp":"2020. május. 13. 16:11","title":"Már e-mail-címre is várja a rezsit a Nemzeti Közművek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"587bbb6f-8cc2-492f-8e8c-10bda3747e89","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormány a betegeket két fővárosi intézménybe parancsolta, és korlátozások enyhítéséhez szükséges támpontokat, információkat még a főpolgármester elől is titkolják. Közben egyre inkább kórházi fertőzéssé válik Magyarországon a Covid–19. ","shortLead":"A kormány a betegeket két fővárosi intézménybe parancsolta, és korlátozások enyhítéséhez szükséges támpontokat...","id":"20200513_Apol_es_eltakar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=587bbb6f-8cc2-492f-8e8c-10bda3747e89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2f2698-81a1-4020-b163-91b5fac71a61","keywords":null,"link":"/360/20200513_Apol_es_eltakar","timestamp":"2020. május. 13. 16:45","title":"Nyitás előtt zárás – Orbánék vakrepülésre kényszerítik Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csütörtökre ismét kétszáz fölé emelkedett a halálos áldozatok száma, 2500-an meggyógyultak és 506 új fertőzöttet regisztráltak Spanyolországban.","shortLead":"Csütörtökre ismét kétszáz fölé emelkedett a halálos áldozatok száma, 2500-an meggyógyultak és 506 új fertőzöttet...","id":"20200514_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_pandemia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4d0094-8591-46e5-a45c-501a07237e9b","keywords":null,"link":"/vilag/20200514_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_pandemia","timestamp":"2020. május. 14. 16:52","title":"Több mint 50 ezer spanyol egészségügyi dolgozó kapta már el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f43c25-8af2-4788-9545-f42860d8d606","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Sziget főszervezője egy online előadáson beszélt az ágazat kilátásairól.","shortLead":"A Sziget főszervezője egy online előadáson beszélt az ágazat kilátásairól.","id":"20200513_Az_afacsokkentes_nagyot_lenditene_a_fesztivalokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01f43c25-8af2-4788-9545-f42860d8d606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f15b8d4-4c73-4594-97fc-a540a97f7347","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Az_afacsokkentes_nagyot_lenditene_a_fesztivalokon","timestamp":"2020. május. 13. 18:46","title":"Kádár Tamás: Az áfacsökkentés nagyot lendítene a fesztiválokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországban felgyorsult a járvány terjedése, az Egyesült Államokban már közel 85 ezren hunytak el.","shortLead":"Oroszországban felgyorsult a járvány terjedése, az Egyesült Államokban már közel 85 ezren hunytak el.","id":"20200514_koronavirus_jarvany_fertozes_pandemia_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9bb4b1-cd6f-4fa7-871c-856c7832183e","keywords":null,"link":"/vilag/20200514_koronavirus_jarvany_fertozes_pandemia_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. május. 14. 10:34","title":"Koronavírus: közel 300 ezer halott világszerte, áthelyeződtek a gócpontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094a88ed-0689-4809-b2ef-69b78760bef8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindannyiunknak vannak jobb és rosszabb napjai. És van olyan is, hogy egy zenekar egyszerűen csak ír egy számot a világvégéről. Így tett a norvég–ír–magyar trió, a Mongooz and the Magnet is.","shortLead":"Mindannyiunknak vannak jobb és rosszabb napjai. És van olyan is, hogy egy zenekar egyszerűen csak ír egy számot...","id":"20200515_Vilagvege_egy_senoritaval__itt_a_Mongooz_and_the_Magnet_klipje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=094a88ed-0689-4809-b2ef-69b78760bef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b417ff9-26bd-464d-b0a1-016a65d10ca2","keywords":null,"link":"/kultura/20200515_Vilagvege_egy_senoritaval__itt_a_Mongooz_and_the_Magnet_klipje","timestamp":"2020. május. 15. 10:01","title":"Világvége egy señoritával – itt a Mongooz and the Magnet klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97aea7f4-c448-434f-b902-7ccdc5d7173c","c_author":"Szilágyi Mónika","category":"vilag","description":"Egy olyan, tömegtermelésre készült vakcina, amely bizonyítottan működik, és több millió ember beoltható vele, nem valószínű, hogy jövő év tavaszánál vagy nyaránál hamarabb elkészülhet – mondja Guido Silvestri olasz származású amerikai virológus. Ugyanakkor szerinte az is elképzelhető, hogy egyes országok úgy döntenek, hazárdjátékba kezdenek, és hamarabb elkezdik beoltani az embereket. És mint minden hazárdjátékban, ebben is lehet nyerni és veszíteni is. ","shortLead":"Egy olyan, tömegtermelésre készült vakcina, amely bizonyítottan működik, és több millió ember beoltható vele, nem...","id":"20200513_Guido_Silvestri_Nagyon_optimista_vagyok_mert_ismerem_ezt_a_virust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97aea7f4-c448-434f-b902-7ccdc5d7173c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d080e09-717c-48cb-a953-4eca14bc8514","keywords":null,"link":"/vilag/20200513_Guido_Silvestri_Nagyon_optimista_vagyok_mert_ismerem_ezt_a_virust","timestamp":"2020. május. 13. 17:00","title":"Guido Silvestri: Nagyon optimista vagyok, mert ismerem ezt a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a54707-6f6a-4e0d-aba9-28e597a80e7d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Belgrádban tett bejelentést a kormányfő.","shortLead":"Belgrádban tett bejelentést a kormányfő.","id":"20200515_orban_viktor_koronavirus_felhatalmazas_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55a54707-6f6a-4e0d-aba9-28e597a80e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaca325a-3638-4a95-801b-417c77d546d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_orban_viktor_koronavirus_felhatalmazas_parlament","timestamp":"2020. május. 15. 13:13","title":"Orbán: Május végén visszaadhatjuk a parlamentnek a különleges felhatalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]