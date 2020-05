Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b6353d2-6a82-4339-a41b-3f1d59b99882","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Afganisztánban 97 250 emberre jut egyetlen lélegeztetőgép, ami azt jelenti, ha eldurvul náluk a járvány, az rengeteg halálesettel járhat majd. A helyzeten az Afghan Dreamers nevű fejlesztői csapat enyhítene.","shortLead":"Afganisztánban 97 250 emberre jut egyetlen lélegeztetőgép, ami azt jelenti, ha eldurvul náluk a járvány, az rengeteg...","id":"20200521_afghan_dreamers_lelegeztetogep_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b6353d2-6a82-4339-a41b-3f1d59b99882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230feb87-1628-4f0e-bc59-b9e1789e8d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_afghan_dreamers_lelegeztetogep_koronavirus","timestamp":"2020. május. 21. 12:05","title":"14-17 éves afgán lányok használt autóalkatrészekből raktak össze lélegeztetőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy koronavírus-fertőzött nő anyatejében is kimutatták a koronavírust német tudósok. Azt még nem tudni, hogy a tejjel is fertőz-e a vírus.","shortLead":"Egy koronavírus-fertőzött nő anyatejében is kimutatták a koronavírust német tudósok. Azt még nem tudni, hogy a tejjel...","id":"20200522_anyatej_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96acc812-69f6-4527-9bde-573fa9bc3b95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_anyatej_koronavirus","timestamp":"2020. május. 22. 19:03","title":"Először mutatták ki kutatók a koronavírus jelenlétét anyatejben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyakorlatilag mindenütt sikerült megfékezni a koronavírus terjedését Olaszországban. A munka ugyanakkor még nem ért véget.","shortLead":"Gyakorlatilag mindenütt sikerült megfékezni a koronavírus terjedését Olaszországban. A munka ugyanakkor még nem ért...","id":"20200522_kozegeszsegugy_olaszorszag_ovintezkedes_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6f2062-04ac-4dfb-9aab-89259ffd1f74","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_kozegeszsegugy_olaszorszag_ovintezkedes_jarvany","timestamp":"2020. május. 22. 19:40","title":"Egy tartományt kivéve lassan egész Olaszország fellélegezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy kiállításra készítik fel azt a blokkot, ahol a tárgyakat találták.","shortLead":"Egy kiállításra készítik fel azt a blokkot, ahol a tárgyakat találták.","id":"20200521_auschwitz_kemeny_blokk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512aa346-5a7e-4e8f-a825-8fc754a90a83","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_auschwitz_kemeny_blokk","timestamp":"2020. május. 21. 13:57","title":"Elrejtett tárgyakat találtak Auschwitz egyik épületének a kéményében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár remek dolog, hogy bővítményeket tölthetünk le a böngészőkhöz (és ebben a Chrome jár az élen), az már egy kellemetlen hozadék, hogy bekerülhetnek a webáruházakba rosszindulatú kiegészítők is. A megújult Edge böngészőnek is szembe kell néznie ezzel a problémával.","shortLead":"Bár remek dolog, hogy bővítményeket tölthetünk le a böngészőkhöz (és ebben a Chrome jár az élen), az már...","id":"20200521_microsoft_edge_bongeszo_kartekony_dark_reader_klonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f682cad-9afc-466a-aa32-d4d400ed30ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_microsoft_edge_bongeszo_kartekony_dark_reader_klonok","timestamp":"2020. május. 21. 07:03","title":"Ezentúl inkább vigyázzon, mit tölt le a Microsoft Edge böngésző mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc1e1fd-e7ef-4fca-89c0-0c9dcc9ed550","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Meghackelték a müezzin imára hívó énekét.","shortLead":"Meghackelték a müezzin imára hívó énekét.","id":"20200522_bella_ciao_muezzin_izmir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecc1e1fd-e7ef-4fca-89c0-0c9dcc9ed550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8324442-0734-4cf6-a7a2-6dfb32ef57f3","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_bella_ciao_muezzin_izmir","timestamp":"2020. május. 22. 10:41","title":"A Bella Ciao szólt a müezzin helyett Izmir minaretjeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A WHO megváltozott ajánlásával védte meg az egyes szakmai vélemények szerint félresikerült klinikai lélegeztetőgép-beszerzést a csütörtöki kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A részletes szakmai kritikákra, és hogy miért egy otthoni használatra és egy beteg tartósabb ellátására tervezett eszközt választottak a klinikák intenzív osztályainak, továbbra sincs magyarázat. A részletes bírálatát korábban névvel is vállaló aneszteziológus már nem vállal(hat) további nyilatkozatokat. ","shortLead":"A WHO megváltozott ajánlásával védte meg az egyes szakmai vélemények szerint félresikerült klinikai...","id":"20200521_Gulyas_is_megvedte_a_lelegeztetogepbeszerzest_de_sok_kerdesre_meg_nincs_valasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca19f0c0-853b-40d7-8859-e3cbf0022d45","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Gulyas_is_megvedte_a_lelegeztetogepbeszerzest_de_sok_kerdesre_meg_nincs_valasz","timestamp":"2020. május. 21. 13:59","title":"Gulyás is megvédte a lélegeztetőgép-beszerzést, de sok kérdésre még mindig nincs válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab40295-6352-4989-a38a-2d5a195f4745","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három amerikai katona meghalt, egy pedig megsebesült.","shortLead":"Három amerikai katona meghalt, egy pedig megsebesült.","id":"20200522_FBI_egy_terrorista_lovoldozott_a_texasi_katonai_tamaszponton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bab40295-6352-4989-a38a-2d5a195f4745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba5f21d-fe45-4e48-910e-0ed61dc3bd7c","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_FBI_egy_terrorista_lovoldozott_a_texasi_katonai_tamaszponton","timestamp":"2020. május. 22. 05:11","title":"FBI: terrorista merénylet történt egy katonai támaszponton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]