A Minecraft minden idők egyik leghíresebb videojátéka, amelyben szinte bármi, még a budapesti Berzsenyi gimnázium is felépíthető. A program az eltelt években nem sokat változott, és talán ezért is érezte úgy a fejlesztő Mojang Studios, hogy most már időszerű lenne más irányba is elvinni az alkotást. A munkához szükséges ihletet a Diablo, pontosabban a népszerű akció-szerepjáték stílusa adta; e jellemzőket felhasználva készült el ugyanis a Minecraft Dungeons, amely egy furcsa, kissé rövid, funkciókban nem túl bőséges, mégis szórakoztató alternatíva lett.

Építés? Na, azt nem

A Dungeons irányításban és abban is eltér az alapjátéktól, hogy a majdnem korlátok nélküli építés lehetősége itt egyáltalán nem adott. A felhasználók nem hozhatnak létre új építményeket, nem lehet bányászni, sem saját felszerelést gyártani. Illetve de: ez utóbbi működik, de csak két, a számítógép által irányított árus révén, akik gombnyomásra ugyan elkészítenek egy tárgyat, de annak jellemzőit (színét vagy kinézetét) nem határozhatja meg a felhasználó.

© Xbox Game Studios/Mojang Studios

A kissé csorba funkció ettől függetlenül nagyon is fontos része a szoftvernek, mivel nagy eséllyel növelheti a Dungeons-béli karakterünk életben maradási esélyeit. Ugyanis ebben a játékban is egy (általunk kiválasztott) kockaemberként küzdünk a ránk szabaduló ellenségekkel, de a harc maga sokkal összetettebb, akciódúsabb. Így aztán nagyon nem mindegy, milyen felszerelésben vágunk bele a kalandba.

A sztori

A Mojang újdonságának egyik problémás része a viszonylag rövid történet: durván 3-5 óra alatt lehet végigrohanni rajta, ami saját kategóriájában is rendkívül csekély játékidő. A fejlesztők ezt úgy próbálták javítani, hogy minden pályát erősebb és gyengébb szinten is teljesíthetővé tettek, amely természetesen az elpuszítandó ellenfelekre és a begyűjthető tárgyakra is hatással van: minél nehezebb fokozatban küzdünk, annál keményebb teremtmények jönnek, a belőlük eső holmi pedig értékesebb. Mindent persze nem fogunk azonnal megszerezni, ehhez kétszer-háromszor is teljesíteni kell az egyes pályákat. Sokszor azért is, hogy lecseréljük a már megunt, gyenge kardunkat, vagy íjunkat.

© Xbox Game Studios/Mojang Studios

A történet, merthogy ilyen is van, szintén nem túl izmos: adott egy gonosz, aki mindent magának akar, és a mi feladatunk, hogy megakadályozzuk ebben. Csavarra, váratlan szereplő felbukkanására nem kell számítani, és gigantikus csaták sincsenek, a kaland dióhéjban ennyi. Ám így is élvezhető, ha megbékélünk a gondolattal, hogy a szoftver csak korlátozottan hozza a legtöbb szerepjátéknál nélkülözhetetlen elemeket. Olyanra például ne is számítsunk, hogy a karakterünket valamilyen sokféle képességgel rendelkező varázslóvá vagy harcossá fejlesszük, mert erre nincs lehetőség. A felvehető tárgyakkal persze valamelyest alakíthatunk a stíluson, de ezt is visszafogott módon.

Pozitívumok

A teszt első bekezdéseiben már említettük, hogy a Minecraft Dungeons irányításban sem az, amit ettől a játéktól megszokhattunk. A PC-s verziónál egérrel és billentyűzettel irányítjuk a karakterünket, de a gombokra csak pár esetben lesz szükség: ide húzhatjuk ki az egy-egy varázstárgyhoz kapcsolódó, időnként elhasználható robbanást, villámlást vagy lökést, ami határozottan előnyös a harcban. És ugyanitt található az a kis fiola is, amely képes visszatölteni a hiányzó életpontunkat.

Pozitívumként értékeltük a játék egyszerűségét is: érthető, hogy mi hova kerül és miért, az is, milyen extrákkal tápolhatjuk a már megszerzett fegyverünket, és mit nyerhetünk ezzel. Az egyik ilyen kitanulható tulajdonság például az, hogy minden csapáskor mérgező gázfelhő lepje el a területet, egy másik pedig lángokba borítja az ellenfeleket. Hogy melyiket használjuk, az attól függ, milyen szerszámot fogunk a kezünkben, és melyik harcmodort preferáljuk.

© Xbox Game Studios/Mojang Studios

Kellemes dolog, hogy a játék társakkal is végigvihető, és mindemellett abszolút gyermekbarát, hiszen a folyamatos csatázások ellenére nincs vér, illetve semmi olyan durvaság, ami álmatlan éjszakát okozhatna a kisebbeknek. A grafika is egészen szerethető: bár a Minecraft jól megszokott, pixeles stílusa itt is visszaköszön, a látvány jobb, mint a hagyományos kiadásé. Plusz pont az is, hogy viszonylag olcsón, konzolra és PC-re már 6900 forintért beszerezhető, egy Xbox Game Pass előfizetéssel pedig ennél is kevesebbért.

Verdikt

Biztosan nem ez program taszítja majd le a képzeletbeli dobogóról a Diablót, ahhoz ugyanis túlságosan kevéske tartalommal rendelkezik. A Minecraft Dungeons ezt leszámítva egy érdekes vállalkozás, amely idővel, a hozzá érkező frissítések révén egy kiforrottabb program is lehet. A fejlesztő Mojang már be is jelentett egy ilyen csomagot, ezt júliusban teszik elérhetővé. A frissítés új pályát és zsákmányokat hoz.

A játékot 10-ből 7 pontra értékeltük. Nem találja fel a spanyolviaszt, de ilyesmit nem is ígér.

Többi játéktesztünket itt találja. Ha rendszeresen szeretne értesülni róluk, lájkolja és figyelje a HVG Tech rovatának facebookos oldalát.