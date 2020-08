Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a83ccd2-23e7-4a1f-89de-c3da0b0e9207","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pályának évente 1 milliárd forint nyereséget kellene hozni, ahhoz, hogy 65 év alatt megtérüljön a befektetés.","shortLead":"A pályának évente 1 milliárd forint nyereséget kellene hozni, ahhoz, hogy 65 év alatt megtérüljön a befektetés.","id":"20200805_hajdunanasi_motogp_palya_65_milliard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a83ccd2-23e7-4a1f-89de-c3da0b0e9207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dad73b-912d-4b54-a475-9f304f3a77b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_hajdunanasi_motogp_palya_65_milliard","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:08","title":"Esélytelen, hogy megtérüljön a hajdúnánási MotoGP-pályára szánt 65 milliárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Százmilliós tételekben foglalják le különböző országok az egyelőre kísérleti fázisban lévő koronavírus elleni vakcinákat. A hvg.hu megtudta, a magyar kormány is elkezdett tárgyalni erről. Több cég kísérletezik, kérdés, ki tesz jó lóra látatlanban.","shortLead":"Százmilliós tételekben foglalják le különböző országok az egyelőre kísérleti fázisban lévő koronavírus elleni...","id":"20200805_vakcina_koronavirus_magyarorszag_kormany_gyarto_gyogyszerceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c1b13f-0f10-4a58-af82-2b0785694301","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_vakcina_koronavirus_magyarorszag_kormany_gyarto_gyogyszerceg","timestamp":"2020. augusztus. 05. 06:30","title":"Magyarország is beszállt a koronavírus elleni oltásért folyó őrült versenyfutásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bed0d4-644c-49e4-8989-98d6965f25ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy óvónővel és két tanítónővel kötött szerződést a Miniszterelnökség gyerekfelügyeletre. Ez a Népszava szerint összesen 4,4 millió forintba került.","shortLead":"Négy óvónővel és két tanítónővel kötött szerződést a Miniszterelnökség gyerekfelügyeletre. Ez a Népszava szerint...","id":"20200805_miniszterelnokseg_gyermekfelugyelet_ovono","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45bed0d4-644c-49e4-8989-98d6965f25ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ad8e14-0464-43ae-886b-982da062b094","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_miniszterelnokseg_gyermekfelugyelet_ovono","timestamp":"2020. augusztus. 05. 08:51","title":"A Miniszterelnökség a karantén alatt 4,4 millió forintért szervezett gyerekfelügyeletet a dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16751d7-8dcd-4ec1-ac49-1ad53f993529","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Molnár Áron videóban üzent a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumi elnökének kinevezett Vidnyánszky Attilának. Azt ígéri, lesz folytatás.","shortLead":"Molnár Áron videóban üzent a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumi elnökének kinevezett Vidnyánszky Attilának...","id":"20200805_Molnar_Aron_Vidnyanszkyeknak_Tiszteletlenek_vagytok_es_telhetetlenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f16751d7-8dcd-4ec1-ac49-1ad53f993529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601345e7-4e72-4d36-a2dc-85bb9e471186","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_Molnar_Aron_Vidnyanszkyeknak_Tiszteletlenek_vagytok_es_telhetetlenek","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:54","title":"Molnár Áron Vidnyánszkyéknak: Tiszteletlenek vagytok és telhetetlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd785f20-718f-4736-a0f5-589bb8f02a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután kiderült, hogy a Debreceni Egyetemen nem szerzett PhD-fokozatot, távoznia kellett XXII. kerületi állásából Daróczi Csilla szociálpedagógusnak, aki ellen vizsgálat indult az önkormányzatnál. Ugyanezen okból felmondott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, nem sokkal később mégis új állást kapott egy fővárosi fenntartású idősotthonban. ","shortLead":"Miután kiderült, hogy a Debreceni Egyetemen nem szerzett PhD-fokozatot, távoznia kellett XXII. kerületi állásából...","id":"20200806_daroczi_csilla_kamaraerdei_uti_idosek_otthona_debreceni_egyetem_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd785f20-718f-4736-a0f5-589bb8f02a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abafee73-ab9d-4090-89d1-734a6707ca95","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_daroczi_csilla_kamaraerdei_uti_idosek_otthona_debreceni_egyetem_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:23","title":"Gyanúsítotti kihallgatás is volt már a kamu doktorival lebukott intézményvezető ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Garázdaság miatt indult eljárás egy nő ellen, aki egy XIII. kerületi kávézó terasza mellett kezdett el szitkozódni.","shortLead":"Garázdaság miatt indult eljárás egy nő ellen, aki egy XIII. kerületi kávézó terasza mellett kezdett el szitkozódni.","id":"20200806_kavezo_ujlipotvaros_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901a8bb7-3b36-42f3-a3de-4dff7902e3f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_kavezo_ujlipotvaros_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 06. 20:17","title":"Egy kávézó vendégeit zsidózta egy nő Újlipótvárosban, elvitték a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az is az elmúlt három hónap legjobb teljesítményét jelenti, hogy csak 12,2 százalékos volt az ipari termelés zuhanása.","shortLead":"Már az is az elmúlt három hónap legjobb teljesítményét jelenti, hogy csak 12,2 százalékos volt az ipari termelés...","id":"20200806_ipar_ksh_termeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c63c9d7-2d1d-49c7-a600-c1428eb61a3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_ipar_ksh_termeles","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:00","title":"12 százalékkal esett vissza a magyar ipar júniusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tállai szerint a banki adósok mellett mintegy egymillió munkavállalót segítettek a kormány koronavírus-válságban meghozott gazdaságvédelmi intézkedései.","shortLead":"Tállai szerint a banki adósok mellett mintegy egymillió munkavállalót segítettek a kormány koronavírus-válságban...","id":"20200805_tallai_andras_gazdasagvedelem_hitelmoratorium_adocsokkentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61591431-80e2-4807-97f7-7940a930a3da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_tallai_andras_gazdasagvedelem_hitelmoratorium_adocsokkentes","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:55","title":"Tállai: A magyar járványügyi intézkedések világraszólóak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]