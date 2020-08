Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b2c2537-75ed-43a3-a5e1-ceaf095d5e18","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kereskedelmi, logisztikai és informatikai állásokat hirdetett meg az áruházlánc.","shortLead":"Kereskedelmi, logisztikai és informatikai állásokat hirdetett meg az áruházlánc.","id":"20200813_250_uj_munkahelyet_hoz_letre_Magyarorszagon_az_Aldi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b2c2537-75ed-43a3-a5e1-ceaf095d5e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ceb014-2793-4a8e-9b17-5e57c11fff23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_250_uj_munkahelyet_hoz_letre_Magyarorszagon_az_Aldi","timestamp":"2020. augusztus. 13. 16:02","title":"250 fős létszámbővítés lesz az Aldinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b286c8-9dc0-4952-ad3e-a1e549fcb68e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei műszaki felvételik nagy vesztese a magyar gazdaság jövője lehet – áll az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ) friss helyzetértékelésében.","shortLead":"Az idei műszaki felvételik nagy vesztese a magyar gazdaság jövője lehet – áll az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség...","id":"20200813_ejmsz_muszaki_szakok_felveteli_eredmenyek_termeszettudomanyos_kepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8b286c8-9dc0-4952-ad3e-a1e549fcb68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fbc86a-bc63-4494-8fb1-8dbcbab18a32","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_ejmsz_muszaki_szakok_felveteli_eredmenyek_termeszettudomanyos_kepzes","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:03","title":"Mérnökök: Elszomorítók az idei felvételi adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f976acc2-c8ed-404f-b57d-a429741eeb9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nappal korábban egy közel 30 éves hőség-rekord is megdőlt.","shortLead":"Egy nappal korábban egy közel 30 éves hőség-rekord is megdőlt.","id":"20200812_hoseg_nagybritannia_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f976acc2-c8ed-404f-b57d-a429741eeb9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88df2017-8046-4a23-99e7-6bbe3a6c4d90","keywords":null,"link":"/zhvg/20200812_hoseg_nagybritannia_klimavaltozas","timestamp":"2020. augusztus. 12. 20:42","title":"Londont is elérte a klímaváltozás: 60 éve nem volt olyan hőség a briteknél, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb2ef16-c059-4d33-a16d-87c2c7b63427","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz elnök az internet lekapcsolásával akar véget vetni a tüntetéseknek.","shortLead":"A fehérorosz elnök az internet lekapcsolásával akar véget vetni a tüntetéseknek.","id":"20200811_Feheroroszorszagban_lekapcsoltak_az_internetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eb2ef16-c059-4d33-a16d-87c2c7b63427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973c77e1-ecf6-4924-b430-1f408dbe0d74","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_Feheroroszorszagban_lekapcsoltak_az_internetet","timestamp":"2020. augusztus. 11. 21:23","title":"Fehéroroszországban lekapcsolták az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0a6597-ba43-43b8-aabe-2598196e0479","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyebek mellett 120W-os gyorstöltővel szerelte fel Mi 10 Ultra nevű telefonját a Xiaomi. A fejlesztésnek köszönhetően a mobil percek alatt tölthető használható százalékra.","shortLead":"Egyebek mellett 120W-os gyorstöltővel szerelte fel Mi 10 Ultra nevű telefonját a Xiaomi. A fejlesztésnek köszönhetően...","id":"20200811_xiaomi_mi_10_ultra_120_wattos_gyorstolto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d0a6597-ba43-43b8-aabe-2598196e0479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31c30c9-2367-4c00-87c0-8135401e9015","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_xiaomi_mi_10_ultra_120_wattos_gyorstolto","timestamp":"2020. augusztus. 11. 19:18","title":"Megjött a telefon, amit 23 perc alatt lehet maximumra tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efffe18-2f80-42dd-80c3-d4c618920e25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kis híján botrányba fulladt ülésen szavazta meg a gödi képviselőtestület Balogh Csaba újabb felfüggesztését.","shortLead":"Egy kis híján botrányba fulladt ülésen szavazta meg a gödi képviselőtestület Balogh Csaba újabb felfüggesztését.","id":"20200811_god_balogh_csaba_felfuggesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6efffe18-2f80-42dd-80c3-d4c618920e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c0744e-29c9-4894-86b6-7cefc3220c95","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_god_balogh_csaba_felfuggesztes","timestamp":"2020. augusztus. 11. 21:50","title":"Újabb 30 napra felfüggesztették a gödi polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea36687-232c-4b3f-bb85-82305e24d931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napok vagy legfeljebb hetek választhatnak el a Microsoft összehajtható eszközének bemutatásától, ugyanis egyre többször, egyre többeknél bukkan fel a telefon fotója.","shortLead":"Napok vagy legfeljebb hetek választhatnak el a Microsoft összehajtható eszközének bemutatásától, ugyanis egyre...","id":"20200812_microsoft_surface_duo_android_hiroshi_lockheimer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ea36687-232c-4b3f-bb85-82305e24d931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39bb77a-c4bf-4ced-9c07-dcec1f54c538","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_microsoft_surface_duo_android_hiroshi_lockheimer","timestamp":"2020. augusztus. 12. 13:03","title":"Már az Android-főnök is Surface Duót használ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6412ad5-5143-42e8-b366-6ea4606b63dd","c_author":"Csatlós Hanna - Ká Zoltán","category":"kultura","description":"Müller Péter Sziámi akkor látta utoljára ilyen üresnek a Hajógyárit, amikor 1993-ban terepszemlézett az első Diákszigethez. Most, hogy elmaradt a Sziget fesztivál, a sátrak, koncerthelyszínek és a Nagyszínpad hűlt helyén idéztük meg az első bulik szellemét. Kiderült, hogyan lobbizott az akkori főpolgármester Demszky Gábornál, majd időt ugrottunk, és a járványveszély alatt felgyülemlett kreatív energiákról meg a raktárkoncertekről is szót ejtettünk. ","shortLead":"Müller Péter Sziámi akkor látta utoljára ilyen üresnek a Hajógyárit, amikor 1993-ban terepszemlézett az első...","id":"20200811_Muller_Peter_Sziami_Ne_hulyeskedj_ez_a_gyerekem_aki_megnott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6412ad5-5143-42e8-b366-6ea4606b63dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96349e08-2f75-44b9-aa67-2a5e8a352a7a","keywords":null,"link":"/kultura/20200811_Muller_Peter_Sziami_Ne_hulyeskedj_ez_a_gyerekem_aki_megnott","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:15","title":"Müller Péter Sziámi: Ne hülyéskedj, ez a gyerekem, aki megnőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]