[{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre csak a Fidesz kommunikációs vezetőjéről derült ki, hogy igazoltan fertőzött, a hétvégi rendezvény többi érintettjének első koronavírustesztje negatív lett.","shortLead":"Egyelőre csak a Fidesz kommunikációs vezetőjéről derült ki, hogy igazoltan fertőzött, a hétvégi rendezvény többi...","id":"20200828_hollik_istvan_koronavirus_karanten_gulyas_gergely_orban_balazs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6a51ef-9c3e-4c02-9d04-7021fabb83b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_hollik_istvan_koronavirus_karanten_gulyas_gergely_orban_balazs","timestamp":"2020. augusztus. 28. 09:31","title":"Kezet fogott Hollikkal Gulyás és a helyettese, azért kerültek karanténba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf40ee4-5b7d-48f0-bcb7-3709b324a2f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevesen tudják, hogy az ikonikus brit hiperautó egyik szem előtt lévő alkatrészét egyszerűen egy sorozatgyártású Volkswagenről emelték át a fejlesztők. ","shortLead":"Kevesen tudják, hogy az ikonikus brit hiperautó egyik szem előtt lévő alkatrészét egyszerűen egy sorozatgyártású...","id":"20200827_a_milliardos_erteku_mclaren_f1_egyik_alkatresze_egy_vwrol_szarmazik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cf40ee4-5b7d-48f0-bcb7-3709b324a2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79031c0-02d0-48fb-ab67-dee1e0769e47","keywords":null,"link":"/cegauto/20200827_a_milliardos_erteku_mclaren_f1_egyik_alkatresze_egy_vwrol_szarmazik","timestamp":"2020. augusztus. 27. 07:59","title":"A milliárdos értékű McLaren F1 egyik jól látható alkatrésze egy VW-ről származik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismerőse szúrta mellkason.","shortLead":"Ismerőse szúrta mellkason.","id":"20200827_keseles_alvo_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329acbb1-0e44-4ed0-bd37-7be9e0ab3f26","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_keseles_alvo_ferfi","timestamp":"2020. augusztus. 27. 08:32","title":"Alvó férfit késeltek meg Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fcf982-2e7b-4222-838b-b9fa5f40bada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerda óta házi karanténban volt.","shortLead":"A miniszter szerda óta házi karanténban volt.","id":"20200828_A_jelek_szerint_Gulyas_Gergely_nem_koronavirusos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87fcf982-2e7b-4222-838b-b9fa5f40bada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331af5f5-f9d3-4720-ad1e-99c39c2bdb32","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_A_jelek_szerint_Gulyas_Gergely_nem_koronavirusos","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:01","title":"A jelek szerint Gulyás Gergely nem koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5d7ae5-c71a-4b7e-837f-b916000dd5fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz vlogger, Maxim Monakhov egy éven át készült arra, hogy megvalósítsa élete eddigi legnagyobb kísérletét, amire nem mellesleg 2,7 millió forintnyi összeget költött el.","shortLead":"Az orosz vlogger, Maxim Monakhov egy éven át készült arra, hogy megvalósítsa élete eddigi legnagyobb kísérletét, amire...","id":"20200826_kola_szodabikarbona_kiserlet_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5d7ae5-c71a-4b7e-837f-b916000dd5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6eb10dd-e430-4b62-8ee1-e7c35ca749bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_kola_szodabikarbona_kiserlet_video","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:03","title":"Videó: Összekevertek 10 ezer liter kólát és egy nagy adag szódabikarbónát, az eredmény látványos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f73605c-1b79-4e5a-9200-c1b032bd4a4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hivatalosan is Donald Trump lett a republikánusok elnökjelöltje, aki ebből az alkalomból mondott beszédében ellenfelét, a demokrata Joe Bident támadta.","shortLead":"Hivatalosan is Donald Trump lett a republikánusok elnökjelöltje, aki ebből az alkalomból mondott beszédében ellenfelét...","id":"20200828_donald_trump_joe_biden_republikanus_konvencio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f73605c-1b79-4e5a-9200-c1b032bd4a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cba9492-d618-4ecb-883b-72a9407b1705","keywords":null,"link":"/vilag/20200828_donald_trump_joe_biden_republikanus_konvencio","timestamp":"2020. augusztus. 28. 09:07","title":"Trump: „Biden Amerikájában senki nem lesz biztonságban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb11d56f-f0c0-4236-a5a2-df0c19484d6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump csodaszere újabb kutatáson bukott el. ","shortLead":"Donald Trump csodaszere újabb kutatáson bukott el. ","id":"20200827_hidroxiklorokin_hatastalan_bizonyitottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb11d56f-f0c0-4236-a5a2-df0c19484d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22b5fe0-6d17-45d6-9b5c-07d6801f8045","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_hidroxiklorokin_hatastalan_bizonyitottak","timestamp":"2020. augusztus. 27. 05:17","title":"Bizonyították, hogy koronavírus ellen hatástalan és veszélyes is lehet a hidroxiklorokin ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc5315f-bcda-496c-a1d8-6551e7103404","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alig két évvel a What Happened To The Little Blind Crow után Makó Dávid új albummal jelentkezik, amelyet először a hvg.hu-n lehet meghallgatni. ","shortLead":"Alig két évvel a What Happened To The Little Blind Crow után Makó Dávid új albummal jelentkezik, amelyet először...","id":"20200827_The_Devils_Trade_lemezpremier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dc5315f-bcda-496c-a1d8-6551e7103404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589f2405-0b1f-4f0c-802b-2fc0d8edda38","keywords":null,"link":"/kultura/20200827_The_Devils_Trade_lemezpremier","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:00","title":"Megnyugvás, elfogadás, de semmiképp nem béke – The Devil’s Trade-lemezpremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]