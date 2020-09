Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01a759b8-6695-491a-a14a-dba1865cd31e","c_author":"Muharay Katalin - Lisszabon","category":"360","description":"Rendkívüli biztonsági intézkedések közepette kezdődött meg Lisszabonban az „évszázad perének” kikiáltott tárgyalás a Magyarországon letartóztatott Rui Pinto ügyében. Ő az, aki miatt Cristiano Ronaldo és Lionel Messi is megütötte a bokáját.","shortLead":"Rendkívüli biztonsági intézkedések közepette kezdődött meg Lisszabonban az „évszázad perének” kikiáltott tárgyalás...","id":"20200909_Szoros_emberfogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01a759b8-6695-491a-a14a-dba1865cd31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13de9830-afbe-48a7-b424-714dec0b4147","keywords":null,"link":"/360/20200909_Szoros_emberfogas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 15:00","title":"Szijjártót is megpróbálta belekeverni védekezésébe a Budapestről szivárogtató portugál hacker ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a27831-dfb1-407a-9cdb-90abfe525910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tanár és egy osztály került karanténba.","shortLead":"Egy tanár és egy osztály került karanténba.","id":"20200910_Egy_fehervari_iskolaban_is_fertozottet_talaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15a27831-dfb1-407a-9cdb-90abfe525910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb375285-ba25-405b-bf0c-8c02f4916a95","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_Egy_fehervari_iskolaban_is_fertozottet_talaltak","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:15","title":"Egy fehérvári iskolában is találtak koronavírus-fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Akinek elég magas a jövedelme, az akár 2 milliós önerővel is vehet hitelre közel 70 millió forintos lakást – csak szülessen mellé három gyereke.","shortLead":"Akinek elég magas a jövedelme, az akár 2 milliós önerővel is vehet hitelre közel 70 millió forintos lakást – csak...","id":"20200910_csok_babavaro_lakasvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacf4122-18c6-41a7-9926-aeb4a14d1266","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200910_csok_babavaro_lakasvasarlas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:55","title":"Szinte önerő sem kell annak, aki állami támogatásokkal venne új lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee335359-0a6f-4585-a787-4b276d690e03","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszerek ára különösen elszállt még úgy is, hogy az elmúlt hónapban már meg is állt az emelkedés. Biztos, hogy a nyugdíjasoknak kompenzáció és emelés jár, havi szinten átlagosan több mint 21 ezer forint.","shortLead":"Az élelmiszerek ára különösen elszállt még úgy is, hogy az elmúlt hónapban már meg is állt az emelkedés. Biztos...","id":"20200909_A_magyar_arak_emelkedese_Europabajnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee335359-0a6f-4585-a787-4b276d690e03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f328d35f-f7bf-44af-9fcd-bc124605f8a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200909_A_magyar_arak_emelkedese_Europabajnok","timestamp":"2020. szeptember. 09. 15:30","title":"Európa-bajnok a magyar infláció, de hol áll meg a drágulás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s hallgatókról Csányi Sándor színész a Facebookon megosztott üzenetében.\r

","shortLead":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s...","id":"20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82171e00-1c6a-42e8-8529-5a74906d4e92","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:06","title":"Csányi Sándor: Nem volt ideológiai képzés az SZFE-n, én azt se tudtam, ki van kormányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0fa01e-9fcd-4e21-9fbd-28b04e62126b","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"Meg kell tenni mindazt, amit a járvány ellen megtehetünk – addig a határig, ahol még nem okozunk több kárt a védekezéssel, mint amennyit a fertőzés okozna.","shortLead":"Meg kell tenni mindazt, amit a járvány ellen megtehetünk – addig a határig, ahol még nem okozunk több kárt...","id":"20200910_Balavany_Ne_a_virologusok_mondjak_meg_mit_csinaljunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf0fa01e-9fcd-4e21-9fbd-28b04e62126b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df4d87e-e46f-4da0-a36f-c2d3e95c7d81","keywords":null,"link":"/360/20200910_Balavany_Ne_a_virologusok_mondjak_meg_mit_csinaljunk","timestamp":"2020. szeptember. 10. 15:00","title":"Balavány: Ne a virológusok mondják meg, mit csináljunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elnézést kér, nem zsidózni akart, szeretne párbeszédet, de ehhez őt el kell fogadni.","shortLead":"Elnézést kér, nem zsidózni akart, szeretne párbeszédet, de ehhez őt el kell fogadni.","id":"20200910_Vidnyanszky_Az_SZFE_nem_vizsgaztatott_Trianonbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84836e3d-c755-47d7-9c90-9dd87a3c0fec","keywords":null,"link":"/kultura/20200910_Vidnyanszky_Az_SZFE_nem_vizsgaztatott_Trianonbol","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:08","title":"Vidnyánszky: Miért nem vizsgáztatott az SZFE Trianonból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93af5035-be45-40eb-ac95-01fcf233d85e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hónap közepétől nagyobb járványügyi szigor jön a Volánbusznál, de a legsúlyosabb szankció az utas leszállítása.","shortLead":"A hónap közepétől nagyobb járványügyi szigor jön a Volánbusznál, de a legsúlyosabb szankció az utas leszállítása.","id":"20200909_volan_busz_sofor_maszk_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93af5035-be45-40eb-ac95-01fcf233d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22eea566-f540-405d-b2ae-8ea7d4a72dd1","keywords":null,"link":"/elet/20200909_volan_busz_sofor_maszk_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:37","title":"Volánbusz: Nem büntetik a buszsofőrt, aki maszk nélküli utast enged fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]