[{"available":true,"c_guid":"e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár biztos, hogy a Huawei mobiltelefonokra is ráteszi a céget ért bojkott miatt fejlesztett operációs rendszert, a HarmonyOS-t.","shortLead":"Immár biztos, hogy a Huawei mobiltelefonokra is ráteszi a céget ért bojkott miatt fejlesztett operációs rendszert...","id":"20200910_huawei_harmonyos_oprendszer_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724c7a51-ff8c-4d84-abda-53c98e915059","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_huawei_harmonyos_oprendszer_android","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:39","title":"Huawei: Jön a saját rendszer, jönnek az egyáltalán nem androidos mobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd85d382-b9a2-41f2-81e7-6df6a91f528e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A minmari vezető az indoklás szerint szemet hunyt az országában élő, főként muzulmán rohingja kisebbséget érő támadások és jogsértések felett.","shortLead":"A minmari vezető az indoklás szerint szemet hunyt az országában élő, főként muzulmán rohingja kisebbséget érő támadások...","id":"20200910_emberi_jogok_aung_szan_szu_kji_nobel_bekedij_szaharov_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd85d382-b9a2-41f2-81e7-6df6a91f528e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd12eec-1184-40f3-812b-257a3fca3c86","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_emberi_jogok_aung_szan_szu_kji_nobel_bekedij_szaharov_dij","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:14","title":"Felfüggesztették Aung Szan Szú Kjí tagságát a Szaharov-díjasok közösségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c2d6e6-2297-4b83-b086-f38533f7a499","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mark Ruttét azért vonták kérdőre, mert szerintük felpuhultak a jogállamisági feltételek az EU-s költségvetés elfogadásakor.","shortLead":"Mark Ruttét azért vonták kérdőre, mert szerintük felpuhultak a jogállamisági feltételek az EU-s költségvetés...","id":"20200910_magyarorszag_holland_mark_rutte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0c2d6e6-2297-4b83-b086-f38533f7a499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569e5b45-7484-4217-836e-2d375f811b07","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_magyarorszag_holland_mark_rutte","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:08","title":"Magyarország miatt támadták holland képviselők a miniszterelnököt a hágai parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Köszönhetően a lazuló fegyelemnek és az ellentmondásos kormányzati iránymutatásoknak, a koronavírusos megbetegedések száma már e hét végére meghaladhatja a tavaszit. Közben az Emmi közlése ellenére ismét a védőeszközök hiányára panaszkodnak számos egészségügyi intézményben.","shortLead":"Köszönhetően a lazuló fegyelemnek és az ellentmondásos kormányzati iránymutatásoknak, a koronavírusos megbetegedések...","id":"202037__berobbant_ajarvany__multba_nezo_hatalom__teszt__karokozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e10ff20-2ba0-4873-9ea2-2d4942d66b4a","keywords":null,"link":"/360/202037__berobbant_ajarvany__multba_nezo_hatalom__teszt__karokozok","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:00","title":"Fogytán a vésztartalék: több kórházban már most nincs elég védőeszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legsportosabb új Octavia Magyarországon zöld rendszámot kaphat.","shortLead":"A legsportosabb új Octavia Magyarországon zöld rendszámot kaphat.","id":"20200909_bearaztak_a_245_loeros_hibrid_skoda_octavia_rst","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da1a8fe-d9fd-444f-9a89-ba46ed49830e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_bearaztak_a_245_loeros_hibrid_skoda_octavia_rst","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:46","title":"Beárazták a 245 lóerős hibrid Skoda Octavia RS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be54991-ba13-4b62-9e79-6a909fc1419f","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az európai kiállítóterekben is egyre több alkalommal találkozhatunk az 1973-as születésű, Chicagóban élő és alkotó amerikai fekete művész, Theaster Gates nevével. A 13. Documentán, 2012-ben egy fantasztikus zenei performansszal mutatkozott be a kasseli Hugenotta-házban, 2015-ben az 56. Velencei és a 14. Isztambul Biennálén helyspecifikus installációkat láthattunk tőle, majd többéves előkészítő fázist követően 2018 második felében, a bázeli Kunstmuseum és a hannoveri Sprengel Museum mutatta be Black Madonna című projektjét.","shortLead":"Az európai kiállítóterekben is egyre több alkalommal találkozhatunk az 1973-as születésű, Chicagóban élő és alkotó...","id":"20200910_Egyuttmukodes_es_kritika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5be54991-ba13-4b62-9e79-6a909fc1419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c0b3fb-a847-453e-a46c-62dd40174b41","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200910_Egyuttmukodes_es_kritika","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:54","title":"Együttműködés és kritika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945082e0-fa6e-46c3-bf11-2ea78b99465e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízezer fölé nőtt a járvány kezdete óta diagnosztizált magyar koronavírus-fertőzöttek száma. Az elmúlt egy napban nem volt olyan megyéje az országnak, ahol ne találtak volna új fertőzöttet.","shortLead":"Tízezer fölé nőtt a járvány kezdete óta diagnosztizált magyar koronavírus-fertőzöttek száma. Az elmúlt egy napban nem...","id":"20200910_Koronavirus_szamok_jarvany_terke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=945082e0-fa6e-46c3-bf11-2ea78b99465e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50122072-4fdd-4285-b7f5-2bb14ebb70a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_Koronavirus_szamok_jarvany_terke","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:57","title":"Koronavírus: 468-cal nőtt az aktív esetszám, ketten haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b861c3-b02f-49a6-b2af-d65f27115689","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Törvényi kizáró ok miatt nem újította meg a Klubrádió Budapest 92,9 MHz frekvenciára szóló jogosultságát a Médiatanács.","shortLead":"Törvényi kizáró ok miatt nem újította meg a Klubrádió Budapest 92,9 MHz frekvenciára szóló jogosultságát a Médiatanács.","id":"20200911_nmhh_mediatanacs_klubradio_frekvenciaengedely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b861c3-b02f-49a6-b2af-d65f27115689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e29ee1b-440b-4695-8f26-249e486960df","keywords":null,"link":"/kkv/20200911_nmhh_mediatanacs_klubradio_frekvenciaengedely","timestamp":"2020. szeptember. 11. 09:23","title":"Az NMHH elveszi a Klubrádió frekvenciaengedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]