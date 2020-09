Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27717d1d-e01f-495f-8d3d-cd9eed256645","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy közel ötméteres medence simán elfér rajta.","shortLead":"Egy közel ötméteres medence simán elfér rajta.","id":"20200911_Akar_uszni_is_lehet_a_vilag_leghosszabb_pickupjanak_platojan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27717d1d-e01f-495f-8d3d-cd9eed256645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0ffe7e-b955-4543-97d1-045b3377037f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200911_Akar_uszni_is_lehet_a_vilag_leghosszabb_pickupjanak_platojan","timestamp":"2020. szeptember. 15. 04:48","title":"Akár úszni is lehet a világ leghosszabb pickupjának platóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661d8a92-25ac-4171-b43b-e19263423ec1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az Apple Watch-nál látottakhoz hasonló módon érné el, hogy távozzon a víz az iPhone-okból és iPadekből.","shortLead":"Az Apple az Apple Watch-nál látottakhoz hasonló módon érné el, hogy távozzon a víz az iPhone-okból és iPadekből.","id":"20200914_apple_iphone_ipad_water_lock_vizallo_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=661d8a92-25ac-4171-b43b-e19263423ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bced464-ff21-41e5-8b18-3c27c0413f6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_apple_iphone_ipad_water_lock_vizallo_iphone","timestamp":"2020. szeptember. 14. 18:03","title":"Az iPhone is megkaphatja az érdekes megoldást, amelytől vízálló az Apple Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7675b3-f739-4764-8525-f981bc40156b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik dolgozó két napig járt be lázasan, kaparó torokkal az RTL Híradó szerint.","shortLead":"Az egyik dolgozó két napig járt be lázasan, kaparó torokkal az RTL Híradó szerint.","id":"20200914_szeged_mintakat_vizsgalo_labor_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa7675b3-f739-4764-8525-f981bc40156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813a1e15-5e9d-46ed-976f-4f4d26922dbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_szeged_mintakat_vizsgalo_labor_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 14. 18:56","title":"A mintákat vizsgáló laborban is terjedni kezdett a koronavírus Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2cb9f59-3e18-46bd-af92-af855d42703f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hónapok óta tart az iskola épületének felújítása, a diákok egy része így kiszorult az épületből. ","shortLead":"Hónapok óta tart az iskola épületének felújítása, a diákok egy része így kiszorult az épületből. ","id":"20200915_Ravatalozoban_kezdtek_a_tanevet_egy_roman_iskolaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2cb9f59-3e18-46bd-af92-af855d42703f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1a6eed-fe53-42b2-8085-b95f0dad9d63","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Ravatalozoban_kezdtek_a_tanevet_egy_roman_iskolaban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:53","title":"Ravatalozóban kezdték a tanévet egy román iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fb35e8-54e4-4af2-917d-29f89b74c2e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három osztály áll át digitális oktatásra a fertőzések miatt.","shortLead":"Három osztály áll át digitális oktatásra a fertőzések miatt.","id":"20200915_Negyen_fertozodtek_meg_egy_Ferencvarosi_gimnaziumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9fb35e8-54e4-4af2-917d-29f89b74c2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e076bccc-8538-4218-894d-856b6aa7f10e","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Negyen_fertozodtek_meg_egy_Ferencvarosi_gimnaziumban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:06","title":"Négyen kapták el a koronavírust egy ferencvárosi gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b674716a-ea81-4e53-941f-cdde7951f2f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rádióteleszkópok segítségével sikerült kimutatniuk a tudósoknak, hogy a Vénusz légkörében foszfin található.","shortLead":"Rádióteleszkópok segítségével sikerült kimutatniuk a tudósoknak, hogy a Vénusz légkörében foszfin található.","id":"20200914_venusz_foszfin_molekula_venusz_legkore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b674716a-ea81-4e53-941f-cdde7951f2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e866a2e-a623-4d41-91ae-f919ee308b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_venusz_foszfin_molekula_venusz_legkore","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:31","title":"Foszfint találtak a Vénusz légkörében, ez az élet jelenlétére is utalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e6901f-6f2c-42cc-8abd-c3f11b761d8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-Benz tulajdonosa 1,5 milliárd dollárt fizet, hogy rendezze az amerikai kormányzattal szemben fennálló ügyét, amely szerint dízelüzemű járműveiben lévő szoftverek félrevezették az emissziós tesztkészülékeket. Ezen felül javíttatja az érintett autókat, ami akár további 400 millió dollárjába is fájhat a cégnek.","shortLead":"A Mercedes-Benz tulajdonosa 1,5 milliárd dollárt fizet, hogy rendezze az amerikai kormányzattal szemben fennálló ügyét...","id":"20200915_Masfel_milliard_dollart_fizet_a_Mercedes_anyacege_hogy_lezarja_az_amerikai_dizelbotranyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5e6901f-6f2c-42cc-8abd-c3f11b761d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be50a34c-2efa-4c00-a75d-069df8e4ded0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_Masfel_milliard_dollart_fizet_a_Mercedes_anyacege_hogy_lezarja_az_amerikai_dizelbotranyat","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:55","title":"Közel kétmilliárd dollárjába kerül a Daimlernek, hogy lezárja az amerikai dízelbotrányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be5613d-73c9-47d3-8f14-b00b13d9341e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha a Színművészeti Egyetem is elesik, akkor Orbán valószínűleg bevégezte a nagy művet: immár az összes független intézményt megkaparintotta – írja a magyar születésű angol író a The Guardianben.","shortLead":"Ha a Színművészeti Egyetem is elesik, akkor Orbán valószínűleg bevégezte a nagy művet: immár az összes független...","id":"20200916_Mar_csak_a_diakok_allnak_ellent_Orban_hatalmi_terjeszkedesenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3be5613d-73c9-47d3-8f14-b00b13d9341e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65bbc57a-7b35-4f7d-9cbc-2cd6c5b7da99","keywords":null,"link":"/360/20200916_Mar_csak_a_diakok_allnak_ellent_Orban_hatalmi_terjeszkedesenek","timestamp":"2020. szeptember. 16. 07:21","title":"George Szirtes író: Már csak a diákok állnak ellent Orbán hatalmi terjeszkedésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]