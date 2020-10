Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei volt az eddig mért legmelegebb szeptember a világon – közölte szerdán az Európai Unió Copernicus Légkörfigyelő Szolgálata (CAMS).","shortLead":"Az idei volt az eddig mért legmelegebb szeptember a világon – közölte szerdán az Európai Unió Copernicus Légkörfigyelő...","id":"20201007_szeptember_osz_meleg_legkorfigyelo_szolgalat_cams_copernicus_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2eac843-08e6-4fd7-b304-554a71db9db6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_szeptember_osz_meleg_legkorfigyelo_szolgalat_cams_copernicus_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. október. 07. 20:33","title":"Rekordot döntött a szeptemberi meleg: soha ilyen enyhén nem indult még ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e369487c-f943-482a-b465-17c58a655eee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Folyamatosan keresik a rendőrök a hasonló, akár balesetveszélyes járműveket a sztrádákon.","shortLead":"Folyamatosan keresik a rendőrök a hasonló, akár balesetveszélyes járműveket a sztrádákon.","id":"20201007_Szokatlan_modon_potolta_kamionja_defektes_kereket_egy_kamionos__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e369487c-f943-482a-b465-17c58a655eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa6a6f9-61c1-4645-b739-561efdc7583b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201007_Szokatlan_modon_potolta_kamionja_defektes_kereket_egy_kamionos__fotok","timestamp":"2020. október. 07. 08:56","title":"Szokatlan módon pótolta defektes kerekét egy kamionos – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rajt előtt és után lesz kötelező a maszkviselés a versenyzőknek.","shortLead":"A rajt előtt és után lesz kötelező a maszkviselés a versenyzőknek.","id":"20201007_Hiaba_a_jarvany_megtartjak_a_Budapest_Maratont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d55b39c-b26e-442a-8dc1-4d6ff2d73fb1","keywords":null,"link":"/sport/20201007_Hiaba_a_jarvany_megtartjak_a_Budapest_Maratont","timestamp":"2020. október. 07. 20:23","title":"Hiába a járvány, megtartják a Budapest Maratont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d089b1-20fe-438d-99ed-8802506c1765","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Az Európai Számvevőszék megvizsgálta, hogy az uniós intézkedéseknek milyen hatása van a gyermekszegénység elleni küzdelemben. Kiderült: tulajdonképpen semmilyen.","shortLead":"Az Európai Számvevőszék megvizsgálta, hogy az uniós intézkedéseknek milyen hatása van a gyermekszegénység elleni...","id":"20201007_23_millio_gyereket_fenyeget_a_szegenyseg_az_EUban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53d089b1-20fe-438d-99ed-8802506c1765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5831da67-e3b7-4982-a93b-1352fea717ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_23_millio_gyereket_fenyeget_a_szegenyseg_az_EUban","timestamp":"2020. október. 07. 13:09","title":"23 millió gyereket fenyeget a szegénység az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BKV elektromos buszokat vásárolhatna a 7 milliárd forintból, a kormány pedig peren kívül megegyezne az orosz céggel.","shortLead":"A BKV elektromos buszokat vásárolhatna a 7 milliárd forintból, a kormány pedig peren kívül megegyezne az orosz céggel.","id":"20201007_3_metro_metrowagonmash_bkv_kotber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262a44a0-4b9b-4390-bf66-8601386088f8","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_3_metro_metrowagonmash_bkv_kotber","timestamp":"2020. október. 07. 07:28","title":"Népszava: a kormány fizetne az oroszok helyett a fővárosnak a 3-as metró miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d00f933-a3fb-411d-a637-c3a642af2ffa","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Márai Sándor, Krasznahorkai László és Konrád György szövegeiben is otthonosan mozognak a holland olvasók, de a profi műfordítások mellett egy történelmi epizód is szerepet játszott abban, hogy a hollandok közül sokan beleszerettek a magyar irodalomba – az írókba pedig néha szó szerint is.","shortLead":"Márai Sándor, Krasznahorkai László és Konrád György szövegeiben is otthonosan mozognak a holland olvasók, de a profi...","id":"20201007_hollandia_magyar_irodalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d00f933-a3fb-411d-a637-c3a642af2ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff352b7-7211-478d-993d-d9a93a751a98","keywords":null,"link":"/elet/20201007_hollandia_magyar_irodalom","timestamp":"2020. október. 07. 20:00","title":"Az ország, ahol egy időben minden nő szerelmes volt Konrád Györgybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kilépéssel szolidaritást vállalnak a tüntető diákokkal és a leköszönő vezetéssel is.","shortLead":"A kilépéssel szolidaritást vállalnak a tüntető diákokkal és a leköszönő vezetéssel is.","id":"20201008_Magyar_Operatorok_Tarsasaga_Novak_Emil_SZFE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474020f4-ec7a-4c5c-b220-98c0022a892f","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Magyar_Operatorok_Tarsasaga_Novak_Emil_SZFE","timestamp":"2020. október. 08. 11:12","title":"Többen kilépnek a Magyar Operatőrök Társaságából Novák Emil SZFE-s kinevezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e79e3e0-7167-42c8-8d5e-423077795a46","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sőt lehet, hogy ez már a ráadás. Az FHB, a CEMP és a BIF után most a Libri csúszhat ki a kezei közül. ","shortLead":"Sőt lehet, hogy ez már a ráadás. Az FHB, a CEMP és a BIF után most a Libri csúszhat ki a kezei közül. ","id":"202041_meseorszag_nemspedere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e79e3e0-7167-42c8-8d5e-423077795a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ecfb11-1155-470e-9ccb-3541e6780d12","keywords":null,"link":"/360/202041_meseorszag_nemspedere","timestamp":"2020. október. 08. 11:10","title":"Mint a mesében: harmadszorra is megkopasztják Spéder Zoltánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]