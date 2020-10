A University of Nevada tudósai szerint egyre több bizonyíték van arra, hogy az első fertőződés nem ad teljes védelmet a betegséggel szemben.

Egy 25 éves amerikai férfit másodjára is megbetegített a koronavírus, ekkor azonban már kórházi ellátásra volt szüksége, annyira rosszul lett miatta – számolt be róla a BBC. Az orvosok szerint a férfi teljesen kigyógyult az első fertőzésből, mire újra beteg lett tőle. Ennek az lehet az oka a University of Nevada kutatói szerint, hogy a korábbi fertőzés

nem ad teljes védelmet a kórral szemben.

A páciens március 25-én kezdett el először tüneteket produkálni: köhögött, fájt a feje és hasmenés gyötörte. Az első tesztet április 18-án végezték el rajta, amely pozitív lett. A férfi április 27-ére jobban lett, minden tünete elmúlt, amit két teszt is megerősített: előbbit május 9-én, a másikat 26-án végezték el rajta, mindkettő negatív lett.

Két nappal később, május 28-án azonban újból rosszul lett, megint köhögni kezdett, belázasodott és ment a hasa.

A férfi orvosai a tünetek miatt újabb koronavírus-tesztet kértek, amelynek eredménye június 5-én jött meg: ismét pozitív lett koronavírusra. A férfi állapota később tovább romlott, légszomjjal küzdött, és a hypoxia tipikus jeleit fedezték fel nála. Ez utóbbi a vér oxigéntartalmának alacsony szintjét jelenti. Az orvosok kiemelték: a nevadai betegnek nem voltak ismert egészségügyi problémái, vagy olyan immunhibái, melyek a betegség súlyosabb lefolyását indokolták volna. A páciens egyébként ma már ismét negatív.

Az eset nem az első, a világ több országában is találtak már olyan pácienseket, akiket másodjára is megbetegített a koronavírus. Olyan azonban még nem igazán fordult elő, hogy csak a második miatt került volna valaki kórházba.

