Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tavaly a legtöbb esetben német állampolgár vett ingatlant Magyarországon, őket a kínaiak követték. Hiányuk előbb-utóbb érezhető is lesz, főleg a főváros belső kerületeiben csökkenhetnek az árak.","shortLead":"Tavaly a legtöbb esetben német állampolgár vett ingatlant Magyarországon, őket a kínaiak követték. Hiányuk előbb-utóbb...","id":"20201111_koronavirus_lakaspiac_kulfoldi_befektetok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f8a29e-a607-4251-b5f2-4d96f094b3dc","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_koronavirus_lakaspiac_kulfoldi_befektetok","timestamp":"2020. november. 11. 06:27","title":"Elüldözte a külföldi befektetőket a magyar lakáspiacról a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31e81e0-1b60-408b-b8be-d4ef0fe4bf80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektor szerint a veszprémi egyetem nem kérte korábban a modellváltást.","shortLead":"A rektor szerint a veszprémi egyetem nem kérte korábban a modellváltást.","id":"20201109_Alapitvanyi_fenntartas_Pannon_Egyetem_Navracsics_Tibor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e31e81e0-1b60-408b-b8be-d4ef0fe4bf80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09e92b4-bfe4-4765-b13c-c7e68e6533a0","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Alapitvanyi_fenntartas_Pannon_Egyetem_Navracsics_Tibor","timestamp":"2020. november. 09. 19:55","title":"Alapítványi fenntartásba kerülhet a Pannon Egyetem is, Navracsics lehet a kuratóriumi elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ff3057-1e74-435a-8054-e789d764d437","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még huszonnégy óra sem telt el a koronavírus-járvány megfékezésére bevezetett legújabb korlátozások bejelentése óta, máris elárasztották a közösségi oldalakat a mémként terjedő képek.","shortLead":"Még huszonnégy óra sem telt el a koronavírus-járvány megfékezésére bevezetett legújabb korlátozások bejelentése óta...","id":"20201110_koronavirus_boltzar_kijarasi_tilalom_este_8_utan_memek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2ff3057-1e74-435a-8054-e789d764d437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acedeb5-f23a-448e-bcfa-f5367adb47eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_koronavirus_boltzar_kijarasi_tilalom_este_8_utan_memek","timestamp":"2020. november. 10. 08:03","title":"Este 8 után sehova? Itt vannak a legjobb mémek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a99c0e58-3685-4f2b-895b-33e64d043bca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Amilyen gyorsan a kormány változtatja a járványügyi szabályokat, olyan gyorsan lép a Magyar Labdarúgó-szövetség is.","shortLead":"Amilyen gyorsan a kormány változtatja a járványügyi szabályokat, olyan gyorsan lép a Magyar Labdarúgó-szövetség is.","id":"20201111_MLSZ_amator_bajnoksagok_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a99c0e58-3685-4f2b-895b-33e64d043bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f449d9-4f3b-4c93-8b69-35c39149b8ca","keywords":null,"link":"/sport/20201111_MLSZ_amator_bajnoksagok_jarvany","timestamp":"2020. november. 11. 07:47","title":"Egy nap után úgy döntött az MLSZ, hogy mégsem állítja le az amatőr bajnokságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c992ddea-340e-438a-a023-5fc9d1d3161d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Bulgáriában több mint egy hónapja zajlanak tüntetések. Szófia utcáin tízezrek gyűltek és gyűlnek össze azóta is a kormány maffiaszerű működése, korrupciós botrányai és oligarchái ellen tiltakozva, illetve Bojko Boriszov miniszterelnök lemondását követelve. A fővárosban egyre erősebben érezhető a dzsentrifikáció gazdasági és társadalmi hatása, s miközben kihasználatlan épületek omladoznak üresen, tilos a házfoglalás. Boriszov nem hajlandó lemondani, a tüntetők pár hete már az éjszakát is az utcán töltik. A pandémia okozta globális és helyi válságok nyomán megváltozott a légkör, megváltoztak a reakciók is.","shortLead":"Bulgáriában több mint egy hónapja zajlanak tüntetések. Szófia utcáin tízezrek gyűltek és gyűlnek össze azóta is...","id":"20201110_Beszelgetes_Voin_de_Voin_bolgar_kepzomuvesszel_az_ther_Sofia_alapitojaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c992ddea-340e-438a-a023-5fc9d1d3161d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c3ef2c-11ad-4ad9-8271-bdfbaa9464e5","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201110_Beszelgetes_Voin_de_Voin_bolgar_kepzomuvesszel_az_ther_Sofia_alapitojaval","timestamp":"2020. november. 10. 09:55","title":"Kapocs a személyes és a politikai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af00a7b2-547f-4948-a3c4-25e80e93d201","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha esetleg túl visszafogottnak találnánk a G-Klasse megjelenését. ","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha esetleg túl visszafogottnak találnánk a G-Klasse megjelenését. ","id":"20201110_oldalankent_33_kipufogo_a_legujabb_mercedes_gosztalyon_lumma_design","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af00a7b2-547f-4948-a3c4-25e80e93d201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f1774f-6cd0-450e-9f1c-67a29a184c66","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_oldalankent_33_kipufogo_a_legujabb_mercedes_gosztalyon_lumma_design","timestamp":"2020. november. 10. 06:41","title":"Oldalanként 3-3 kipufogó a legújabb Mercedes G-osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni a vásárlásainkat. Nincs ez másként a vállalatokkal sem, a beszerzés digitalizálása számukra is kézzelfogható előnyökkel járhat, a járványhelyzet pedig csak még jobban ráerősített ennek szükségességére.\r

","shortLead":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni...","id":"sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab36619-1110-4f96-880d-5132b2cd8883","keywords":null,"link":"/brandcontent/sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","timestamp":"2020. november. 10. 15:30","title":"A járvány miatt döbbentek rá, hogy változtatni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1ed384-7cd3-4e2d-a658-1efc406af9ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy váza elkészítéséhez körülbelül 300 cigarettacsikket használt fel egy indiai formatervező. ","shortLead":"Egy váza elkészítéséhez körülbelül 300 cigarettacsikket használt fel egy indiai formatervező. ","id":"20201110_Cigarettacsikkekbol_keszitett_dizajnvazakat_egy_indiai_alkoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae1ed384-7cd3-4e2d-a658-1efc406af9ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e63d409-e448-46d5-963d-419bfff395aa","keywords":null,"link":"/zhvg/20201110_Cigarettacsikkekbol_keszitett_dizajnvazakat_egy_indiai_alkoto","timestamp":"2020. november. 10. 14:08","title":"Cigarettacsikkekből készített dizájnvázákat egy indiai formatervező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]