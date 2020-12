Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"751fc34b-0ad5-4d3e-8de9-7cae7d15b3c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei és a szintén kínai Megvii közösen dolgozott ki egy olyan rendszert, ami felismerte a Kínában élő kisebbség, az ujgurok tagjait.","shortLead":"A Huawei és a szintén kínai Megvii közösen dolgozott ki egy olyan rendszert, ami felismerte a Kínában élő kisebbség...","id":"20201209_huawei_arcfelismero_rendszer_ujgurok_megvii","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=751fc34b-0ad5-4d3e-8de9-7cae7d15b3c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94125c3a-d2f4-452d-8781-6bcb5d117894","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_huawei_arcfelismero_rendszer_ujgurok_megvii","timestamp":"2020. december. 09. 10:03","title":"A Huawei dolgozott a rendszeren, amely riasztást küld Kínának, ha ujgurt lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08ea576-d0a4-44d9-9602-eb15df4be2a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Seat Leon sportos testvérmodellje 245 lóerős plugin hibrid hajtásláncot vonultat fel.","shortLead":"A Seat Leon sportos testvérmodellje 245 lóerős plugin hibrid hajtásláncot vonultat fel.","id":"20201208_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_es_sportos_cupra_leon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c08ea576-d0a4-44d9-9602-eb15df4be2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5779ce65-7056-4f2d-aab0-515523a808d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_es_sportos_cupra_leon","timestamp":"2020. december. 08. 12:11","title":"Magyarországon a zöld rendszámos és sportos Cupra Leon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5029ada-d13e-41e6-9472-d7245e1b799f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A 31 éves Waliduda Dániel eddigi élete során sikerrel vette ugyan a melegsége miatt felbukkanó akadályokat, de most képtelen az örök optimizmusát átültetni a magyar politikai helyzetre. Próbál azonban tenni azért, hogy a társadalom elfogadóbb legyen, ezért vesz rész a Nyitottak vagyunk legújabb kampányában, amelynek célja megmutatni: mindenkit csak a tettei és teljesítménye alapján kellene megítélni. A kampányban olyan emberek történeteit gyűjtik, akiket hátrány ér, vagy akik nem mindig láthatóak fogyatékosságuk, vallásuk, etnikai hovatartozásuk vagy szexuális orientációjuk miatt.","shortLead":"A 31 éves Waliduda Dániel eddigi élete során sikerrel vette ugyan a melegsége miatt felbukkanó akadályokat, de most...","id":"20201207_Nyitottak_vagyunk_Waliduda_Daniel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5029ada-d13e-41e6-9472-d7245e1b799f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754b5706-13df-49b9-9c85-ce41506ea419","keywords":null,"link":"/elet/20201207_Nyitottak_vagyunk_Waliduda_Daniel","timestamp":"2020. december. 07. 20:00","title":"„Itt is lehetnek LMBTQ-mentes zónák, csak Meseország-mentes zónáknak fogják hívni őket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A modern kori tudomány legnagyobb vívmánya, hogy az emberiség képes tömeges megbetegedéseket és járványokat megelőzni oltások segítségével.","shortLead":"A modern kori tudomány legnagyobb vívmánya, hogy az emberiség képes tömeges megbetegedéseket és járványokat megelőzni...","id":"20201209_kemenesi_gabor_koronavirus_jarvany_vedolotas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08994da1-7cb4-434f-9c38-de7ecce265de","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_kemenesi_gabor_koronavirus_jarvany_vedolotas_vakcina","timestamp":"2020. december. 09. 13:03","title":"Kemenesi Gábor: A technológiának köszönhető, hogy 10 hónap alatt elkészült a koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb38c60e-612c-47dd-8250-ff4ee739dbf3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hamarosan egy robot-tengeralattjárót indítanak a keresésére.","shortLead":"Hamarosan egy robot-tengeralattjárót indítanak a keresésére.","id":"20201208_Eltunt_egy_furotorony_az_Adrian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb38c60e-612c-47dd-8250-ff4ee739dbf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1800cdca-c69a-4544-a30f-1b42280791b2","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Eltunt_egy_furotorony_az_Adrian","timestamp":"2020. december. 08. 19:55","title":"Eltűnt egy fúrótorony az Adrián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1b9182-7f4e-46de-8ea3-7b51ae8fec4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hans Christian Wolters biztos benne, hogy a 2007-ben eltűnt brit kislányt megölték.","shortLead":"Hans Christian Wolters biztos benne, hogy a 2007-ben eltűnt brit kislányt megölték.","id":"20201208_A_Madeleine_McCannugy_ugyesze_megint_lebegtet_egy_nagyon_meggyozo_bizonyitekot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa1b9182-7f4e-46de-8ea3-7b51ae8fec4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f1c208-1652-4862-a942-88fc05c9d03c","keywords":null,"link":"/elet/20201208_A_Madeleine_McCannugy_ugyesze_megint_lebegtet_egy_nagyon_meggyozo_bizonyitekot","timestamp":"2020. december. 08. 10:45","title":"A Madeleine McCann-ügy ügyésze megint lebegtet egy nagyon meggyőző bizonyítékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38633816-75a7-435f-98e2-3d7e9338af79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az V. kerületi önkormányzat több cégének is dolgozik Nagy János érdekeltsége.","shortLead":"Az V. kerületi önkormányzat több cégének is dolgozik Nagy János érdekeltsége.","id":"20201207_allami_ceg_nagy_janos_orizet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38633816-75a7-435f-98e2-3d7e9338af79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75468e8-fc80-4f7b-bf87-9a0218e8ad6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_allami_ceg_nagy_janos_orizet","timestamp":"2020. december. 07. 19:55","title":"Állami cégeknek is dolgozott az őrizetbe vett helyettes államtitkár vállalkozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bbc466-4459-4288-9430-3f194aab2255","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A török csapat játékosai levonultak a pályáról, miután a negyedik számú játékvezető szerintük rasszista kijelentéseket tett.\r

","shortLead":"A török csapat játékosai levonultak a pályáról, miután a negyedik számú játékvezető szerintük rasszista kijelentéseket...","id":"20201208_Bajnokok_Ligaja_PSG_Basaksehir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02bbc466-4459-4288-9430-3f194aab2255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7790ffa3-41d8-427f-963f-b355d36a3785","keywords":null,"link":"/sport/20201208_Bajnokok_Ligaja_PSG_Basaksehir","timestamp":"2020. december. 08. 21:56","title":"Bajnokok Ligája: Félbeszakadt a PSG-Basaksehir mérkőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]