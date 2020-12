A Google 2021 júliusa helyett 2021 szeptemberéig engedi, hogy a dolgozói a koronavírus-járvány miatt otthonról végezzék a munkájukat. Emellett egy speciális, hibrid munkahetet is tesztelni kezd a cég.

A koronavírus-járvány a nagy technológiai vállalatokat is arra kényszerítette, hogy ahol csak lehet, home office-ra álljanak át. Így történt ez a Facebook és a Google esetében is: a vállalatok májusban jelentették be, hogy 2020 végéig otthonról dolgozhatnak a munkavállalóik, utóbbi cég pedig nem sokkal később mindezt plusz fél évvel toldotta meg.

Látva a koronavírus-járvány alakulását, a Google ismét egy új határidővel állt elő. A New York Times beszámolója szerint a Google vezére, Sundar Pichai vasárnap e-mailben értesítette a vállalat dolgozóit arról, hogy néhány hónappal megtoldják a home office-os felállást, így nem 2021 júliusáig, hanem 2021 szeptemberéig dolgozhatnak otthonról a munkavállalók.

A Google emellett egy hibrid rendszerrel is kísérletezni fog, amelynek lényege, hogy a hét egy részében távolról, míg a másik részében az irodában kellene majd lenniük az alkalmazottaknak. A tesztelésnek viszont csak akkor fognak majd hozzá, amikor már biztonságos lesz újra visszatérni a közösségi terekbe.

A Pichai által bejelentett kísérlet azért is lesz érdekes, mert soha nem történt még olyan, hogy egy ilyen nagy méretű vállalat ilyesmit kezdjen el tesztelni. Hogy véglegesen is bevezetik-e, az azon múlik majd, hogy mennyire segíti a termelékenységet az új felállás, és mennyire javítja majd a dolgozók közérzetét.

A CNBC szerint a hibrid munkahét feltétele, hogy az alkalmazottak "ingázási távolságon" belül lakjanak az irodától, vagyis a teljes home office-ra elméletileg nem lesz lehetőség.

Mark Zuckerberg eközben egy másfajta rendszert tesztel a Facebooknál. A tervei szerint öt-tíz éven belül a Facebook-alkalmazottak fele távmunkában, otthonról fog dolgozni.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.