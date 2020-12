Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd4b0995-c924-493d-b731-fc84d410f288","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendszeresen irtani kell a szúrós növényeket.\r

\r

","shortLead":"Rendszeresen irtani kell a szúrós növényeket.\r

\r

","id":"20201217_Tizenharom_kaktuszfaj_el_a_Pilis_sziklain_de_ennek_egyaltalan_nem_orulhetunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4b0995-c924-493d-b731-fc84d410f288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e135d2-bb83-4b47-a2ca-0b7389f576d6","keywords":null,"link":"/elet/20201217_Tizenharom_kaktuszfaj_el_a_Pilis_sziklain_de_ennek_egyaltalan_nem_orulhetunk","timestamp":"2020. december. 17. 09:14","title":"Tizenhárom kaktuszfaj él a Pilis szikláin, de ennek egyáltalán nem örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d06d75-ab6f-4c5c-a6d3-17a6fab60e16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kinyit a 2A nevű csarnok, és a két terminál felvételi pultjait is megnyitják a közelgő ünnepi szezon miatt.","shortLead":"Kinyit a 2A nevű csarnok, és a két terminál felvételi pultjait is megnyitják a közelgő ünnepi szezon miatt.","id":"20201216_ferihegy_budapest_airport_repuloter_jaratok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27d06d75-ab6f-4c5c-a6d3-17a6fab60e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6beb51fe-a715-4f6c-b51b-2ea7a11f9233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_ferihegy_budapest_airport_repuloter_jaratok","timestamp":"2020. december. 16. 15:22","title":"Kicsit nagyobb élet lesz Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram mostantól a hírfolyam tetején megjelenő értesítéssel hívja fel a felhasználó figyelmét arra, hogy hol talál hiteles információt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.","shortLead":"Az Instagram mostantól a hírfolyam tetején megjelenő értesítéssel hívja fel a felhasználó figyelmét arra, hogy hol...","id":"20201218_instagram_ertesites_koronavirus_alhirek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe535da-708e-4ff8-b9be-626ca112192b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_instagram_ertesites_koronavirus_alhirek","timestamp":"2020. december. 18. 08:33","title":"Fontos értesítés bukkan fel az Instagramon, ebben biztosan megbízhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550b3fd4-5f36-4ed3-b907-ae3f6687c41c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbinál több lakást adtak el novemberben, a kereslet nő, de sok eladó még kitartana a magasabb árak mellett. A kisebb és a felújítandó lakásokat keresik most sokan.","shortLead":"Az egy évvel korábbinál több lakást adtak el novemberben, a kereslet nő, de sok eladó még kitartana a magasabb árak...","id":"20201217_lakas_eladas_ingatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=550b3fd4-5f36-4ed3-b907-ae3f6687c41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7f9b3f-4d7c-483c-b0f3-4df68d0f5db4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_lakas_eladas_ingatlan","timestamp":"2020. december. 17. 08:01","title":"Sok lakás eladója kivár, hogy visszatérjenek az árak a régi, magasabb szintre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A testület azt is jelezte: aggódik a nemzeti és nyelvi kisebbségek ellen irányuló gyűlölet-bűncselekmények és gyűlöletbeszéd „riasztó mértékű” terjedése miatt.","shortLead":"A testület azt is jelezte: aggódik a nemzeti és nyelvi kisebbségek ellen irányuló gyűlölet-bűncselekmények és...","id":"20201217_ep_kisebbsegvedelmi_europai_polgari_kezdemenyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff46858-865e-4e20-9029-e504ecd7e471","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_ep_kisebbsegvedelmi_europai_polgari_kezdemenyezes","timestamp":"2020. december. 17. 16:21","title":"Megszavazta az EP a kisebbségvédelmi jogokról szóló állásfoglalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A férfi robotprogrammal segítségével kerülte meg a rendszert.","shortLead":"A férfi robotprogrammal segítségével kerülte meg a rendszert.","id":"20201217_nemzeti_konzultacio_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee7a33c-558f-4c62-bfa1-c487649019ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_nemzeti_konzultacio_rendorseg","timestamp":"2020. december. 17. 17:06","title":"Elfogta a rendőrség az embert, aki rájött, hogyan lehet meghackelni a nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A konzolosok és PC-sek közti vitát mélyítheti el annak a felmérésnek az eredménye, amely szerint az utóbbi tábor intelligensebb a másiknál. A felmérés nem reprezentatív, már csak ezért is érdemes a helyén kezelni: érdekességként.","shortLead":"A konzolosok és PC-sek közti vitát mélyítheti el annak a felmérésnek az eredménye, amely szerint az utóbbi tábor...","id":"20201217_pc_jatekosok_iq_intelligencia_felmeres_playstation_xbox_konzol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1106cd0c-b216-446a-9cb0-e5bae1ac9ab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_pc_jatekosok_iq_intelligencia_felmeres_playstation_xbox_konzol","timestamp":"2020. december. 17. 12:33","title":"Egy kutatás szerint a PC-s játékosok IQ-ja magasabb, mint a konzolosoké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e1aa49-b99a-44f7-9b17-03c6cfc21abd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Deb Haaland az új-mexikói Laguna Pueblo törzshöz tartozik, 2018-ban került be az amerikai kongresszusba.\r

\r

","shortLead":"Deb Haaland az új-mexikói Laguna Pueblo törzshöz tartozik, 2018-ban került be az amerikai kongresszusba.\r

\r

","id":"20201218_Indian_miniszter_USA_Biden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70e1aa49-b99a-44f7-9b17-03c6cfc21abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ece0330-9c28-497b-90bd-f3a6ba0eb324","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_Indian_miniszter_USA_Biden","timestamp":"2020. december. 18. 08:03","title":"Először lehet indián származású minisztere az amerikai kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]