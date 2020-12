Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6a717fa-2669-4394-b54a-a2881955a374","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen használják a Microsoft megújult böngészőjét, és ezt igyekszik is meghálálni a fejlesztő. Például azzal, hogy nemsokára új, ismert játékokkal kapcsolatos témákat lehet letölteni. Az Edge Canary használói pedig már most is elérhetik ezeket.","shortLead":"Egyre többen használják a Microsoft megújult böngészőjét, és ezt igyekszik is meghálálni a fejlesztő. Például azzal...","id":"20201224_microsoft_edge_bongeszo_uj_temak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6a717fa-2669-4394-b54a-a2881955a374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a1f7c9-973b-4b84-9505-02a9bc844b85","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_microsoft_edge_bongeszo_uj_temak","timestamp":"2020. december. 24. 13:03","title":"Ha Edge böngészőt használ: gamer témák és hátterek jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szenteste esőre vagy akár zivatarra is készülni kell, pénteken és szombaton azonban eshet némi hó.\r

\r

","shortLead":"Szenteste esőre vagy akár zivatarra is készülni kell, pénteken és szombaton azonban eshet némi hó.\r

\r

","id":"20201223_Karacsony_hidegfront_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb15bc0-4081-424d-8d17-a7f5af70524c","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_Karacsony_hidegfront_idojaras","timestamp":"2020. december. 23. 17:27","title":"Karácsonyra átmeneti hidegfront érkezik, néhol havazhat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed1ceb3-e1df-4027-a959-16454c87f8e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A portugáliai Coimbrai Egyetem kutatói által létrehozott szoftverrel a Covid–19-ben szenvedő pácienseket lehet biztonságos távolságból sztetoszkóppal megvizsgálni.","shortLead":"A portugáliai Coimbrai Egyetem kutatói által létrehozott szoftverrel a Covid–19-ben szenvedő pácienseket lehet...","id":"20201223_koronavirus_fertozott_beteg_vizsgalata_tavolrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bed1ceb3-e1df-4027-a959-16454c87f8e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bc1856-0b61-4df4-8695-9b39fea8dfdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_koronavirus_fertozott_beteg_vizsgalata_tavolrol","timestamp":"2020. december. 23. 08:03","title":"Végre kitalálták, hogyan lehet rendesen megvizsgálni a koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek több mint egyharmada nem adatná be magának az oltást.","shortLead":"A megkérdezettek több mint egyharmada nem adatná be magának az oltást.","id":"20201222_ksh_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c79e9c-e97f-4746-8fb2-fecb17774d92","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_ksh_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 22. 16:22","title":"KSH: A magyarok alig 15 százaléka oltatná be magát biztosan koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A munkanélküliség novemberben még nem nőtt, de nőtt azok aránya, akik ugyan állásban voltak, de épp nem dolgoztak. Folytatódott a home office-ban dolgozók arányának növekedése. Jóval több egyéni vállalkozó szüneteltette tevékenységét, mint októberben.","shortLead":"A munkanélküliség novemberben még nem nőtt, de nőtt azok aránya, akik ugyan állásban voltak, de épp nem dolgoztak...","id":"20201223_Meglepo_adatokat_kozolt_a_KSH_a_novemberi_munkanelkulisegrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d79014-845d-45f9-a635-258387bd512c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_Meglepo_adatokat_kozolt_a_KSH_a_novemberi_munkanelkulisegrol","timestamp":"2020. december. 23. 10:00","title":"Meglepő adatokat közölt a KSH a novemberi munkanélküliségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8625a151-082e-46dc-9fed-611c94cd39f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Miso Robotics robotgépe egy jól beprogramozott konyhatündér: emberi rásegítés nélkül készíti a vegán hamburgert, és tucatnyi másik ételt. Nem adják olcsón, de állítólag megéri.","shortLead":"A Miso Robotics robotgépe egy jól beprogramozott konyhatündér: emberi rásegítés nélkül készíti a vegán hamburgert, és...","id":"20201223_konyhai_robot_miso_robotics_gyorsetterem_flippy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8625a151-082e-46dc-9fed-611c94cd39f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24fe2b08-df52-4de3-9036-d88b633ea177","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_konyhai_robot_miso_robotics_gyorsetterem_flippy","timestamp":"2020. december. 23. 12:03","title":"19 féle ételt tud készíteni az új konyhai robot, és ha kell, tanul is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ködre továbbra is számítani kell az éjszakai, illetve reggeli órákban.","shortLead":"Ködre továbbra is számítani kell az éjszakai, illetve reggeli órákban.","id":"20201222_Melegfront_OMSZ_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e18f2d4-04e4-4093-b648-730d678cfd10","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_Melegfront_OMSZ_idojaras","timestamp":"2020. december. 22. 19:18","title":"Itt a melegfront, néhol akár 14 fok is lehet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa2dd2b-5689-4a4b-a9c7-a7578fe9cab5","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A tizenegyedik videóban Birkenstock Rebeka énekel.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201222_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_11_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caa2dd2b-5689-4a4b-a9c7-a7578fe9cab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bd8f24-5e9e-4cc0-ac22-46ca406b6eff","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_11_resz","timestamp":"2020. december. 22. 18:05","title":"„Jut még bárkinek a tiszta fényből egy cseppnyi láng” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]