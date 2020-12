Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet kora délután 8 és 14, késő este 3 és 8 fok között várható.","shortLead":"A hőmérséklet kora délután 8 és 14, késő este 3 és 8 fok között várható.","id":"20201229_idojaras_kedd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fd0fb3-f87b-4efc-b1e2-528569969c03","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_idojaras_kedd","timestamp":"2020. december. 29. 07:22","title":"Napsütéses idő lesz délen, de keleten viharos szélre figyelmeztnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a mezei felhasználóknak, a technológiai iparban dolgozóknak is illik éberen internetezniük. A GoDaddynél ez azonban nem mindenkire igaz.","shortLead":"Nemcsak a mezei felhasználóknak, a technológiai iparban dolgozóknak is illik éberen internetezniük. A GoDaddynél...","id":"20201229_godaddy_tarhelyszolgaltatas_tarhely_adatvedelem_adathalaszat_karacsonyi_bonusz_pulykapenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5c49e1-d26f-4ed3-84fb-11028ed74616","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_godaddy_tarhelyszolgaltatas_tarhely_adatvedelem_adathalaszat_karacsonyi_bonusz_pulykapenz","timestamp":"2020. december. 29. 10:03","title":"Parádés módon vizsgáztatta saját dolgozóit egy nagy amerikai tárhelyszolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e95c67-137e-4b11-acce-5785a4d96e28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Az 503 újonnan felfedezett faj emlékeztet minket arra, hogy egyetlen kíváncsi, rendkívüli hatalommal rendelkező faj vagyunk, mely kezében tartja sok más faj sorsát\" – fogalmaznak a londoni Természettudományi Múzeum kutatói.","shortLead":"\"Az 503 újonnan felfedezett faj emlékeztet minket arra, hogy egyetlen kíváncsi, rendkívüli hatalommal rendelkező faj...","id":"20201230_brit_kutatok_novenyek_allatfajok_pillango_majom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4e95c67-137e-4b11-acce-5785a4d96e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db97f8b-3d1e-44ae-8e05-5d9535bfc4ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_brit_kutatok_novenyek_allatfajok_pillango_majom","timestamp":"2020. december. 30. 14:03","title":"Csak idén több mint 500 új fajt azonosítottak brit kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c9fcf2-1b60-4ef5-9209-67bbdd9092b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A két zenekar kivételes párosításból született meg a Gone To You című szám új, különleges élő produkciója, melynek mozgóképes felvételét először a hvg.hu-n tekintheti meg.","shortLead":"A két zenekar kivételes párosításból született meg a Gone To You című szám új, különleges élő produkciója, melynek...","id":"20201229_Premier_Itt_a_Mork_es_a_Qualitons_emlekezetes_kozos_produkcioja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32c9fcf2-1b60-4ef5-9209-67bbdd9092b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01eadc3f-7610-4818-89ae-2de5782475df","keywords":null,"link":"/kultura/20201229_Premier_Itt_a_Mork_es_a_Qualitons_emlekezetes_kozos_produkcioja","timestamp":"2020. december. 29. 10:00","title":"Premier: Itt a Mörk és a Qualitons emlékezetes közös produkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1f4767-f706-4b8a-a5ae-e8724b38e0ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pfizer Magyarország szakértői a cég koronavírus elleni védőoltásának hatásosságáról, biztonságosságáról és szállításának nehézségeiről beszéltek egy sajtóeseményen.","shortLead":"A Pfizer Magyarország szakértői a cég koronavírus elleni védőoltásának hatásosságáról, biztonságosságáról és...","id":"20201228_koronavirus_pfizer_biontech_vakcina_magyarorszag_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c1f4767-f706-4b8a-a5ae-e8724b38e0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e404af-a6cb-4b70-a7f1-02cf86551192","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_koronavirus_pfizer_biontech_vakcina_magyarorszag_oltas","timestamp":"2020. december. 28. 18:10","title":"Hónapok múlva derülhet ki, meddig véd a Pfizer és a BioNTech vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21db08b1-bc50-4d6c-b125-802668872064","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legdrágább piaci alapú bérlakások a budai várban vannak, de belvárosi árakkal lehet találkozni a XVI. kerület árpádföldi részén is.","shortLead":"A legdrágább piaci alapú bérlakások a budai várban vannak, de belvárosi árakkal lehet találkozni a XVI. kerület...","id":"20201228_budapest_berleti_dijak_terkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21db08b1-bc50-4d6c-b125-802668872064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ad9df5-0311-4983-9838-324378c2223c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_budapest_berleti_dijak_terkep","timestamp":"2020. december. 28. 17:39","title":"Budapesti lakbérek: a belváros néha már olcsóbb a külvárosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc7dcc1-a1d5-4560-875e-eb8d6fde4857","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Solar Orbitert nem a Vénusz tanulmányozására tervezték, az egység a Naprendszerünk második bolygójánál is végzett néhány mérést.","shortLead":"Bár a Solar Orbitert nem a Vénusz tanulmányozására tervezték, az egység a Naprendszerünk második bolygójánál is végzett...","id":"20201228_solar_orbiter_venusz_napszonda_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc7dcc1-a1d5-4560-875e-eb8d6fde4857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708db3c7-8071-42d5-832e-490a652d8595","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_solar_orbiter_venusz_napszonda_urszonda","timestamp":"2020. december. 28. 18:03","title":"Először repült a Vénuszhoz a Naphoz küldött űrszonda, adatokat is küldött a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutatást a Medián készítette, ezer fő telefonos megkérdezésével.","shortLead":"A kutatást a Medián készítette, ezer fő telefonos megkérdezésével.","id":"20201229_deutsch_tamas_dobrev_klara_median_felmeres_nepszeruseg_ep_kepviselok_cseh_katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c6951d-3e95-4095-a19e-9514ed991e0c","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_deutsch_tamas_dobrev_klara_median_felmeres_nepszeruseg_ep_kepviselok_cseh_katalin","timestamp":"2020. december. 29. 08:01","title":"Egy új felmérés szerint Deutsch Tamás népszerűbb Dobrev Kláránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]