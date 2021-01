Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77b8faa6-3576-4b01-bc60-8443fade425e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eredményes lett a közbeszerzés, és megvan a szükséges 1,6 milliárd forint is ahhoz, hogy munkához lehessen látni.","shortLead":"Eredményes lett a közbeszerzés, és megvan a szükséges 1,6 milliárd forint is ahhoz, hogy munkához lehessen látni.","id":"20210115_mav_keleti_palyaudvar_utascentrum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77b8faa6-3576-4b01-bc60-8443fade425e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295f84b8-bede-4458-80ef-1d5e06b94555","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_mav_keleti_palyaudvar_utascentrum","timestamp":"2021. január. 15. 13:50","title":"Év végén már új utascentrumban vehetjük a vonatjegyeket a Keleti pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aba6413-6058-4a4b-8a5c-6afef8e2e592","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Esti Kornélból és az egykori Pegazusok nem léteznek együttesből ismert zenészek első \"testvérlemezüket\" mutatják be a Müpában.","shortLead":"Az Esti Kornélból és az egykori Pegazusok nem léteznek együttesből ismert zenészek első \"testvérlemezüket\" mutatják be...","id":"202102_koncert__lemezbemutato_lazar_tesok_hullamtores","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aba6413-6058-4a4b-8a5c-6afef8e2e592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ed9112-c615-4096-834b-d6fae7b82e71","keywords":null,"link":"/360/202102_koncert__lemezbemutato_lazar_tesok_hullamtores","timestamp":"2021. január. 15. 14:00","title":"Ha nem is a helyszínen, de online élvezhetjük a Lázár tesók lemezbemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárták Kálnál a Nyíregyháza felé tartó sávokat, az autókat a 3-as útra terelik a rendőrök.","shortLead":"Lezárták Kálnál a Nyíregyháza felé tartó sávokat, az autókat a 3-as útra terelik a rendőrök.","id":"20210116_m3_gyalogost_gazoltak_halalra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098d1257-98eb-4868-a4b7-3b5d425eb315","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_m3_gyalogost_gazoltak_halalra","timestamp":"2021. január. 16. 09:21","title":"Halálra gázoltak egy férfit, aki az M3-as autópályán gyalogolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Az idős, krónikus betegek oltása következhet napokon belül, ha a kínai vakcina megkapja az Országos Gyógyszerészeti Intézet engedélyét. Orbán Viktor miniszterelnök szerint egy hétvégi napon félmillió embert, két hétvége alatt pedig mindenkit be tudnak oltani, aki azt kérte. Azt viszont nem részletezte, pontosan kiket olthatnak első körben, és azt sem, ki és hogyan fogja felpörgetni az oltási folyamatot, így a lehetőségeket szakemberekkel beszéltük át. ","shortLead":"Az idős, krónikus betegek oltása következhet napokon belül, ha a kínai vakcina megkapja az Országos Gyógyszerészeti...","id":"20210115_Kiket_es_hogyan_akar_legkozelebb_beoltatni_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9b96b9-e606-4187-971f-00f846d7070e","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Kiket_es_hogyan_akar_legkozelebb_beoltatni_Orban_Viktor","timestamp":"2021. január. 15. 17:35","title":"Kiket és hogyan akar legközelebb beoltatni Orbán Viktor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Megvannak a második heti nyerőszámok.","shortLead":"Megvannak a második heti nyerőszámok.","id":"20210116_Ezekkel_a_szamokkal_lehetett_nyerni_az_otos_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e34b5f-262f-41f2-b728-bc85415375cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Ezekkel_a_szamokkal_lehetett_nyerni_az_otos_lotton","timestamp":"2021. január. 16. 20:14","title":"Ezekkel a számokkal lehetett nyerni az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b881836-9bc1-4ec3-9623-f9cddfa089f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járványhelyzet miatt nagyot nőtt az igénylések száma. Volt olyan hónap, amikor 7500-an éltek a tavaly januárban bevezetett utazási támogatás lehetőségével, volt, aki többször is.","shortLead":"A járványhelyzet miatt nagyot nőtt az igénylések száma. Volt olyan hónap, amikor 7500-an éltek a tavaly januárban...","id":"20210115_allaskeresok_ingyen_berlete_bkk_budapest_utazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b881836-9bc1-4ec3-9623-f9cddfa089f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ef6828-0ba2-4909-a5a1-253928000d72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_allaskeresok_ingyen_berlete_bkk_budapest_utazas","timestamp":"2021. január. 15. 14:54","title":"70 ezerszer kértek ingyenes bérletet Budapesten az álláskeresők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Olcsó intézkedés a fiatalok szja-mentessége, mert a fiatal foglalkoztatottak kevesen vannak, csak 280 ezren, és ők keresnek a legrosszabbul. Az országgyűlési választások kampányában viszont jól eladható intézkedés. Ha a mentesség sávos lesz, ahogy ígérik, akkor a Fidesz lényegében kukába hajítja az egykulcsos szja ideáját.","shortLead":"Olcsó intézkedés a fiatalok szja-mentessége, mert a fiatal foglalkoztatottak kevesen vannak, csak 280 ezren, és ők...","id":"20210115_A_Fidesz_egy_stadion_arat_adja_a_fiatal_dolgozoknak_a_valasztas_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3faf300-59ef-43cf-8b68-118d312b44f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_A_Fidesz_egy_stadion_arat_adja_a_fiatal_dolgozoknak_a_valasztas_elott","timestamp":"2021. január. 15. 11:30","title":"A Fidesz egy stadion árát adja a fiatal dolgozóknak a választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088d4e7d-252e-4335-a91a-4a78cb792f9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az már egy ideje közismert, hogy kijelző alatti kameratechnológián dolgozik a Samsung. A legújabb hírek szerint és az elvárások dacára először nem okostelefonban mutatkozna be a dél-koreaiak megoldása.","shortLead":"Az már egy ideje közismert, hogy kijelző alatti kameratechnológián dolgozik a Samsung. A legújabb hírek szerint és...","id":"20210117_samsung_blade_bezel_notebook_kepernyo_alatti_kameraval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=088d4e7d-252e-4335-a91a-4a78cb792f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7e5367-a1a5-4500-8617-d6e20a87c1b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_samsung_blade_bezel_notebook_kepernyo_alatti_kameraval","timestamp":"2021. január. 17. 08:03","title":"Újítás a notebookoknál: láthatatlan kamerát tenne a képernyőbe a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]