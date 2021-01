Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11e2b7c3-8559-44a6-a056-f946f615bcd4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyar idő szerint 17 órakor érkezett meg a washingtoni Capitoliumra Joe Biden, alig egy órával később pedig beiktatták az Egyesült Államok 46. elnökének. A ceremóniát idén a koronavírus-járvány miatt nem követhették tömegek, de nemcsak a nézők, hanem Donald Trump leköszönő elnök sem volt ott, a ceremónián csak a távozó alelnök, Mike Pence vett részt. Washington központja is egy katonák által megszállt város képét mutatja, a Nemzeti Gárda mintegy 25 ezer tagja vigyáz a rendre, miután a távozó Trump hívei január 6-án megrohamozták a Capitoliumot. ","shortLead":"Magyar idő szerint 17 órakor érkezett meg a washingtoni Capitoliumra Joe Biden, alig egy órával később pedig beiktatták...","id":"20210120_Trump_Biden_elnoki_beiktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11e2b7c3-8559-44a6-a056-f946f615bcd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8282ac2-f827-4a34-a24c-d5b1a776a82f","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_Trump_Biden_elnoki_beiktatas","timestamp":"2021. január. 20. 11:01","title":"Joe Biden letette a hivatali esküt - minden hír az elnöki beiktatásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6a091c-1f9f-4d1d-9714-dec076756bf4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem tétlenkedett a beiktatása után.","shortLead":"Nem tétlenkedett a beiktatása után.","id":"20210121_joe_biden_bevandorlas_klimaegyezmeny_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a6a091c-1f9f-4d1d-9714-dec076756bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e799bd-4007-4df7-af69-73e4adb4a212","keywords":null,"link":"/vilag/20210121_joe_biden_bevandorlas_klimaegyezmeny_koronavirus","timestamp":"2021. január. 21. 05:35","title":"Biden azonnal munkához látott, már a klímaegyezmény, a bevándorlás és a koronavírus miatt is intézkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6acf7bf4-2310-41a6-a269-7588353cb9c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Korea Herald beszámolója szerint Kwon Bong-seok, az LG vezetője levelet írt a dolgozóknak, amelyben arra utalt, itt az ideje bezárni a mobilos részleget. A döntés pénzügyi szempontból teljesen indokolható lenne.","shortLead":"A Korea Herald beszámolója szerint Kwon Bong-seok, az LG vezetője levelet írt a dolgozóknak, amelyben arra utalt, itt...","id":"20210120_lg_mobiltelefon_mobilgyartas_veszteseg_kwon_bong_seok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6acf7bf4-2310-41a6-a269-7588353cb9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c75cd3-8a46-4aba-aa19-6ad4c387f42b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_lg_mobiltelefon_mobilgyartas_veszteseg_kwon_bong_seok","timestamp":"2021. január. 20. 14:03","title":"66 hónapnyi veszteség után bezárhatja a mobilos részlegét az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a503af-4002-46d8-93fc-9deff3d3e546","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ONA nevű éttermet zöld csillaggal is elismerték.","shortLead":"Az ONA nevű éttermet zöld csillaggal is elismerték.","id":"20210120_francia_vegan_etterem_michelin_csillag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12a503af-4002-46d8-93fc-9deff3d3e546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff0661e-4201-4b30-bdc6-52daad824e81","keywords":null,"link":"/elet/20210120_francia_vegan_etterem_michelin_csillag","timestamp":"2021. január. 20. 15:12","title":"Először kapott Michelin-csillagot egy vegán étterem Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b979e9c8-b32b-4e30-b2d3-f4a2406a1016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szakvéleményére várnak, hogy kiderüljön, az orosz vakcina megfelel-e annak, ami a dokumentációjában áll. Addig is ideiglenes engedélyt adtak.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szakvéleményére várnak, hogy kiderüljön, az orosz vakcina megfelel-e annak, ami...","id":"20210120_Ideiglenes_hasznalatba_veteli_engedely_Szputnyik_V_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b979e9c8-b32b-4e30-b2d3-f4a2406a1016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fec6955-400c-4059-87cf-04a28e75a8c0","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_Ideiglenes_hasznalatba_veteli_engedely_Szputnyik_V_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. január. 20. 21:17","title":"Ideiglenes használatba vételi engedélyt kapott Magyarországon a Szputnyik V vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd875759-a9cf-4d1f-9cea-851a6c0e5e25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hónapok óta nincs bevételük a cégeknek.","shortLead":"Hónapok óta nincs bevételük a cégeknek.","id":"20210120_szabadidosport_szektor_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd875759-a9cf-4d1f-9cea-851a6c0e5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00553d4c-2ba2-426d-a2c6-3a19ca3ee1d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_szabadidosport_szektor_koronavirus","timestamp":"2021. január. 20. 18:32","title":"Nagy bajban van a szabadidősport-szektor, van, aki már a bérleti díjat sem tudja fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa0e084-a244-4547-91ce-917a1578ab98","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Jobbról és balról is támadták a portugál miniszterelnököt, aki a portugál elnökség programját mutatta be az Európai Parlamentben. António Costa igazságos, zöld és digitális Európáért szeretne dolgozni, amelynek erős a szociális pillére. Ezen túl elkötelezett a jogállamisági értékek védelme mellett.","shortLead":"Jobbról és balról is támadták a portugál miniszterelnököt, aki a portugál elnökség programját mutatta be az Európai...","id":"20210120_Portugal_kormanyfo_Aki_megserti_a_jogallamisagot_es_alapveto_europai_ertekeket_nem_lehet_az_europai_unio_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aa0e084-a244-4547-91ce-917a1578ab98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2674a0c3-3f70-4a52-81cd-1a37b143090d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210120_Portugal_kormanyfo_Aki_megserti_a_jogallamisagot_es_alapveto_europai_ertekeket_nem_lehet_az_europai_unio_tagja","timestamp":"2021. január. 20. 15:22","title":"Portugál kormányfő: Aki megsérti a jogállamiságot és az alapvető európai értékeket, nem lehet az EU tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy szervezet szerint a koronavírus megnyitotta a pénztárcákat. ","shortLead":"Egy szervezet szerint a koronavírus megnyitotta a pénztárcákat. ","id":"20210119_sok_adomany_tarsadalmi_ugyekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0043fa8d-4237-4fe9-954c-25fd6b918f59","keywords":null,"link":"/elet/20210119_sok_adomany_tarsadalmi_ugyekre","timestamp":"2021. január. 19. 17:13","title":"Rekordösszegű adomány gyűlt össze társadalmi ügyekre 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]