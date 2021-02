Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A mintegy 30 tüntető a karanténintézkedések eltörlését követelte.","shortLead":"A mintegy 30 tüntető a karanténintézkedések eltörlését követelte.","id":"20210131_oltasellenesek_vakcina_koronavirus_tuntetes_los_angeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a173f9ef-76c2-41d1-a023-3370b4c94c3e","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_oltasellenesek_vakcina_koronavirus_tuntetes_los_angeles","timestamp":"2021. január. 31. 09:42","title":"Oltásellenesek zavarták meg egy oltóközpont munkáját Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821411be-7634-4358-93a3-84f3c145be7a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Balázs Attila üzletelt Mészáros Lőrinccel és Tiborcz Istvánnal is, és azóta sem áll meg.","shortLead":"Balázs Attila üzletelt Mészáros Lőrinccel és Tiborcz Istvánnal is, és azóta sem áll meg.","id":"202104_foreseen_construct_a_balaton_urai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=821411be-7634-4358-93a3-84f3c145be7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb73d03-a17f-4b2d-a62c-19228daf8c3c","keywords":null,"link":"/360/202104_foreseen_construct_a_balaton_urai","timestamp":"2021. február. 01. 10:00","title":"Mérnöki tanácsadásra adta a fejét a Balaton egyik ura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vonatbaleset miatt Tatabányán jelenleg nem közlekednek vonatok, pótlóbuszok szállítják az utasokat.","shortLead":"Vonatbaleset miatt Tatabányán jelenleg nem közlekednek vonatok, pótlóbuszok szállítják az utasokat.","id":"20210201_Szetszakadt_Sopron_Lover_InterCity_vonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e28191-1be8-429c-95ea-b53af9615993","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Szetszakadt_Sopron_Lover_InterCity_vonat","timestamp":"2021. február. 01. 12:59","title":"Kisiklott a Sopronba tartó InterCity Tatabányánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt elnököt öt jogász hagyta ott. Trump ellen két hét múlva kezdődnek az alkotmányos vádeljárás (impeachment) tárgyalásai.","shortLead":"A volt elnököt öt jogász hagyta ott. Trump ellen két hét múlva kezdődnek az alkotmányos vádeljárás (impeachment...","id":"20210131_donald_trump_ugyvedek_impeachment","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fdcad4-fffd-4c60-a76f-7d5806913548","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_donald_trump_ugyvedek_impeachment","timestamp":"2021. január. 31. 10:41","title":"Leléptek Trump ügyvédjei a vádeljárás tárgyalása előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A maszkhasználati szabályok ellen vétettek a vasárnapi tiltakozáson.","shortLead":"A maszkhasználati szabályok ellen vétettek a vasárnapi tiltakozáson.","id":"20210131_birsagolt_Hosok_teren_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2012a9-2105-4f96-82e1-b43639e808fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_birsagolt_Hosok_teren_a_rendorseg","timestamp":"2021. január. 31. 18:02","title":"Hat embert bírságolt meg a vendéglátósok tüntetésén a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eaedc59-2e0d-4bac-bfa4-79d557efad58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Légkondicionált buszmegállók, fillérekért kapható benzin, félmilliós bírság a piroson való áthajtásért – katari tapasztalatokat osztott meg az egyik magyar autós oldal.","shortLead":"Légkondicionált buszmegállók, fillérekért kapható benzin, félmilliós bírság a piroson való áthajtásért – katari...","id":"20210131_benzinar_katar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eaedc59-2e0d-4bac-bfa4-79d557efad58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5ff0d7-92d2-4d58-a1c8-49e58469e903","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_benzinar_katar","timestamp":"2021. január. 31. 10:09","title":"Literenként 100 forintért adják a benzint ebben az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c5607e2-9ce9-4a7d-8bb0-e0ce378b68c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ellenzéki politikust támogató tüntetések voltak vasárnap az orosz Távol-Kelet és Szibéria több városában. Moszkvában is utcára mennek a támogatói.\r

","shortLead":"Az ellenzéki politikust támogató tüntetések voltak vasárnap az orosz Távol-Kelet és Szibéria több városában. Moszkvában...","id":"20210131_alekszej_navalnij_tuntetes_sziberia_moszkva_rendorseg_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c5607e2-9ce9-4a7d-8bb0-e0ce378b68c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a32d5a9-05f2-45b7-8af3-14086aee0569","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_alekszej_navalnij_tuntetes_sziberia_moszkva_rendorseg_letartoztatas","timestamp":"2021. január. 31. 11:45","title":"Máris több száz embert tartóztattak le a Navalnij mellett tartott tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megvannak a 2021-es vagyonnyilatkozatok, kevesebb amerikai vakcina jöhetett a vártnál, a Putyin-korszak legnagyobb tüntetése volt vasárnap. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megvannak a 2021-es vagyonnyilatkozatok, kevesebb amerikai vakcina jöhetett a vártnál, a Putyin-korszak legnagyobb...","id":"20210201_Radar360_Orban_puritan_Rogan_ujranosult_Gyurcsany_rossz_evet_zart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d72c074-8711-48c8-b49e-c5f43be2485b","keywords":null,"link":"/360/20210201_Radar360_Orban_puritan_Rogan_ujranosult_Gyurcsany_rossz_evet_zart","timestamp":"2021. február. 01. 08:00","title":"Radar360: Orbán papíron puritán, Rogán újranősült, Gyurcsány nem zárt jó évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]