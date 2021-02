Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vállalat tervei szerint már ősszel használni lehetne az új oltóanyagot.","shortLead":"A vállalat tervei szerint már ősszel használni lehetne az új oltóanyagot.","id":"20210203_Koronavirus_mutacio_AstraZeneca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c65122-da24-4b43-bb44-8df44bf68144","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_Koronavirus_mutacio_AstraZeneca","timestamp":"2021. február. 03. 16:29","title":"Már a mutációk ellen is védő vakcináját fejleszti az AstraZeneca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit bulvár rögtön újabb családi viszályt képzelt bele egy adminisztrációs ügybe.","shortLead":"A brit bulvár rögtön újabb családi viszályt képzelt bele egy adminisztrációs ügybe.","id":"20210203_Volt_egy_kis_kavarodas_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_fianak_az_anyakonyvezesevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1682b0e0-aa5f-46d3-9984-d3a0269d8b6b","keywords":null,"link":"/elet/20210203_Volt_egy_kis_kavarodas_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_fianak_az_anyakonyvezesevel","timestamp":"2021. február. 03. 17:32","title":"Volt egy kis kavarodás Harry herceg és Meghan Markle fiának az anyakönyvezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46aa55b2-9e10-41e6-8c4a-ac28aff3a898","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos pickup már nemcsak V6-os, hanem V8-os motorral is rendelhető lesz.","shortLead":"A sportos pickup már nemcsak V6-os, hanem V8-os motorral is rendelhető lesz.","id":"20210204_amerikai_nagyagyu_itt_az_uj_ford_f150_raptor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46aa55b2-9e10-41e6-8c4a-ac28aff3a898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711c5370-4f80-4ae9-be6f-ec907cc37715","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_amerikai_nagyagyu_itt_az_uj_ford_f150_raptor","timestamp":"2021. február. 04. 07:59","title":"Amerikai nagyágyú: itt az új Ford F-150 Raptor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e6fc2b-7fc4-48ae-9a61-a8494992808d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"16 ezernél több kérelem érkezett az Oktatási Hivatalhoz a hatéves kortól kötelező iskolakezdés halasztásának ügyében. Az elfogadott kérelmek aránya magasabb, mint 2020-ban, de sokat még nem bíráltak el.","shortLead":"16 ezernél több kérelem érkezett az Oktatási Hivatalhoz a hatéves kortól kötelező iskolakezdés halasztásának ügyében...","id":"20210203_iskolaerettseg_kervenyek_elbiralas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50e6fc2b-7fc4-48ae-9a61-a8494992808d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0fa4db-2ac8-46de-a691-28210dbb8728","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_iskolaerettseg_kervenyek_elbiralas","timestamp":"2021. február. 03. 14:07","title":"16 ezer hatévest tartanának még óvodában a szülei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"896532aa-e1d1-4be3-90b3-b5b6e976b8ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"No way, Norway!\" – nehogy már az észak-európai ország legyőzze őket elektromos autókban. ","shortLead":"\"No way, Norway!\" – nehogy már az észak-európai ország legyőzze őket elektromos autókban. ","id":"20210204_Will_Ferrell_elektromos_auto_Norvegia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=896532aa-e1d1-4be3-90b3-b5b6e976b8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49171790-2c3e-4db2-accb-da7fa5fc5a4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_Will_Ferrell_elektromos_auto_Norvegia","timestamp":"2021. február. 04. 12:09","title":"Will Ferrell elektromos autóval rohanja le Norvégiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37428a47-420a-49fe-aee9-b90f329e224a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségétől (HFPA) kapott jelöléseket könnyezve, hálásan, büszkén fogadták a sztárok, köztük Vanessa Kirby is.","shortLead":"A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségétől (HFPA) kapott jelöléseket könnyezve, hálásan, büszkén...","id":"20210204_Hugh_Grant_Golden_Globe_jeloles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37428a47-420a-49fe-aee9-b90f329e224a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87f2c2d-b278-460c-8cc9-7e4a1a0e8c3b","keywords":null,"link":"/kultura/20210204_Hugh_Grant_Golden_Globe_jeloles","timestamp":"2021. február. 04. 11:11","title":"Hugh Grant egy ideje otthon tanul a gyerekeivel, szóval épp jókor jött neki a Golden Globe-jelölés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-ok egyik hónapok óta megmutatkozó problémájára készül megoldást nyújtani az Apple. Ahhoz azonban, hogy használni tudja valaki, egy másik almás eszközre is szüksége lesz.","shortLead":"Az iPhone-ok egyik hónapok óta megmutatkozó problémájára készül megoldást nyújtani az Apple. Ahhoz azonban...","id":"20210202_apple_watch_iphone_ios_14_5_frissites_faceid_arcazonositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47639178-b481-48da-8256-8a1bedf251a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_apple_watch_iphone_ios_14_5_frissites_faceid_arcazonositas","timestamp":"2021. február. 02. 18:57","title":"Maszkkal fedett arccal is ki lehet majd nyitni az iPhone-okat – de kell hozzá egy Apple Watch is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c438720-2f72-450d-a9fa-754b53786e41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MOK azt kéri, hogy hozzák nyilvánosságra az oltóanyagok engedélyeztetésével kapcsolatos dokumentumokat.","shortLead":"A MOK azt kéri, hogy hozzák nyilvánosságra az oltóanyagok engedélyeztetésével kapcsolatos dokumentumokat.","id":"20210202_Magyar_Orvosi_Kamara_orosz_kinai_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c438720-2f72-450d-a9fa-754b53786e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afdcc149-e8c5-4ccc-9a7f-811629b99ff0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_Magyar_Orvosi_Kamara_orosz_kinai_vakcina","timestamp":"2021. február. 02. 21:06","title":"A Magyar Orvosi Kamara \"nem tudja tiszta lelkiismerettel\" ajánlani az orosz és a kínai vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]