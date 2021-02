Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"846cdec9-8854-4019-b96d-b36dad26a8b0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volt olyan nap, amikor öt fiatal beteget veszítettek el. A nővérek a végkimerülés határán dolgoznak.\r

","shortLead":"Volt olyan nap, amikor öt fiatal beteget veszítettek el. A nővérek a végkimerülés határán dolgoznak.\r

","id":"20210224_Koronavirus_riport_Dunaszerdahely_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=846cdec9-8854-4019-b96d-b36dad26a8b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e122bd-fdf8-4d6a-82ca-9e737f64a469","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_Koronavirus_riport_Dunaszerdahely_korhaz","timestamp":"2021. február. 24. 21:54","title":"Nem akarnék meghalni még - Megrázó riportban mutatják be a dunaszerdahelyi kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd03a41-a3c0-4a81-8f26-7c39e7193348","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vegyipart, a kiskereskedelmet is erősíti a társaság – erről is beszélt Hernádi Zsolt a BÉT-en.","shortLead":"A vegyipart, a kiskereskedelmet is erősíti a társaság – erről is beszélt Hernádi Zsolt a BÉT-en.","id":"20210224_mol_strategia_bet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bd03a41-a3c0-4a81-8f26-7c39e7193348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb550d7a-a252-4313-b348-133f5328a05b","keywords":null,"link":"/kkv/20210224_mol_strategia_bet","timestamp":"2021. február. 24. 09:55","title":"Olajvállalathoz képest szokatlan útra lép a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f62162d-b928-472e-88e8-09ac9a144f2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA és a National Geographic egy különleges instagramos szűrővel ünnepli a Perseverance sikeres landolását.","shortLead":"A NASA és a National Geographic egy különleges instagramos szűrővel ünnepli a Perseverance sikeres landolását.","id":"20210224_instagram_filter_perseverance_nasa_national_geographic_mars","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f62162d-b928-472e-88e8-09ac9a144f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b5ff8b-1a9f-4147-96ba-07a3c0e9caff","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_instagram_filter_perseverance_nasa_national_geographic_mars","timestamp":"2021. február. 24. 12:03","title":"Ezzel az Instagram-filterrel ön is ott lehet a Marson a Perseverance-szel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e78c8c-bef0-4d91-bff7-4e3602e2ad5a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Több állatkertnek már a takarmányok beszerzése is gondot jelent, a szövetségük támogatási programja mögé beállt két minisztérium is.","shortLead":"Több állatkertnek már a takarmányok beszerzése is gondot jelent, a szövetségük támogatási programja mögé beállt két...","id":"20210224_allatkert_jarvany_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3e78c8c-bef0-4d91-bff7-4e3602e2ad5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc2e0ff-61a1-41fe-bf6f-77a230d91097","keywords":null,"link":"/kkv/20210224_allatkert_jarvany_tamogatas","timestamp":"2021. február. 24. 18:59","title":"A magánállatkerteknek kínál rendkívüli támogatást a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f44e508-0be8-4626-83b0-570b55a7fc63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénz szül pénzt – tartja a mondás, és egy új kutatás szerint valóban igaz, hogy valójában az válik még gazdagabbá, aki már eredetleg is igen tehetős volt.","shortLead":"A pénz szül pénzt – tartja a mondás, és egy új kutatás szerint valóban igaz, hogy valójában az válik még gazdagabbá...","id":"20210225_imf_kutatas_a_gazdagsagrol_norveg_vagyonbevallas_alapjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f44e508-0be8-4626-83b0-570b55a7fc63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06cbe059-a193-41bb-b52b-33332bb1b6a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_imf_kutatas_a_gazdagsagrol_norveg_vagyonbevallas_alapjan","timestamp":"2021. február. 25. 08:03","title":"Miért a gazdagok lesznek gazdagabbak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5482d374-551e-4789-8fc4-473235435978","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 1968-ban lebontott épületet idén kezdik el újra felhúzni a Szent György téren.","shortLead":"Az 1968-ban lebontott épületet idén kezdik el újra felhúzni a Szent György téren.","id":"20210225_Igy_fog_kinezni_az_ujra_felepitett_Jozsef_fohercegi_palota_a_budai_Varban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5482d374-551e-4789-8fc4-473235435978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36afdd13-29b9-4ffb-a59c-d229d72b257c","keywords":null,"link":"/elet/20210225_Igy_fog_kinezni_az_ujra_felepitett_Jozsef_fohercegi_palota_a_budai_Varban","timestamp":"2021. február. 25. 12:39","title":"Így fog kinézni az újra felépített József főhercegi palota a budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62eaba4-5786-4b61-8756-6b3ca6a838d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia egy különleges szoftverrel igyekszik elvenni egyesek kedvét attól, hogy kriptopénz-bányászathoz vásároljanak új videokártyát.","shortLead":"Az Nvidia egy különleges szoftverrel igyekszik elvenni egyesek kedvét attól, hogy kriptopénz-bányászathoz vásároljanak...","id":"20210225_nvidia_videokartya_rtx_3060_kriptopenz_banyaszat_ethereum_cmp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b62eaba4-5786-4b61-8756-6b3ca6a838d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3dc1b6-2b1b-46f6-9fde-3cd8ede21eca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_nvidia_videokartya_rtx_3060_kriptopenz_banyaszat_ethereum_cmp","timestamp":"2021. február. 25. 10:03","title":"Visszavesz új videokártyája teljesítményéből az Nvidia, hogy az ne váljon a kriptobányászok játékszerévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096534d7-1d5c-41ec-96f4-9d935f4ec4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland Leideni Egyetem tudósai még csak az északi égbolt 4 százalékát térképezték fel, de máris 25 ezer szupermasszív fekete lyukat tettek láthatóvá.","shortLead":"A holland Leideni Egyetem tudósai még csak az északi égbolt 4 százalékát térképezték fel, de máris 25 ezer...","id":"20210223_szupermassziv_fekete_lyuk_terkep_leideni_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=096534d7-1d5c-41ec-96f4-9d935f4ec4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c38064-1547-4a25-bbbb-550c2b19c2ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_szupermassziv_fekete_lyuk_terkep_leideni_egyetem","timestamp":"2021. február. 23. 20:03","title":"Segítségül hívták a tudósok a szuperszámítógépeket, 25 ezer szupermasszív fekete lyukról készítettek térképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]