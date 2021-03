Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3289a03-e21d-4f78-b1f3-3f98341ed5ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szuga Szeigo négy magas beosztású minisztériumi illetékest vendégelt meg, fizette a taxiszámlájukat, és ajándékokat is adott nekik.","shortLead":"Szuga Szeigo négy magas beosztású minisztériumi illetékest vendégelt meg, fizette a taxiszámlájukat, és ajándékokat is...","id":"20210301_japan_ebed_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3289a03-e21d-4f78-b1f3-3f98341ed5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1b1c7d-3733-4038-a573-1089a0042757","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_japan_ebed_lemondas","timestamp":"2021. március. 01. 06:28","title":"Lemondott a japán kormány sajtóreferense, mert megvendégelte a miniszterelnök fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5dd8191-544e-4c86-bbe7-c8157a25f304","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pokorni Zoltán vezette XII. és a Szentgyörgyvölgyi Péter irányította V. kerület örülhetett ezúttal.","shortLead":"A Pokorni Zoltán vezette XII. és a Szentgyörgyvölgyi Péter irányította V. kerület örülhetett ezúttal.","id":"20210228_Ket_budapesti_kerulet_kapott_penzt_a_kormanytol_mindketto_fideszes_vezetesu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5dd8191-544e-4c86-bbe7-c8157a25f304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead57fa8-e56e-4359-906d-255005f3ab9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Ket_budapesti_kerulet_kapott_penzt_a_kormanytol_mindketto_fideszes_vezetesu","timestamp":"2021. február. 28. 16:58","title":"Két budapesti kerület kapott pénzt a kormánytól, mindkettő fideszes vezetésű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ca94a9-a624-42e0-af1f-cb524f5fe206","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"A katalán fővárosban ezúttal nem a függetlenség vagy a pandémia, hanem egy dalnok elítélése miatt tüntettek, illetve randalíroztak. Pablo Hasél ügyében a szólásszabadság joga és a spanyol törvények ütköznek. ","shortLead":"A katalán fővárosban ezúttal nem a függetlenség vagy a pandémia, hanem egy dalnok elítélése miatt tüntettek, illetve...","id":"202108__katalan_rapper__muveszet_es_vandalizmus__duhos_fiatalok__terrorizalo_dalnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8ca94a9-a624-42e0-af1f-cb524f5fe206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58c1a45-cb13-4511-809b-804ef771eacc","keywords":null,"link":"/360/202108__katalan_rapper__muveszet_es_vandalizmus__duhos_fiatalok__terrorizalo_dalnok","timestamp":"2021. március. 01. 13:00","title":"Terroristákat is dicsőítő rapper bebörtönzése borította lángba Barcelonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e60db04-88a0-43a4-8846-0099bb54e706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden korábbinál erősebb lézerfegyverre vágyik a Pentagon, és azt sem bánják, ha egy külsős cég építi azt meg.","shortLead":"Minden korábbinál erősebb lézerfegyverre vágyik a Pentagon, és azt sem bánják, ha egy külsős cég építi azt meg.","id":"20210302_pentagon_amerikai_hadsereg_lezer_lezerfegyver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e60db04-88a0-43a4-8846-0099bb54e706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8316cd0a-dae0-4434-91d1-d01ddb1f6bf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_pentagon_amerikai_hadsereg_lezer_lezerfegyver","timestamp":"2021. március. 02. 08:03","title":"Az amerikai hadsereg tényleg megépíti az igazi halálsugarat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58016b5-b453-43cd-a8e3-235a5464578b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A konténereskocsi beleakadt a fába, ami az ütközéstől eltört.","shortLead":"A konténereskocsi beleakadt a fába, ami az ütközéstől eltört.","id":"20210302_Az_autosok_gyalogosok_koze_doltegy_fa_Csomoron_miutan_egy_teherauto_eltalaja__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d58016b5-b453-43cd-a8e3-235a5464578b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb029de-e325-44ea-b07d-dfb5ffbf69c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_Az_autosok_gyalogosok_koze_doltegy_fa_Csomoron_miutan_egy_teherauto_eltalaja__video","timestamp":"2021. március. 02. 07:51","title":"Az autók, gyalogosok közé dőlt egy fa Csömörön, miután egy teherautó eltalálta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75662825-d893-4edd-b9da-5c5c188abe89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokkal nagyobb arányban kapták el a koronavírust a republikánus milliárdosok cégének dolgozói, mint a nagy átlag.","shortLead":"Sokkal nagyobb arányban kapták el a koronavírust a republikánus milliárdosok cégének dolgozói, mint a nagy átlag.","id":"20210228_Feltunoen_sokan_betegszenek_meg_Trump_tamogatoinak_cegenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75662825-d893-4edd-b9da-5c5c188abe89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f34364-50ec-40b1-bf94-dca9838b8569","keywords":null,"link":"/kkv/20210228_Feltunoen_sokan_betegszenek_meg_Trump_tamogatoinak_cegenel","timestamp":"2021. február. 28. 21:36","title":"Feltűnően sokan betegszenek meg Trump támogatóinak cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi politikus már elfogadja, hogy a civileknek is be kell ülni 1-1 frakcióba.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi politikus már elfogadja, hogy a civileknek is be kell ülni 1-1 frakcióba.","id":"20210301_Marki_Zay_ellenzeki_frakcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3404119-62ae-4c99-9bd6-70e8afd3b64f","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Marki_Zay_ellenzeki_frakcio","timestamp":"2021. március. 01. 07:53","title":"Márki-Zay már beülne egy \"ellenzéki\" frakcióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meredeken csökken az új fertőzések és a halálozások száma.","shortLead":"Meredeken csökken az új fertőzések és a halálozások száma.","id":"20210228_Mar_tobb_mint_20_millio_adag_koronavirusoltast_adtak_be_a_britek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7673cec-ff0f-4597-95a7-be4ee08b60e3","keywords":null,"link":"/vilag/20210228_Mar_tobb_mint_20_millio_adag_koronavirusoltast_adtak_be_a_britek","timestamp":"2021. február. 28. 20:10","title":"Már több mint 20 millió adag koronavírus-oltást adtak be a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]