[{"available":true,"c_guid":"f2cc2edb-a49f-4cea-9c17-10612b32e1c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós portál szerint a március 8-án életbe lépő korlátozások az autójavító cégekre nem vonatkoznak.","shortLead":"Az autós portál szerint a március 8-án életbe lépő korlátozások az autójavító cégekre nem vonatkoznak.","id":"20210305_Vezesshu_Az_autoszervizek_nyitva_lesznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2cc2edb-a49f-4cea-9c17-10612b32e1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf31d64-746d-462f-b8fe-a56526653fbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_Vezesshu_Az_autoszervizek_nyitva_lesznek","timestamp":"2021. március. 05. 14:49","title":"Vezess.hu: Az autószervizek nyitva maradhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintetteket az AstraZeneca vakcinájával oltják be a hétvégén.","shortLead":"Az érintetteket az AstraZeneca vakcinájával oltják be a hétvégén.","id":"20210304_vakcina_astrazeneca_oltas_sms","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb759c3-1594-4a36-905c-8fd3b9fc7a5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_vakcina_astrazeneca_oltas_sms","timestamp":"2021. március. 04. 20:18","title":"74 ezer oltásra jelentkezett magyarnak küldenek ki SMS-t, ez lesz benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74e1632-b150-40fc-add6-9bd6cf4a7b05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ELTE volt rektorhelyettese több évig volt elnöke az Országos Választási Bizottságnak is.","shortLead":"Az ELTE volt rektorhelyettese több évig volt elnöke az Országos Választási Bizottságnak is.","id":"20210305_Elhunyt_Nemeth_Janos_az_Alkotmanybirosag_egykori_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a74e1632-b150-40fc-add6-9bd6cf4a7b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c05e54-ebf2-4889-ba3c-830b4617248a","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Elhunyt_Nemeth_Janos_az_Alkotmanybirosag_egykori_elnoke","timestamp":"2021. március. 05. 09:59","title":"Elhunyt Németh János, az Alkotmánybíróság egykori elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A babakocsiban ülő gyermeknek nem esett a baja. A nő azt mondta: semmit nem érzékelt az ütközésből.","shortLead":"A babakocsiban ülő gyermeknek nem esett a baja. Tönkreteheti az éjszakai alvását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A héten Zuzana Caputová szlovák államfő nemtetszését fejezte ki az orosz vakcina beszerzése miatt.\r

","shortLead":"A héten Zuzana Caputová szlovák államfő nemtetszését fejezte ki az orosz vakcina beszerzése miatt.\r

","id":"20210304_Szputnyik_vakcina_szerzodes_Szlovakia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f55da25-015f-4575-927f-4ef954ab50cf","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_Szputnyik_vakcina_szerzodes_Szlovakia","timestamp":"2021. március. 04. 17:22","title":"A Szputnyik V gyártója felbonthatja a szlovák szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aefedb1-c68b-488b-b96d-5ec516f4b080","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján sikerült úgy beszélni, hogy semmi újdonság nem derült ki a pár órával korábbi bejelentéshez képest. ","shortLead":"Az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján sikerült úgy beszélni, hogy semmi újdonság nem derült ki a pár órával...","id":"20210304_Muller_Cecilia_operativ_torzs_sajtotajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aefedb1-c68b-488b-b96d-5ec516f4b080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8330139f-ab70-468e-9b63-d8a0898b879e","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_Muller_Cecilia_operativ_torzs_sajtotajekoztato","timestamp":"2021. március. 04. 14:20","title":"Müller Cecília a járvány legunalmasabb monológját tartotta az ország lezárásának napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50b4646-9731-4c05-b9f9-cd2fde570373","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1793-tól a megválasztott amerikai elnökök majd másfél évszázadon át a választási évet követő év március hónapjának 4. napján tették le hivatali esküjüket, és mondták el beiktatási beszédüket.\r

\r

","shortLead":"1793-tól a megválasztott amerikai elnökök majd másfél évszázadon át a választási évet követő év március hónapjának 4...","id":"20210304_Ha_Roosevelt_el_nem_torli_a_hagyomanyt_ma_iktatnak_be_Bident","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e50b4646-9731-4c05-b9f9-cd2fde570373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e001879-4190-4504-89d9-0ef51d8e3939","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_Ha_Roosevelt_el_nem_torli_a_hagyomanyt_ma_iktatnak_be_Bident","timestamp":"2021. március. 04. 16:39","title":"Ha Roosevelt el nem törli a hagyományt, ma iktatnák be Joe Bident","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]