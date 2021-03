Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ff4ce7a-af71-4d4e-a16a-ee28c3d9ba9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többször is megvádolták már a legnépszerűbb zenei streamingszolgáltatót, hogy nem fizet eleget a művészeknek, akiknek dalait elérhetővé teszi. A Spotify egy új weboldallal próbálja bizonyítani, alaptalanok ezek a vádak.","shortLead":"Többször is megvádolták már a legnépszerűbb zenei streamingszolgáltatót, hogy nem fizet eleget a művészeknek, akiknek...","id":"20210331_spotify_loud_and_clear_zenei_jogdijak_elosztasa_eloadok_mennyit_kapnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ff4ce7a-af71-4d4e-a16a-ee28c3d9ba9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5249dc05-cd05-4b09-981d-f0e656543cfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_spotify_loud_and_clear_zenei_jogdijak_elosztasa_eloadok_mennyit_kapnak","timestamp":"2021. március. 31. 10:03","title":"Érdekes weboldallal öntene tiszta vizet a pohárba a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05316e5-1775-447b-a609-677db62e22fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabolcs utcai intézmény az egyetlen esélye azoknak a hajléktalan embereknek, akiket a kórházakból elküldenek, hogy „otthon lábadozzanak”.","shortLead":"A Szabolcs utcai intézmény az egyetlen esélye azoknak a hajléktalan embereknek, akiket a kórházakból elküldenek...","id":"20210330_bmszki_szabolcs_utca_civilek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f05316e5-1775-447b-a609-677db62e22fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eedc6428-7923-43f6-8f59-d2d3d0b0e0c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_bmszki_szabolcs_utca_civilek","timestamp":"2021. március. 30. 15:19","title":"19 civil szervezet kéri a kormányt, hogy ne tegye tönkre a BMSZKI hajléktalankórházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4eb17e-da36-481c-a48f-f6b68f895615","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy mianmari civil szervezet úgy számol, hogy legalább 510 civil áldozata van a biztonsági erők erőszakjának, akkor is, ha azokat nem számítjuk közéjük, akik nyomtalanul eltűntek.","shortLead":"Egy mianmari civil szervezet úgy számol, hogy legalább 510 civil áldozata van a biztonsági erők erőszakjának, akkor is...","id":"20210330_mianmar_tuntetesek_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d4eb17e-da36-481c-a48f-f6b68f895615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fdc379-1917-424e-8c1e-05e58f0eb508","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_mianmar_tuntetesek_aldozatok","timestamp":"2021. március. 30. 05:59","title":"Ötszáznál is több civilt ölhettek meg a mianmari tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102b06fd-8bb9-47f8-83f7-211c11b38bcb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IBM és a Cleveland Clinic együttműködési megállapodásának köszönhetően hamarosan elkészülhet a világ első, „kiskereskedelmi” forgalomba szánt kvantumszámítógépe.","shortLead":"Az IBM és a Cleveland Clinic együttműködési megállapodásának köszönhetően hamarosan elkészülhet a világ első...","id":"20210330_ibm_kvantumszamitogep_cleveland_klinika_korhaz_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=102b06fd-8bb9-47f8-83f7-211c11b38bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd04fa3-6964-4854-a0b9-bb210fb2c6d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_ibm_kvantumszamitogep_cleveland_klinika_korhaz_egeszsegugy","timestamp":"2021. március. 30. 17:03","title":"Kórháznak épít kvantumszámítógépet az IBM, ez lehet a világ első ilyen eszköze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ec2b65-b2ba-4f4c-bc24-3fdc2bdb4487","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az autópálya-kapukat és a pályaudvarokat fogják szigorúan ellenőrizni.","shortLead":"Az autópálya-kapukat és a pályaudvarokat fogják szigorúan ellenőrizni.","id":"20210330_rendorseg_ellenorzes_franciaorszag_husvet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0ec2b65-b2ba-4f4c-bc24-3fdc2bdb4487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff79d625-aaba-4347-945d-87e875e9a5d7","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_rendorseg_ellenorzes_franciaorszag_husvet","timestamp":"2021. március. 30. 21:56","title":"Rendőrökkel akadályoznák meg a húsvéti utazásokat Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c191bc38-01e9-453a-b182-1fd0d500fec7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudják megtiltani, hogy tízezrével utazzanak külföldre húsvétkor a német turisták, így a visszaérkezőktől negatív tesztet követelnek meg.","shortLead":"Nem tudják megtiltani, hogy tízezrével utazzanak külföldre húsvétkor a német turisták, így a visszaérkezőktől negatív...","id":"20210330_nemetorszag_beutazas_negativ_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c191bc38-01e9-453a-b182-1fd0d500fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058876c1-0960-4f53-b678-4028b9c72def","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_nemetorszag_beutazas_negativ_teszt","timestamp":"2021. március. 30. 12:53","title":"Németország szigorít a beutazási szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce438c0d-dd13-424e-b59d-e174f447f87c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz repülők, köztük stratégiai bombázók, kikapcsolt radar-válaszjeladóval repültek.","shortLead":"Az orosz repülők, köztük stratégiai bombázók, kikapcsolt radar-válaszjeladóval repültek.","id":"20210331_nato_riasztasok_orosz_bombazok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce438c0d-dd13-424e-b59d-e174f447f87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4922744-c323-46d2-8404-d6c9102b4a67","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_nato_riasztasok_orosz_bombazok_miatt","timestamp":"2021. március. 31. 15:47","title":"10 orosz repülő miatt is riasztották a NATO gépeit hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97bea179-3230-44cc-bb9e-c387bc79af72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Real Madrid középpályása szerint a katari vébéhelyszínen olyan munkásokat dolgoztatnak, akik inni sem kapnak eleget.","shortLead":"A Real Madrid középpályása szerint a katari vébéhelyszínen olyan munkásokat dolgoztatnak, akik inni sem kapnak eleget.","id":"20210331_toni_kroos_foci_vb_katar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97bea179-3230-44cc-bb9e-c387bc79af72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49a6b3b-dc94-4b39-8461-026077880bad","keywords":null,"link":"/sport/20210331_toni_kroos_foci_vb_katar","timestamp":"2021. március. 31. 12:38","title":"Toni Kroos szerint hiba volt a munkásokkal így bánó Katarnak adni a vébé rendezési jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]