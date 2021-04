Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem sokkal éjfél előtt mozdult meg a föld.","shortLead":"Nem sokkal éjfél előtt mozdult meg a föld.","id":"20210414_foldrenges_gorogorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcf3697-c485-4b11-849e-ce6b78897f67","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_foldrenges_gorogorszag","timestamp":"2021. április. 14. 05:53","title":"Földrengés rázott meg két görög szigetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243a62ab-b38d-4c58-8f2d-ac523f8185be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy kutatás szerint minél idősebb valaki, annál nagyobb hőfokon mos, ez azonban nem annyira jó a környezetnek.","shortLead":"Egy kutatás szerint minél idősebb valaki, annál nagyobb hőfokon mos, ez azonban nem annyira jó a környezetnek.","id":"20210414_mosas_hofok_szen_dioxid_kornyezetvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=243a62ab-b38d-4c58-8f2d-ac523f8185be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee27e36e-6b26-4a36-bf83-951c136401de","keywords":null,"link":"/zhvg/20210414_mosas_hofok_szen_dioxid_kornyezetvedelem","timestamp":"2021. április. 14. 11:38","title":" Valószínűleg ön is rossz hőfokon mossa a ruháit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a23984f-f004-4f97-9c5f-15715fc8711f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az orosz főügyészség „nemkívánatos” kategóriába sorolta az Európa Tanács (ET) Politikai Tanulmányok Iskoláinak Szövetségét, ezért a strasbourgi székhelyű testület az ügyben illetékes orosz kerületi bírósághoz fordult panasszal.\r

\r

","shortLead":"Az orosz főügyészség „nemkívánatos” kategóriába sorolta az Európa Tanács (ET) Politikai Tanulmányok Iskoláinak...","id":"20210412_Az_oroszok_torvenyen_kivul_helyeztek_egy_europai_szervezetet_ahol_ok_is_tagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a23984f-f004-4f97-9c5f-15715fc8711f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a45ea5a-7f1f-4b45-93f3-7d64fd81688a","keywords":null,"link":"/eurologus/20210412_Az_oroszok_torvenyen_kivul_helyeztek_egy_europai_szervezetet_ahol_ok_is_tagok","timestamp":"2021. április. 12. 18:43","title":"Az oroszok törvényen kívül helyeztek egy európai szervezetet, ahol ők is tagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az intézmények eldönthetik, melyik típusú könyvből szeretnének oktatni.","shortLead":"Az intézmények eldönthetik, melyik típusú könyvből szeretnének oktatni.","id":"20210412_katolikus_tankonyvek_szeptember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924f44b8-9b1b-4321-b6e7-614bd2581001","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_katolikus_tankonyvek_szeptember","timestamp":"2021. április. 12. 17:42","title":"Szeptembertől katolikus szemléletű történelem- és irodalomkönyvet is választhatnak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Elkezdték megjelölni a hamis tartalmakat a Facebookon, és létrehoztak egy információs központot is, ahol szakértő kutatók által ellenőrzött kulcsinformációkkal szolgálnak. A hamis tartalmak eltávolításán még nem gondolkoznak.","shortLead":"Elkezdték megjelölni a hamis tartalmakat a Facebookon, és létrehoztak egy információs központot is, ahol szakértő...","id":"20210413_klimavalsag_klimavaltozas_facebook_algoritmus_hamis_informaciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d6aee9-6804-4852-99f1-e58431d7a6c8","keywords":null,"link":"/zhvg/20210413_klimavalsag_klimavaltozas_facebook_algoritmus_hamis_informaciok","timestamp":"2021. április. 13. 15:47","title":"Keményebben lép fel a Facebook a klímaválság tagadóival szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15332205-615f-43ae-91f2-550a2fbc5189","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tele voltak az utcák, fogytak a sörök az enyhítés után.","shortLead":"Tele voltak az utcák, fogytak a sörök az enyhítés után.","id":"20210413_London_enyhitesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15332205-615f-43ae-91f2-550a2fbc5189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14d6b87-eeb3-4bbb-92da-1ba4ce1b0aac","keywords":null,"link":"/elet/20210413_London_enyhitesek","timestamp":"2021. április. 13. 11:49","title":"Ez már egy más világ: így nézett ki 97 nap után az első szabad este a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd1243b-2fa2-45f8-b2ae-86a094c86e79","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kodály Zoltán életében fontos állomás volt, mikor a Zeneakadémián lett tanár. A pályáját végigkövető zenészek most közös koncertre készülnek, ahol a zeneszerző első komoly hangversenyének tételeit játsszák el. De hogyan reagáltak a kortárs kritikusok Kodály akkor még újítónak számító műveire? A mi Kodályunk negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Kodály Zoltán életében fontos állomás volt, mikor a Zeneakadémián lett tanár. A pályáját végigkövető zenészek most...","id":"20210413_Doku360_A_mi_Kodalyunk_negyedik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd1243b-2fa2-45f8-b2ae-86a094c86e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c1ca00-e716-48aa-901c-9230db2b7337","keywords":null,"link":"/360/20210413_Doku360_A_mi_Kodalyunk_negyedik_resz","timestamp":"2021. április. 13. 19:00","title":"Doku360: Faleveleket eresztettem szélnek, de talán meglátszik egy épület terve belőlük ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ded561-33ae-44f8-b35d-8371d2ae955b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öröm ilyesmit hallani a jövő sportautóiról. ","shortLead":"Öröm ilyesmit hallani a jövő sportautóiról. ","id":"20210413_A_drifteles_is_tolti_majd_az_AMG_Mercedesek_akkumulatorait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27ded561-33ae-44f8-b35d-8371d2ae955b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96977953-9618-4adf-8032-314e6f1ee62f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_A_drifteles_is_tolti_majd_az_AMG_Mercedesek_akkumulatorait","timestamp":"2021. április. 13. 12:24","title":"A driftelés is tölti majd az AMG Mercedesek akkumulátorait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]