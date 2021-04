Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetemi körökben elemzik az oltóanyagokat, de onnan információ nem szivároghat ki.","shortLead":"Egyetemi körökben elemzik az oltóanyagokat, de onnan információ nem szivároghat ki.","id":"20210421_Vizsgalatok_Covid19_oltas_eredmenyesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15b04f8-7534-4acc-ad58-5678b1e5056b","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Vizsgalatok_Covid19_oltas_eredmenyesseg","timestamp":"2021. április. 21. 16:21","title":"Zárt ajtók mögött folynak a vizsgálatok a Covid–19 elleni oltások eredményességéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6de592-a3f9-4ce4-8d74-0f85c2b0a79e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ártalmatlannak tűnő iOS-es gyerekjáték mögé bújva egy online kaszinó jutott át az Apple elméletben szigorú szűrőjén. Nem ez az első ilyen eset.","shortLead":"Egy ártalmatlannak tűnő iOS-es gyerekjáték mögé bújva egy online kaszinó jutott át az Apple elméletben szigorú...","id":"20210420_jungle_runner_2k21_gyerekjatek_alkalmazas_rejtett_online_szerencsejatek_app_store","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc6de592-a3f9-4ce4-8d74-0f85c2b0a79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb3fc4e-267a-4358-9582-d2eac372494e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_jungle_runner_2k21_gyerekjatek_alkalmazas_rejtett_online_szerencsejatek_app_store","timestamp":"2021. április. 20. 13:03","title":"Aranyos játéknak tűnt az app, valójában pénzes kaszinó működött benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c85a0a-b244-454c-85ea-81a6bd02a153","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt. korábban is Balásy Gyula cégeit választotta hasonló munkákra, de az akkori szerződés még jóval kevesebbről szólt.","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. korábban is Balásy Gyula cégeit választotta hasonló munkákra, de az akkori szerződés még jóval...","id":"20210422_szerencsejatek_zrt_lounge_design_new_land_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08c85a0a-b244-454c-85ea-81a6bd02a153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df330924-f4db-4e6a-91e4-102d93018e36","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_szerencsejatek_zrt_lounge_design_new_land_media","timestamp":"2021. április. 22. 08:59","title":"Az állami lottócég 34,6 milliárdos szerződést kötött a kormánykedvenc reklámosokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista Facebookon emlékezik az óvónőre, és kéri, hogy mindenki oltassa be magát.","shortLead":"A humorista Facebookon emlékezik az óvónőre, és kéri, hogy mindenki oltassa be magát.","id":"20210422_Megszakad_a_szivunk__Bodocs_Tibor_gyaszolja_a_koronavirusban_meghalt_kismamat_gyerekei_bolcsis_nenijet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586deed3-a9ea-473a-8f6a-216f817d1cf1","keywords":null,"link":"/elet/20210422_Megszakad_a_szivunk__Bodocs_Tibor_gyaszolja_a_koronavirusban_meghalt_kismamat_gyerekei_bolcsis_nenijet","timestamp":"2021. április. 22. 12:24","title":"„Megszakad a szívünk” – Bödőcs Tibor gyászolja a koronavírusban meghalt kismamát, gyerekei „bölcsis nénijét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbefc304-ae85-41a7-907e-3b5b31bdd40d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Befejezéséhez közeledik az egyetemek kormánypárti magánosítása, azaz ezen a fronton is átveszi az uralmat a NER.","shortLead":"Befejezéséhez közeledik az egyetemek kormánypárti magánosítása, azaz ezen a fronton is átveszi az uralmat a NER.","id":"202115__egyetemi_modellvaltas__kormanyparti_kuratorok__valtolaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbefc304-ae85-41a7-907e-3b5b31bdd40d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd51ed22-6d1e-4c1e-8928-55e499dc7f42","keywords":null,"link":"/360/202115__egyetemi_modellvaltas__kormanyparti_kuratorok__valtolaz","timestamp":"2021. április. 20. 13:00","title":"Hamarosan a teljes felsőoktatásban kiépül a pártállami rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd38714c-c440-4105-a61a-f6f0cb340258","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik az i4 alapváltozatait nem tartják elég erősnek.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik az i4 alapváltozatait nem tartják elég erősnek.","id":"20210421_ime_az_530_loeros_bmw_i4_m_sport_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd38714c-c440-4105-a61a-f6f0cb340258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edaf7919-8331-41cf-a758-dbd123e98fed","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_ime_az_530_loeros_bmw_i4_m_sport_villanyauto","timestamp":"2021. április. 21. 07:59","title":"Íme az 530 lóerős BMW i4 M Sport villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Egy-két hét múlva dönthet a Szegedi Tudományegyetem a rasszista hangvételű óra miatt bepanaszolt professzor sorsáról. Tologatják a vizsgálati aktákat, két hónappal a bejelentés után sem sikerült végére járni az ügynek. ","shortLead":"Egy-két hét múlva dönthet a Szegedi Tudományegyetem a rasszista hangvételű óra miatt bepanaszolt professzor sorsáról...","id":"20210420_szegedi_tudomanyegyetem_gulyas_laszlo_vizsgalat_szel_bernadett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f054cc17-1d70-40d8-a683-f1ca3d4cab6d","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_szegedi_tudomanyegyetem_gulyas_laszlo_vizsgalat_szel_bernadett","timestamp":"2021. április. 20. 15:11","title":"Húzódik a rasszista kijelentései miatt bepanaszolt szegedi professzor ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b17763-4509-47d0-ab23-c232c1b3e1f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Saját nevükön érkeztek diplomáciai útlevéllel. Feltehetően a robbantás előkészítésében vettek részt négy további társukkal.","shortLead":"Saját nevükön érkeztek diplomáciai útlevéllel. Feltehetően a robbantás előkészítésében vettek részt négy további...","id":"20210421_orosz_ugynokok_gru_praga_budapest_becs_vrbetice_robbantas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3b17763-4509-47d0-ab23-c232c1b3e1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb7e0ad-ad85-4761-a872-badffc3a96c8","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_orosz_ugynokok_gru_praga_budapest_becs_vrbetice_robbantas","timestamp":"2021. április. 21. 08:11","title":"Budapesten át utazhatott két orosz ügynök a csehországi robbantáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]