Április végi rendezvényén egy igen erősnek mondott iPad Prót is bejelentett az Apple. Korai benchmark méréskből azóta kiderült, egyáltalán nem volt túlzás ez a jelző.

A Spring Loaded eseményen több hardverrel egyetemben egy új tabletet is bejelentett az Apple. Az, hogy lesz új táblagép, nem volt meglepetés, az viszont már inkább annak mondható, hogy az új, 5. generációs, ezúttal is 11” és 12,9” kijelzőkkel kapható készülékbe már az Apple saját gyártású M1 lapkája került, ugyanolyan, mint a legújabb Macekbe. Az Apple – természetesen – az egekig magasztalta új tabletje teljesítményét, ezzel együtt sokan voltak kíváncsiak arra, vajon a számszerű megmérettetések is ezt mutatják-e.

© Apple

Nos, a rövid válasz: igen, a korai benchmark eredmények alapján az M1-es iPad Pro legalább 50 százalékkal gyorsabb, mint az előző generációs tablet. Kicsit részletesebben a számok nyelvén: az ötödik generációs 12,9”-es M1-es lapkakészlettel dolgozó iPad Pro Geekbench 5 eredménye szerint az eszköz átlagos egy- és többmagos pontszámai1718, illetve 7284. Összehasonlításképpen: a negyedik generációs 12,9”-es, A12Z chipű iPad Pro átlagos egy- és többmagos pontszáma 1121, illetve 4656, vagyis az M-es iPad Pro 56 százalékkal bizonyult gyorsabbnak.

Még érdekesebb – jegyzi meg a MacRumors –, hogy az összehasonlító eredmények szerint az M1-es iPad Pro gyakorlatilag azonos teljesítményű, mint a tavaly ősszel megjelent M1-es Mac. Az M1-es MacBook Air átlagos egy- és többmagos pontszámai például 1701, illetve 7378. Ez pedig egyúttal azt is jelenti, hogy az M1-es iPad Pro gyorsabb, mint egy 16”-es Intel Core i9 processzorral futó MacBook Pro, amelynek átlagos egy- és többmagos pontszáma 1091, illetve 6845.

A grafikus teljesítményt illetően az M1-es iPad Pro átlagosan 20 578 Metal pontszámot produkált, ez nagyjából 70 százalékkal múlja az előző generációs, A12Z chipes iPad Prót, és nagyjából megegyezik az M1-es Mac gépek grafikus teljesítményével. Az idei iPad Prókat május második felétől árulják, a legdrágább, 12,9”-es, 5G-s modell közel egymillió forintba kerül majd (a többi modell hazai árait itt találja).

