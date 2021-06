Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A daganatos elváltozások hatékony diagnosztikáját segítő laboratóriumot alakítottak ki uniós támogatással a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) pathológiai intézetében – közölte a felsőoktatási intézmény.","shortLead":"A daganatos elváltozások hatékony diagnosztikáját segítő laboratóriumot alakítottak ki uniós támogatással a Szegedi...","id":"20210612_szte_molekularis_tumordiagnosztikai_laboratorium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81789114-6658-4c31-b059-c66bb20ecd55","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_szte_molekularis_tumordiagnosztikai_laboratorium","timestamp":"2021. június. 12. 18:03","title":"Új ráklabor nyílt Szegeden, hogy korábban kiszúrják a daganatos elváltozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481458e2-68f2-471e-bd75-d150718e205a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók olyan alkalmazást fejlesztettek, amelyik segíthet úrrá lenni a helytelen étkezési szokásokon, sőt még a fogyásban is szerepet játszhat.","shortLead":"Brit kutatók olyan alkalmazást fejlesztettek, amelyik segíthet úrrá lenni a helytelen étkezési szokásokon, sőt még...","id":"20210612_foodt_agytreningezo_app_az_egeszseges_etkezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=481458e2-68f2-471e-bd75-d150718e205a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aff55e6-22fd-47bd-b4d9-c6f64b0546d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_foodt_agytreningezo_app_az_egeszseges_etkezes","timestamp":"2021. június. 12. 12:03","title":"Ez az agytréningező app segíthet, hogy egészségesebben étkezzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6b5b14-3599-4fc4-8060-16f4012d5d59","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tudjunk meg minél többet a felmenőinkről, próbáljuk megérteni az életútjukat, hogy ne egy hiányokkal teli családtörténetet adjunk tovább, hanem egy élő, gazdag szövetet, ami által a személyes történetünk is gazdagabbá válik – hangzott el a legutóbbi virtuális HVG Extra Pszichológia Szalon estjén június 8-án, amelynek témája a transzgenerációs hatás volt.","shortLead":"Tudjunk meg minél többet a felmenőinkről, próbáljuk megérteni az életútjukat, hogy ne egy hiányokkal teli...","id":"20210613_Jobb_sorsot_akarunk_mint_az_oseink_Akar_javithatunk_is_az_eletregenyunkon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa6b5b14-3599-4fc4-8060-16f4012d5d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b75a9a-9931-4a34-b265-d6cd34ca40c2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210613_Jobb_sorsot_akarunk_mint_az_oseink_Akar_javithatunk_is_az_eletregenyunkon","timestamp":"2021. június. 13. 20:15","title":"Jobb sorsot akarunk, mint az őseink? Javíthatunk az életregényünkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc421152-b4dd-4a40-91eb-d8090bf148e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Finoman szólva is nehezen zajlik a pécsi építkezés. ","shortLead":"Finoman szólva is nehezen zajlik a pécsi építkezés. ","id":"20210613_Aranyhajo_fogado_Pecs_kordon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc421152-b4dd-4a40-91eb-d8090bf148e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253895d6-eb27-4b6f-aca8-827de2c785cb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210613_Aranyhajo_fogado_Pecs_kordon","timestamp":"2021. június. 13. 21:42","title":"Most a kordon dőlt le annál a fogadónál, ahol korábban az állvány dőlt le, majd törmelék hullott az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f741387-994a-4c72-9fa1-5d6d4143aa78","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Óriási pénzosztásba kezd a kormány a jövő évi választás előtt: átlagosan 400 ezer forintot kaphat vissza egy gyereket nevelő szülő az idén befizetett adójából. Ennek az a feltétele, hogy a kormány által hivatalosan vártnál jobban teljesítsen a gazdaság. De van erre esély? Meddig izgulhatnak a családok? ","shortLead":"Óriási pénzosztásba kezd a kormány a jövő évi választás előtt: átlagosan 400 ezer forintot kaphat vissza egy gyereket...","id":"20210614_orban_csalad_adovisszaterites_2022_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f741387-994a-4c72-9fa1-5d6d4143aa78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abfbe8c7-c7ba-4bf7-b432-014d6f0b7bf1","keywords":null,"link":"/360/20210614_orban_csalad_adovisszaterites_2022_valasztas","timestamp":"2021. június. 14. 06:30","title":"A levegőbe beszélt Orbán az adóvisszatérítéssel, vagy a zsebében tudhatja pénzt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d53e31-c230-4553-9239-c2fcca322f50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rózsaszín blézerben sétált a felvonulókkal Washington DC-ben a helyi Pride megmozduláson Kamala Harris amerikai alelnök, oldalán a férjével.","shortLead":"Rózsaszín blézerben sétált a felvonulókkal Washington DC-ben a helyi Pride megmozduláson Kamala Harris amerikai...","id":"20210613_Megjelent_a_fovarosi_Prideon_az_amerikai_alelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16d53e31-c230-4553-9239-c2fcca322f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fd762a-97be-4e89-a513-adaa8a0845f2","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Megjelent_a_fovarosi_Prideon_az_amerikai_alelnok","timestamp":"2021. június. 13. 13:07","title":"Történelmet írt az amerikai alelnök: ő is vonult a washingtoni Pride-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9777557a-6792-4673-a181-864df11f03bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Gyula, ha nyer a 2022-es választáson, nem akarja elhagyni az MSZP-t – ezt maga a most DK-s színekben induló volt pártelnök mondta az ATV híradójának. A szocialista Harangozó Tamás szerint azonban, ha más frakcióba ül be Molnár Gyula, az azt jelenti, hogy egy másik párt színeiben kíván politizálni a jövőben.","shortLead":"Molnár Gyula, ha nyer a 2022-es választáson, nem akarja elhagyni az MSZP-t – ezt maga a most DK-s színekben induló volt...","id":"20210612_Ellenzeki_belvita_Molnar_Gyula_MSZPs_palyafutasa_veget_er","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9777557a-6792-4673-a181-864df11f03bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4ceae2-aeba-4a5c-9509-203fd58b25fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_Ellenzeki_belvita_Molnar_Gyula_MSZPs_palyafutasa_veget_er","timestamp":"2021. június. 12. 17:22","title":"Harangozó Tamás: Molnár Gyula MSZP-s pályafutása véget ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be4f847-023c-4019-9254-484f75631981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megtisztelő címet Vidnyánszky Attila adta át. ","shortLead":"A megtisztelő címet Vidnyánszky Attila adta át. ","id":"20210613_Lehoczky_Zsuzsa_Nemzet_Szinesze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9be4f847-023c-4019-9254-484f75631981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04021158-07a4-4a8b-a38a-ce030ff4f6c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Lehoczky_Zsuzsa_Nemzet_Szinesze","timestamp":"2021. június. 13. 21:19","title":"Lehoczky Zsuzsa megkapta a Nemzet Színésze címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]