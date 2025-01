Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"058530cf-aa7e-4b6a-adf2-5879952993a7","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Mit jelent együtt gondolkodni és dolgozni az intelligens gépekkel? Miként használjuk ki ezt a potenciált anélkül, hogy közben elveszítenénk identitásunkat? – ezeket a kérdéseket boncolgatja Ethan Mollick, a Wharton Egyetem oktatójának könyve. Szerkesztett részlet a Társintelligencia című kiadványból.","shortLead":"Mit jelent együtt gondolkodni és dolgozni az intelligens gépekkel? Miként használjuk ki ezt a potenciált anélkül...","id":"20250111_Miert-lesznek-mindenkinek-almatlan-ejszakai-az-MI-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/058530cf-aa7e-4b6a-adf2-5879952993a7.jpg","index":0,"item":"c3d7fc46-3756-4e24-89e1-bf7bb7249e71","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250111_Miert-lesznek-mindenkinek-almatlan-ejszakai-az-MI-miatt","timestamp":"2025. január. 11. 19:15","title":"Miért lesznek mindenkinek álmatlan éjszakái az MI miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f463a052-72d8-4df5-8fb5-ca0debee5bf9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Öt éve bukkant fel Vuhanban a koronavírus, amely példátlan pandémiát okozott, átformálta az életmódunkat, de az eredetéről még mindig folyik a politikai töltetű vita, miközben új vírus ijesztget Kínából.","shortLead":"Öt éve bukkant fel Vuhanban a koronavírus, amely példátlan pandémiát okozott, átformálta az életmódunkat, de...","id":"20250111_hvg-covid-evfordulo-vitatott-eredet-tarsadalomformalo-hatas-jarvanyhomaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f463a052-72d8-4df5-8fb5-ca0debee5bf9.jpg","index":0,"item":"4a17957a-98f4-4c3b-888e-c710c2ffb657","keywords":null,"link":"/360/20250111_hvg-covid-evfordulo-vitatott-eredet-tarsadalomformalo-hatas-jarvanyhomaly","timestamp":"2025. január. 11. 15:30","title":"Már kopogtat egy új vírus Kínából, de még a Covid eredetét sem ismerjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Alapvetően nyugis, felhős, nulla fok feletti napunk lesz, de a Dunántúlon erős, akár viharos szél is kerekedhet.","shortLead":"Alapvetően nyugis, felhős, nulla fok feletti napunk lesz, de a Dunántúlon erős, akár viharos szél is kerekedhet.","id":"20250112_Hozaporok-koszonhetnek-be-az-eszakkeleti-csucsokbe-idojaras-vasarnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924.jpg","index":0,"item":"fa0cfd6a-ef75-4f2c-97ea-dea3ed98ee91","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Hozaporok-koszonhetnek-be-az-eszakkeleti-csucsokbe-idojaras-vasarnap","timestamp":"2025. január. 12. 08:22","title":"Hózáporok köszönhetnek be az északkeleti csücsökbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef3b405-0c5f-453c-a0af-1507f15fd341","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kreml varázslója azt dolgozza fel, hogyan tört Oroszország élére Putyin.","shortLead":"A Kreml varázslója azt dolgozza fel, hogyan tört Oroszország élére Putyin.","id":"20250112_Jude-Law-Putyin-film-foszereplo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cef3b405-0c5f-453c-a0af-1507f15fd341.jpg","index":0,"item":"9d6e5f6b-1227-4d6e-98c3-edef176abbb7","keywords":null,"link":"/kultura/20250112_Jude-Law-Putyin-film-foszereplo","timestamp":"2025. január. 12. 15:02","title":"Putyint játszhatja Jude Law egy új filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cd4202-f983-4c76-8c56-2c872180b2f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250112_hvg-az-ember-aki-elvesztette-az-idot-vigszinhaz-szinhaz-eloadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58cd4202-f983-4c76-8c56-2c872180b2f8.jpg","index":0,"item":"1c4f7295-0888-4e13-b4bd-0b60becf6718","keywords":null,"link":"/360/20250112_hvg-az-ember-aki-elvesztette-az-idot-vigszinhaz-szinhaz-eloadas","timestamp":"2025. január. 12. 15:45","title":"Egy rejtélyes norvég szerző felettébb titokzatos művét láthatjuk a Vígszínház színpadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f622c8-4201-4115-b65b-2b25e7d3c7b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos akcióval álltak ki az egyik aszfaltfestő aktivistájuk mellett, akinek korábban egy Lázárhoz közeli híroldal nyilvánosságra hozta a személyes adatait","shortLead":"Országos akcióval álltak ki az egyik aszfaltfestő aktivistájuk mellett, akinek korábban egy Lázárhoz közeli híroldal...","id":"20250112_Magyar-Ketfarku-Kutya-Part-vasutallomas-orszagos-akcio-felfestes-Lazar-Janos-Batida-kastely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52f622c8-4201-4115-b65b-2b25e7d3c7b5.jpg","index":0,"item":"aa39072c-482e-41ed-9a27-69213e93241f","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Magyar-Ketfarku-Kutya-Part-vasutallomas-orszagos-akcio-felfestes-Lazar-Janos-Batida-kastely","timestamp":"2025. január. 12. 16:39","title":"A kutyapártos aktivisták már közel 30 vasútállomás környékére festették fel, hogy milyen messze van Lázár János batidai kastélya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba06e54-6c69-4ce2-b61f-48441661fc99","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár 12 hónap börtönre is számíthat az, aki a Los Angeles-i tűzvész felett repült a drónjával, majd össze is ütközött egy tűzoltó repülővel. A gép le tudott szállni, de olyan súlyosan megsérült, hogy nem tud részt venni a további tűzoltási munkálatokban.","shortLead":"Akár 12 hónap börtönre is számíthat az, aki a Los Angeles-i tűzvész felett repült a drónjával, majd össze is ütközött...","id":"20250113_los-angeles-tuzvesz-tuzolto-repulogep-civil-dron-utkozes-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ba06e54-6c69-4ce2-b61f-48441661fc99.jpg","index":0,"item":"06d54166-f9f1-4af9-a8f9-fe4148d52445","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_los-angeles-tuzvesz-tuzolto-repulogep-civil-dron-utkozes-baleset","timestamp":"2025. január. 13. 09:03","title":"Súlyos baleset a Los Angeles-i tűz oltása közben: drónnal ütközött az egyik tűzoltó repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab24ee7-4549-4153-97f5-4acdd6cd16ce","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az FPÖ hatalomra kerülése Ausztriában újabb válság kezdete lehet Európában.","shortLead":"Az FPÖ hatalomra kerülése Ausztriában újabb válság kezdete lehet Európában.","id":"20250112_der-standard-lengyelorszag-putyin-populistak-fpo-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aab24ee7-4549-4153-97f5-4acdd6cd16ce.jpg","index":0,"item":"b7cd68c5-b7a1-4cff-afae-58a77dd5e100","keywords":null,"link":"/360/20250112_der-standard-lengyelorszag-putyin-populistak-fpo-fidesz","timestamp":"2025. január. 12. 09:00","title":"Lengyel vendégkommentár a Der Standardban: Putyin a tenyerét dörzsöli, mivel Németország követheti az osztrák példát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]