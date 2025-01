Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A halál oka egyelőre ismeretlen. ","shortLead":"A halál oka egyelőre ismeretlen. ","id":"20250123_Holttest-Brusszel-Europai-Bizottsag-bomlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"c7b28d77-de91-4d78-b97b-062e9e1fd1e9","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_Holttest-Brusszel-Europai-Bizottsag-bomlas","timestamp":"2025. január. 23. 18:17","title":"Bomlásnak indult holttestet találtak egy brüsszeli hotelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az egyetlen és rémisztő magyarázat arra, miért látja Orbán az aranykor eljövetelét Trumpban, hogy a világunkat összetartó értékek lerombolásától reméli saját felszabadulását minden béklyó alól. Vélemény.","shortLead":"Az egyetlen és rémisztő magyarázat arra, miért látja Orbán az aranykor eljövetelét Trumpban, hogy a világunkat...","id":"20250123_hvg-Gergely-Marton-A-mi-szuverenitasunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d27d446-06d3-40e7-9666-49edcc220b74.jpg","index":0,"item":"ec83dbaf-9e78-42c4-a477-2a3245f47a91","keywords":null,"link":"/360/20250123_hvg-Gergely-Marton-A-mi-szuverenitasunk","timestamp":"2025. január. 23. 08:30","title":"Gergely Márton: A mi szuverenitásunk – Trumptól, Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e451a662-4601-4fe1-9e2e-c5fd639de829","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több új kísérleti funkciót is kipróbálhatnak a YouTube prémium előfizetői, még azok (várható) bevezetése előtt – derül ki a Google friss blogbejegyzéséből.","shortLead":"Több új kísérleti funkciót is kipróbálhatnak a YouTube prémium előfizetői, még azok (várható) bevezetése előtt – derül...","id":"20250123_google-youtube-uj-funkciok-teszteles-ujdonsagok-premium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e451a662-4601-4fe1-9e2e-c5fd639de829.jpg","index":0,"item":"234c9090-ad46-4445-9cd8-41e58751839f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_google-youtube-uj-funkciok-teszteles-ujdonsagok-premium","timestamp":"2025. január. 23. 10:03","title":"Jobb hangzás, gyorsabb lejátszás és sok más – itt vannak a YouTube újdonságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f613d8-61e2-4357-b4b7-0c0ee8d53485","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az áfabevételek 2024-ben messze elmaradtak a tervezettől, ezt nagyrészt kompenzálták más, például a tranzakciós illeték emeléséből származó bevételek. A kiadási oldalon a tervezettnél sokkal több ment el állami bevásárlásokra (például a ferihegyi reptérre), állami beruházásokra, a határon túli magyarokra. A forint árfolyamának gyengülése 1,1 ezer milliárd forintot vitt el. Lakástámogatásokra és családtámogatásokra a tervezettnél kevesebbet költöttek.","shortLead":"Az áfabevételek 2024-ben messze elmaradtak a tervezettől, ezt nagyrészt kompenzálták más, például a tranzakciós illeték...","id":"20250122_allamhaztartasi-hiany-2024-csaladok-repter-4-ezer-milliard-forint-hiany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42f613d8-61e2-4357-b4b7-0c0ee8d53485.jpg","index":0,"item":"ac5c0343-db65-408c-81d7-842a48e2617a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_allamhaztartasi-hiany-2024-csaladok-repter-4-ezer-milliard-forint-hiany-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 12:37","title":"A kormány a családokon spórolt, a reptérre szórta a pénzt. Így lett 4 ezer milliárd forint a hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A távozó Biden-kormányzat által meghozott döntés miatt a Wizz Air arra kényszerült, hogy a Belgrádban állomásozó gépét ne a szerbiai olaj- és gázipari cégtől (NIS) vett üzemanyaggal tankolja fel, hanem Budapesten és Temesváron töltse fel.","shortLead":"A távozó Biden-kormányzat által meghozott döntés miatt a Wizz Air arra kényszerült, hogy a Belgrádban állomásozó gépét...","id":"20250123_amerikai-szankciok-wizz-air-belgrad-nis-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"17f3b70c-dc94-4b74-bc1f-4ed73cd77647","keywords":null,"link":"/kkv/20250123_amerikai-szankciok-wizz-air-belgrad-nis-tankolas","timestamp":"2025. január. 23. 10:44","title":"Az amerikai szankciók miatt a Wizz Air belgrádi gépe nem tankolhat Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a0c89d-2b5b-498e-ad93-fdd38f64960a","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Yale történészprofesszora azt mondja, hogy a washingtoni hatalomváltás után már nem kell messzire mennie, ha anyagot akar gyűjteni szakterületéhez, az oligarchákhoz, zsarnokokhoz és autokráciákhoz, immár otthon is van elég támpont a hatalmaskodó kiskirályok tanulmányozásához.","shortLead":"A Yale történészprofesszora azt mondja, hogy a washingtoni hatalomváltás után már nem kell messzire mennie, ha anyagot...","id":"20250123_suddeutsche-zeitunk-timothy-snyder-interju-trump-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9a0c89d-2b5b-498e-ad93-fdd38f64960a.jpg","index":0,"item":"06dc1f4f-87cd-4b48-9859-172ce71d8cc0","keywords":null,"link":"/360/20250123_suddeutsche-zeitunk-timothy-snyder-interju-trump-musk","timestamp":"2025. január. 23. 15:30","title":"Timothy Snyder: Trump végre igazán gazdag akar lenni, Musk pedig világuralomra tör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ed737e-df36-42d2-9dbb-d50ca7560055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bolgár sajtóértesülések szerint a leveleket egy orosz platformon hozták létre. Robbanószert a bolgár iskolák egyikében sem találtak.","shortLead":"Bolgár sajtóértesülések szerint a leveleket egy orosz platformon hozták létre. Robbanószert a bolgár iskolák egyikében...","id":"20250123_Iskolaknak-kuldott-fenyegeto-levelek-bulgaria-bombariado-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5ed737e-df36-42d2-9dbb-d50ca7560055.jpg","index":0,"item":"d8eb90d5-1bd7-429a-819e-7c1108afa27c","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Iskolaknak-kuldott-fenyegeto-levelek-bulgaria-bombariado-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 11:42","title":"Bulgáriában szerdán kaptak az itthonihoz hasonló fenyegető üzeneteket az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán államfő biztosított afelől, hogy Ukrajna kész békefenntartó kontingenst fogadni.","shortLead":"Az ukrán államfő biztosított afelől, hogy Ukrajna kész békefenntartó kontingenst fogadni.","id":"20250123_Zelenszkij-a-Bloombergnek-az-ukran-erok-csokkentese-eseten-mas-csapatokra-lesz-szukseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"9609e840-8305-4d4a-8638-8893c648c018","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_Zelenszkij-a-Bloombergnek-az-ukran-erok-csokkentese-eseten-mas-csapatokra-lesz-szukseg","timestamp":"2025. január. 23. 20:39","title":"Zelenszkij a Bloombergnek: az ukrán erők csökkentése esetén más csapatokra lesz szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]