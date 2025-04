Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"867e28f3-a1ab-452b-91a1-6aae7014e17b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Néhány nap múlva bemutatkozik élőben is Sanghajban. ","shortLead":"Néhány nap múlva bemutatkozik élőben is Sanghajban. ","id":"20250415_kinai-MG-cyber-vonal-jon-a-CyberX","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867e28f3-a1ab-452b-91a1-6aae7014e17b.jpg","index":0,"item":"312b4da0-2206-4abe-b9a3-02dac36f688a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250415_kinai-MG-cyber-vonal-jon-a-CyberX","timestamp":"2025. április. 15. 07:48","title":"A kínai MG is rámegy a cybervonalra: jön a CyberX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc429db-730f-4e86-a2e9-b71c48532521","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Kommunikációs fordulat lett a homofób kétértelműsködés a NER-ben akkor, amikor elfogytak az érvek. ","shortLead":"Kommunikációs fordulat lett a homofób kétértelműsködés a NER-ben akkor, amikor elfogytak az érvek. ","id":"20250416_lazar-janos-vitezy-david-buzizas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcc429db-730f-4e86-a2e9-b71c48532521.jpg","index":0,"item":"a3593693-432a-42cb-9010-6f1fd0d15d1b","keywords":null,"link":"/elet/20250416_lazar-janos-vitezy-david-buzizas","timestamp":"2025. április. 16. 16:58","title":"Ha már a buzizás Lázár reakciója, legalább vállalja fel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef540f2-1444-4005-bcce-e943dd6d7f59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jelentős felmelegedés előzi meg a Hans nevű ciklont.","shortLead":"Jelentős felmelegedés előzi meg a Hans nevű ciklont.","id":"20250415_idojaras-elorejelzes-felmelegedes-ciklon-hungaromet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ef540f2-1444-4005-bcce-e943dd6d7f59.jpg","index":0,"item":"05432897-bbcd-46aa-bce6-b4148844e8f0","keywords":null,"link":"/elet/20250415_idojaras-elorejelzes-felmelegedes-ciklon-hungaromet","timestamp":"2025. április. 15. 11:59","title":"Akár 30 fok is lehet a hét közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Nincs könnyű dolga Varga Mihály új jegybankelnöknek, ha valóban meg akarja szüntetni a Pallas Athéné alapítványt, erre ugyanis csak nagyon kevés lehetőséget nyújt a magyar jog.","shortLead":"Nincs könnyű dolga Varga Mihály új jegybankelnöknek, ha valóban meg akarja szüntetni a Pallas Athéné alapítványt, erre...","id":"20250415_padma-jegybank-alapitvany-megszuntetes-varga-mihaly-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a.jpg","index":0,"item":"4d03af29-7e7b-4a99-b7d7-ec25cdbd0db1","keywords":null,"link":"/360/20250415_padma-jegybank-alapitvany-megszuntetes-varga-mihaly-mnb","timestamp":"2025. április. 15. 16:03","title":"Itt a jegybanki alapítvány vége? Nem megy az olyan egyszerűen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c15706ef-233d-495b-b40e-618be9781d5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sportoló extrém módon oltotta el a tortáján a tűzijátékot. ","shortLead":"A sportoló extrém módon oltotta el a tortáján a tűzijátékot. ","id":"20250416_Boraros-Gabor-megmutatta-mit-ne-tegyen-senki-a-szulinapi-tortajaval-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c15706ef-233d-495b-b40e-618be9781d5c.jpg","index":0,"item":"1335bfc6-4a5b-4be9-8322-c8f4563bcff4","keywords":null,"link":"/elet/20250416_Boraros-Gabor-megmutatta-mit-ne-tegyen-senki-a-szulinapi-tortajaval-video","timestamp":"2025. április. 16. 13:45","title":"Boráros Gábor megmutatta, mit ne tegyen senki a szülinapi tortájával (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4223e631-111e-40cb-91cf-573981431052","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kríziskommunikációt, kockázatfeltárást, sajtóelemzést és az újságírók listázását is vállalta 5,1 millió forintért Várkonyi Andrea cége.","shortLead":"Kríziskommunikációt, kockázatfeltárást, sajtóelemzést és az újságírók listázását is vállalta 5,1 millió forintért...","id":"20250416_Kozbeszerzes-Varkonyi-Andrea-ujsagirok-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4223e631-111e-40cb-91cf-573981431052.jpg","index":0,"item":"ade484ed-802e-4707-a524-d9102f31563e","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_Kozbeszerzes-Varkonyi-Andrea-ujsagirok-lista","timestamp":"2025. április. 16. 12:31","title":"Várkonyi Andrea cége az újságírók listázására nyert el egy közbeszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kinyerhetők voltak a felhasználó előzményei a Google Chrome-ból egy biztonsági probléma miatt, amit most, két évtized után végre javítanak.","shortLead":"Kinyerhetők voltak a felhasználó előzményei a Google Chrome-ból egy biztonsági probléma miatt, amit most, két évtized...","id":"20250415_google-chrome-bongeszo-20-eves-adatvedelmi-problema-elozmenyek-szivargasa-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800.jpg","index":0,"item":"ebf86a86-57b0-4162-a006-78f18aa416b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_google-chrome-bongeszo-20-eves-adatvedelmi-problema-elozmenyek-szivargasa-javitas","timestamp":"2025. április. 15. 12:03","title":"20 éves adatvédelmi problémát javít a Google a Chrome böngészőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aeade5-80b4-49aa-ae3a-d374de6c99ee","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"Olyan forradalom zajlik az egészségügyben, melynek élén nem orvosok és ápolók állnak, hanem egyesek és nullák. A mesterséges intelligencia az egészséges életet kínálja – eltarthat-e 140 évig? És pontosan milyen áttörések várhatók a daganatos és szívbetegbetegségek, a demencia, az egyénre szabott kezelések és az immunrendszer brutális felturbózása terén?","shortLead":"Olyan forradalom zajlik az egészségügyben, melynek élén nem orvosok és ápolók állnak, hanem egyesek és nullák...","id":"20250415_mesterseges-intelligencia-a-gyogyitasban-ai-diagnozis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49aeade5-80b4-49aa-ae3a-d374de6c99ee.jpg","index":0,"item":"a4024e85-3cc4-40c9-a971-77ca61c462e4","keywords":null,"link":"/360/20250415_mesterseges-intelligencia-a-gyogyitasban-ai-diagnozis","timestamp":"2025. április. 15. 12:02","title":"„Öt–tíz éven belül megkétszerezheti az ember élettartamát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]