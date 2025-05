Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Búcsút int az európai piacnak a Google okostermosztátja, valamint több eszköz hamarosan elveszít egy csomó funkciót is.","shortLead":"Búcsút int az európai piacnak a Google okostermosztátja, valamint több eszköz hamarosan elveszít egy csomó funkciót is.","id":"20250501_google-nest-termosztatok-tamogatas-vege-europai-kivezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77.jpg","index":0,"item":"46d49976-71e0-46ca-8014-6288d1c7fbaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250501_google-nest-termosztatok-tamogatas-vege-europai-kivezetes","timestamp":"2025. május. 01. 10:03","title":"Lehet, hogy ebből most újat kell most vennie: megszűnik Európában a Google legnépszerűbb otthoni eszközének támogatása, eltűnik belőle sok funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e24afc6-f8ca-4cb8-af2a-69cce5592082","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov nemrég azt nyilatkozta, Washingtontól nem érkezett javaslat. ","shortLead":"Szergej Lavrov nemrég azt nyilatkozta, Washingtontól nem érkezett javaslat. ","id":"20250430_roszatom-oroszorszag-usa-zaporizzsjai-atomeromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e24afc6-f8ca-4cb8-af2a-69cce5592082.jpg","index":0,"item":"c8578fba-fb7a-4fd7-bbdc-097ef7771a77","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_roszatom-oroszorszag-usa-zaporizzsjai-atomeromu","timestamp":"2025. április. 30. 19:25","title":"Roszatom: Moszkva kész tárgyalni az amerikai jelenlétről a zaporizzsjai atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f5d731-e83b-4462-8d44-d890eb388c58","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A fájdalmat szexuális aktus közben minden ötödik nő legalább egyszer átéli élete során. Mivel sokaknál szégyenérzettel társul, ezért az esetek többségében nem fordulnak orvoshoz. Összeszedtük a lehetséges okokat és a megoldási lehetőségeket.","shortLead":"A fájdalmat szexuális aktus közben minden ötödik nő legalább egyszer átéli élete során. Mivel sokaknál szégyenérzettel...","id":"20240617_cikatridina-szexualitas-fajdalmas-egyuttlet-endometriozis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45f5d731-e83b-4462-8d44-d890eb388c58.jpg","index":0,"item":"a17f4fcf-31b2-4394-98b5-f059dfa5870a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20240617_cikatridina-szexualitas-fajdalmas-egyuttlet-endometriozis","timestamp":"2025. május. 01. 15:30","title":"Fájdalom együttlét közben: van megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ leggazdagabb embere etikátlan lépést emleget és cáfol, szerinte a lap szándékosan meghamisította a tényeket.","shortLead":"A világ leggazdagabb embere etikátlan lépést emleget és cáfol, szerinte a lap szándékosan meghamisította a tényeket.","id":"20250501_Elon-Musk-totalisan-kiakadt-miutan-a-Wall-Street-Journal-megirta-hogy-a-Tesla-mar-az-utodjat-keresi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9.jpg","index":0,"item":"1237972b-1f15-4834-ba78-27e1cee0264f","keywords":null,"link":"/kkv/20250501_Elon-Musk-totalisan-kiakadt-miutan-a-Wall-Street-Journal-megirta-hogy-a-Tesla-mar-az-utodjat-keresi","timestamp":"2025. május. 01. 13:13","title":"Elon Musk totálisan kiakadt, miután a Wall Street Journal megírta, hogy a Tesla már az utódját keresi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Sunyi kis paktumot” emleget az egészségügyért felelős államtitkár.","shortLead":"„Sunyi kis paktumot” emleget az egészségügyért felelős államtitkár.","id":"20250430_takacs-peter-tisza-part-korhaz-mentoallomas-brusszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e.jpg","index":0,"item":"b42804f6-05a0-4f5b-99c5-2c757175eab6","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_takacs-peter-tisza-part-korhaz-mentoallomas-brusszel","timestamp":"2025. április. 30. 15:44","title":"Takács Péter szerint a mentőállomások felújítása is Magyar Péter és Brüsszel miatt csúszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e23b05a-1ca9-4aac-93a8-c237c1322955","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Nyusztay Máté","category":"gazdasag","description":"Az árstop teljes kivezetése óta 10 százalékot drágultak az élelmiszerek, az infláción pedig legfeljebb szépségtapasz lehet bármilyen kormányzati intézkedés. Ha ugyan.","shortLead":"Az árstop teljes kivezetése óta 10 százalékot drágultak az élelmiszerek, az infláción pedig legfeljebb szépségtapasz...","id":"20250430_vasarnapi-ebed-aprilis-nagy-marton-arresstop-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e23b05a-1ca9-4aac-93a8-c237c1322955.jpg","index":0,"item":"0b777fe5-032c-4ae8-ac3f-22da426cd160","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_vasarnapi-ebed-aprilis-nagy-marton-arresstop-ebx","timestamp":"2025. április. 30. 16:00","title":"Nagy Márton se elég arra, hogy megállítsa az étolaj árát – ez a HVG áprilisi bevásárlókosara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275d4340-9949-41e2-a3a1-e51daa0d9e89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elemzők negatív áramárra számítanak, ami meghaladhatja a mínusz száz eurót is megawattóránként.","shortLead":"Az elemzők negatív áramárra számítanak, ami meghaladhatja a mínusz száz eurót is megawattóránként.","id":"20250430_nemet-aramszukseglet-megujulo-forras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/275d4340-9949-41e2-a3a1-e51daa0d9e89.jpg","index":0,"item":"4ca89f3d-8b93-447c-8422-9601d8102d7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_nemet-aramszukseglet-megujulo-forras","timestamp":"2025. április. 30. 14:20","title":"Csütörtökön a német áramszükséglet csaknem egészét megújuló forrásból fedezhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5224a24a-5c8c-4226-b1ab-a5404c0252a8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Június 1-től érvényes az Angol Labdarúgó-szövetség határozata.","shortLead":"Június 1-től érvényes az Angol Labdarúgó-szövetség határozata.","id":"20250501_transznemu-no-foci-bajnoksag-kitiltas-fa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5224a24a-5c8c-4226-b1ab-a5404c0252a8.jpg","index":0,"item":"ce2b2b5f-4d3a-4aef-a584-7b26ddf4937b","keywords":null,"link":"/sport/20250501_transznemu-no-foci-bajnoksag-kitiltas-fa","timestamp":"2025. május. 01. 14:47","title":"Kitiltják a transznemű nőket az angol női focibajnokságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]