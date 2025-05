A feltárások szerint az ember már az ősidőktől kezdve készített valamilyen formában művészeti alkotásokat – legyenek azok barlangrajzok vagy apró, csontból faragott tárgyak –, ami jól mutatja, hogy a mennyire fontos része a fajnak az önkifejezés ezen formája. Az is közismert, hogy az orvoslásban is használható, a mentális problémákkal küzdők számára például a művészetterápia hatékony segítség lehet a gyógyulásban. Úgy tűnik azonban, hogy a hétköznapokban is érdemes lehet egy kicsit „művészkedni”.

Az amerikai Drexel Egyetem kutatói összesen 39, 18 és 59 év közötti embertől vett nyálmintát két alkalommal: egy 45 perces művészeti foglalkozás előtt és után. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy miként változik meg a résztvevők kortizolszintje.

A kortizol a mellékvesék által termelt hormon: egyfajta univerzális hormon, amely mindenben szerepet játszik a gyulladás csökkentésétől a glükóz lebontásának fokozásáig. Mivel a szervezet stresszreakciójának részeként is felszabadul, ezért a köznyelv „stresszhormonként” is ismeri. Ez segít abban, hogy éber maradjon az ember: fokozza a szükséges funkciókat, és lelassítja azokat, amelyekre nincs szükség. Ezért a magas szint általában a stressz mutatója, de a szintje a nap folyamán is változik, általában reggel tetőzik, este pedig lecsökken – írja az IFLScience.

A fent említett vizsgálat során a csoport tagjai bármilyen formában alkothattak a papírmunkáktól kezdve az agyagmodellezésen át a kollázsok készítéséig. Ami még fontosabb, a résztvevők kevesebb mint felének volt valamilyen tapasztalata már a művészeti alkotások készítése terén.

A résztvevők arról számoltak be, hogy a foglalkozások pihentetőek voltak, csökkentették a szorongást, és segítettek nekik perspektívát találni. Volt, aki arról beszélt, hogy kevésbé rágódott a hétköznapi problémákon.

A nyálminták igazolták ezeket a beszámolókat, a résztvevők 75 százalékánál csökkent a kortizol szintje a 45 perces foglalkozásnak köszönhetően. Ez az eredmény nem függött attól, hogy ki mennyire értett a művészetekhez, vagyis lényegében egy teljesen amatőrnél is ugyanaz az eredmény születhet, mint annál, akinek már van tapasztalata a hasonló alkotói tevékenységgel kapcsolatban. Az erről szóló publikáció az Art Therapy című tudományos lapban jelent meg.

Girija Kaimal, a tanulmány egyik szerzője szerint az eredmény abból a szempontból nem meglepő, hogy végső soron épp ez lenne a művészetterápia célja is. Ugyanakkor jó tudni, hogy valóban van mérhető hatása az ilyen foglalkozásoknak.

Érdemes megjegyezni, hogy a vizsgált csoport rendkívül kicsi volt, így a jövőben nagyobb mintán is le kellene végezni a kísérletet, hogy pontosabb képet lehessen kapni a kortizol szintjének csökkenéséről. Emellett azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogy a 45 perces idő növelésének vagy csökkentésének van valamilyen hatása az eredményre.

