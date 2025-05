Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e250b0dc-c7f5-4a4f-a74e-ceff9c83c1bd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár Zeusz, a villámok ura is megirigyelhetné azt a drónt, amelyik egy különleges kísérlet keretében villámcsapást gerjesztett, miközben maga villámhárítóként működött.","shortLead":"Akár Zeusz, a villámok ura is megirigyelhetné azt a drónt, amelyik egy különleges kísérlet keretében villámcsapást...","id":"20250508_villamharito-dron-kiserlet-villamvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e250b0dc-c7f5-4a4f-a74e-ceff9c83c1bd.jpg","index":0,"item":"c235ee59-dcc5-4ec3-b175-4150afa7b2e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_villamharito-dron-kiserlet-villamvedelem","timestamp":"2025. május. 08. 20:03","title":"Különleges kísérlet eredménye a repülő villámhárító: mindig oda megy a város fölött, ahova éppen kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f987769-e3ad-40d3-a917-aec1128123cb","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Lengyelország, Horvátország, Csehország, Szlovénia és Románia területéről három hónapig nem lehet behozni egyes állati termékeket.","shortLead":"Lengyelország, Horvátország, Csehország, Szlovénia és Románia területéről három hónapig nem lehet behozni egyes állati...","id":"20250509_importtilalom-ragados-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f987769-e3ad-40d3-a917-aec1128123cb.jpg","index":0,"item":"e68a1671-e20c-4462-a025-5677103729fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_importtilalom-ragados-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. május. 09. 08:35","title":"A kormány visszaüt: importtilalom a magyar termékeket kitiltó országokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2c5edb-6f62-4151-a764-20e0badd5371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A GKI kutatóintézet megvizsgálta a pénzbeli uniós támogatások hatásait. A csatlakozás óta több mint 21,5 ezer milliárd forint támogatás érkezett Magyarországra. Felhívják a figyelmet azonban, hogy a pénzek egy része nem hatékonyan, túlárazott beszerzések során lett elköltve.","shortLead":"A GKI kutatóintézet megvizsgálta a pénzbeli uniós támogatások hatásait. A csatlakozás óta több mint 21,5 ezer milliárd...","id":"20250508_EU-s-penzek-nelkul-meg-jobban-docogne-a-magyar-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a2c5edb-6f62-4151-a764-20e0badd5371.jpg","index":0,"item":"1026ba77-2311-4490-80f9-d01d69d81eff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_EU-s-penzek-nelkul-meg-jobban-docogne-a-magyar-gazdasag","timestamp":"2025. május. 08. 15:01","title":"21,5 ezer milliárd forint EU-támogatás érkezett Magyarországra 2004 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470fcb9e-961e-4fd7-8ba4-2fade6159c57","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Keresztre feszítettük, köpönyegére sorsot vetettünk. És nem nyertünk.","shortLead":"Keresztre feszítettük, köpönyegére sorsot vetettünk. És nem nyertünk.","id":"20250509_tota-w-arpad-Gyurcsany-Ferenc-bucsuztatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/470fcb9e-961e-4fd7-8ba4-2fade6159c57.jpg","index":0,"item":"cb022a68-9f53-4d65-9c44-211d860171e9","keywords":null,"link":"/360/20250509_tota-w-arpad-Gyurcsany-Ferenc-bucsuztatasa","timestamp":"2025. május. 09. 09:04","title":"Tóta W. Árpád búcsúztatja Gyurcsány Ferencet: Mint a villám tépte magányos fenyő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4b4f3e-6c61-40d9-98a9-2dd34140b28f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szinte csoda, hogy nem történt katasztrófa az amerikai Newark nemzetközi repülőtéren, amikor nemrégiben másfél percre teljesen megszakadt a kapcsolat a légiirányítás és a repülőgépek között. Ugyan ez nem tűnik sok időnek, de egy ilyen komplex területen végzetes lehet. Most kiderült, mi zajlott a háttérben.","shortLead":"Szinte csoda, hogy nem történt katasztrófa az amerikai Newark nemzetközi repülőtéren, amikor nemrégiben másfél percre...","id":"20250507_newark-liberty-nemzetkozi-repuloter-osszeomlas-legiiranyitas-elavult-technologia-vezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e4b4f3e-6c61-40d9-98a9-2dd34140b28f.jpg","index":0,"item":"0db13fb3-2aff-4e6d-a495-4dff903efcfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_newark-liberty-nemzetkozi-repuloter-osszeomlas-legiiranyitas-elavult-technologia-vezetek","timestamp":"2025. május. 07. 15:47","title":"Se kép, se hang – egy elavult vezeték miatt teljesen összeomlott Amerika egyik legforgalmasabb reptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d82593-4136-4d43-9694-eb44d8567be1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem reális az őszödi beszédhez hasonlítani a Tisza Párt által nyilvánosságra hozott hangfelvételt, de a hatása arra pont jó, amire az ellenzéki tábornak másfél évvel a választás előtt szüksége van.","shortLead":"Nem reális az őszödi beszédhez hasonlítani a Tisza Párt által nyilvánosságra hozott hangfelvételt, de a hatása arra...","id":"20250508_fidesz-oszsodi-beszed-lepkefing-horn-gabor-elemzes-magyar-peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6d82593-4136-4d43-9694-eb44d8567be1.jpg","index":0,"item":"cf67f93e-4cf0-4475-86d4-47a3f12ecde1","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_fidesz-oszsodi-beszed-lepkefing-horn-gabor-elemzes-magyar-peter-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 14:58","title":"Nem Őszöd, de véletlenül sem lepkefing Magyar Péter hangfelvétele az elemző szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20a6ddd-617c-4157-966d-301bc5d7c758","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több területen is átalakul a Netflix, mobilon és tévén egyaránt. Jön a mesterséges intelligencia is.","shortLead":"Több területen is átalakul a Netflix, mobilon és tévén egyaránt. Jön a mesterséges intelligencia is.","id":"20250508_netflix-mesterseges-intelligencia-tartalom-kereses-megujulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f20a6ddd-617c-4157-966d-301bc5d7c758.jpg","index":0,"item":"48bf7910-0598-40c6-8caf-8bf119edb7ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_netflix-mesterseges-intelligencia-tartalom-kereses-megujulas","timestamp":"2025. május. 08. 19:03","title":"Rá sem fog ismerni: teljesen megújul a Netflix, máshogy tud majd keresni is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e43269d-328d-448c-9c7c-3cc15e28bd47","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olasz szakembernél tovább csak egy szövetségi kapitány irányította a nemzeti válogatottat.","shortLead":"Az olasz szakembernél tovább csak egy szövetségi kapitány irányította a nemzeti válogatottat.","id":"20250509_marco-rossi-2030-ig-marad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e43269d-328d-448c-9c7c-3cc15e28bd47.jpg","index":0,"item":"d59ae568-b98b-4673-8147-e7ae473978a4","keywords":null,"link":"/sport/20250509_marco-rossi-2030-ig-marad","timestamp":"2025. május. 09. 11:29","title":"2030-ig meghosszabbította Marco Rossi szerződését az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]