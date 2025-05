Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c4989493-5b79-42a3-a738-4296020c6b84","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összesen 23 hiba volt az Apple több rendszerében is, de a jó hír, hogy már befutott a javítás – csak telepíteni kell.","shortLead":"Összesen 23 hiba volt az Apple több rendszerében is, de a jó hír, hogy már befutott a javítás – csak telepíteni kell.","id":"20250430_apple-airplay-biztonsagi-resek-sebezhetoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4989493-5b79-42a3-a738-4296020c6b84.jpg","index":0,"item":"5393a842-aec0-43ab-b762-6a1fbd2b7572","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_apple-airplay-biztonsagi-resek-sebezhetoseg","timestamp":"2025. április. 30. 17:03","title":"Súlyos hibákat találtak az Apple eszközeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1653baca-109f-465f-9155-1876793880d4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Joakim Medin szabadon bocsátását elrendelte a bíróság, azonban így is börtönben kell maradnia, mivel egy másik ügyben terrorizmussal vádolják, amelyért akár 9 év börtönt is kaphat.","shortLead":"Joakim Medin szabadon bocsátását elrendelte a bíróság, azonban így is börtönben kell maradnia, mivel egy másik ügyben...","id":"20250430_torokorszag-erdogan-sved-ujsagiro-felfuggesztett-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1653baca-109f-465f-9155-1876793880d4.jpg","index":0,"item":"8f1180e6-5795-40e3-863a-8d6234e062da","keywords":null,"link":"/elet/20250430_torokorszag-erdogan-sved-ujsagiro-felfuggesztett-borton","timestamp":"2025. április. 30. 20:57","title":"Felfüggesztett börtönt kapott egy svéd újságíró Törökországban Erdogan megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76947e78-61ce-49b6-b5cd-d6a7cf4b39a2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Németh Zsolt, Lázár János, Simicskó István és Fürjes Balázs sem indul újra egyéniben a lap információi szerint, de van, ahol Orbán Viktor személyesen választott új jelöltet az eddig sikeres képviselő kárára.","shortLead":"Németh Zsolt, Lázár János, Simicskó István és Fürjes Balázs sem indul újra egyéniben a lap információi szerint, de van...","id":"20250430_fidesz-orszaggyulesi-kepviselojeloltek-valasztas-2026-nemeth-zsolt-nemeth-szilard-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76947e78-61ce-49b6-b5cd-d6a7cf4b39a2.jpg","index":0,"item":"587ca449-bf98-424a-bf99-ad759531676a","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_fidesz-orszaggyulesi-kepviselojeloltek-valasztas-2026-nemeth-zsolt-nemeth-szilard-lazar-janos","timestamp":"2025. április. 30. 21:13","title":"Szabad Európa: Több meghatározó fideszes politikust is nyugdíjba küld Orbán a 2026-os választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f5d731-e83b-4462-8d44-d890eb388c58","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A fájdalmat szexuális aktus közben minden ötödik nő legalább egyszer átéli élete során. Mivel sokaknál szégyenérzettel társul, ezért az esetek többségében nem fordulnak orvoshoz. Összeszedtük a lehetséges okokat és a megoldási lehetőségeket.","shortLead":"A fájdalmat szexuális aktus közben minden ötödik nő legalább egyszer átéli élete során. Mivel sokaknál szégyenérzettel...","id":"20240617_cikatridina-szexualitas-fajdalmas-egyuttlet-endometriozis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45f5d731-e83b-4462-8d44-d890eb388c58.jpg","index":0,"item":"a17f4fcf-31b2-4394-98b5-f059dfa5870a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20240617_cikatridina-szexualitas-fajdalmas-egyuttlet-endometriozis","timestamp":"2025. május. 01. 15:30","title":"Fájdalom együttlét közben: van megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"1125edc5-976e-4e64-b47b-6bd90f8a55aa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csizmadia Attila Norbert Matolcsy György volt jegybankelnök embere volt, érintheti a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány régi vezetése ellen indult eljárás.","shortLead":"Csizmadia Attila Norbert Matolcsy György volt jegybankelnök embere volt, érintheti a Pallas Athéné Domus Meriti...","id":"20250501_hvg-MNB-alapitvany-Bank-of-China-Csizmadia-Attila-Norbert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1125edc5-976e-4e64-b47b-6bd90f8a55aa.jpg","index":0,"item":"23fee7f4-75f4-45e1-aef3-8f5871f5534c","keywords":null,"link":"/360/20250501_hvg-MNB-alapitvany-Bank-of-China-Csizmadia-Attila-Norbert","timestamp":"2025. május. 01. 10:45","title":"A MNB-s alapítványtól eltávolított kuratóriumi elnök távozott a Bank of China leánycégének igazgatóságából is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a283a35a-f7f7-4deb-b0c2-46ebb0afb8f5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, az izraeli kormány több halottról tud, mint amennyit eddig beismertek.","shortLead":"Úgy tűnik, az izraeli kormány több halottról tud, mint amennyit eddig beismertek.","id":"20250430_benjamin-netanjahu-izrael-gazai-ovezet-hamasz-tusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a283a35a-f7f7-4deb-b0c2-46ebb0afb8f5.jpg","index":0,"item":"7c60c0e7-a8d7-4191-b519-8fd7d5c10c5d","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_benjamin-netanjahu-izrael-gazai-ovezet-hamasz-tusz","timestamp":"2025. április. 30. 14:29","title":"Elszólta magát Netanjahu felesége a gázai túszokkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c684d6b5-6a2b-45cc-8ce9-ea7344ce113f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump fia házalni jött Európába, Orbán nehéz helyzetben van, az Orbán-barát svájci lap pedig schmidtmáriázott egyet. Ez a HVG360 nemzetközi lapszemléje.","shortLead":"Trump fia házalni jött Európába, Orbán nehéz helyzetben van, az Orbán-barát svájci lap pedig schmidtmáriázott egyet...","id":"20250501_Nemzetkozi-lapszemle-Orban-Putyin-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c684d6b5-6a2b-45cc-8ce9-ea7344ce113f.jpg","index":0,"item":"6bd3d0a7-984b-4e58-ad28-c83414622a9c","keywords":null,"link":"/360/20250501_Nemzetkozi-lapszemle-Orban-Putyin-Trump","timestamp":"2025. május. 01. 10:58","title":"Putyin nyílt propagandistája lett a bucsai álhíreket lehozó szélsőjobbos lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae11e8c-1ef8-49f5-9e51-a015232807b9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kvantumszámítás meglehetősen elvont, távoli fogalomnak tűnik, holott pár éven belül elterjedtek lehetnek a kvantumszámítógépek. 2021-től már Kvantum Nap (World Quantum Day) is van minden év áprilisában, ünnepelve a természet legkisebb részecskéit tanulmányozó kvantumtudományt. A Google idén ehhez a naphoz kapcsolódóan foglalta össze, miért is lesz jó a hétköznapi embereknek a kvantumszámítástechnika.","shortLead":"A kvantumszámítás meglehetősen elvont, távoli fogalomnak tűnik, holott pár éven belül elterjedtek lehetnek...","id":"20250501_kvantumszamitas-elonyei-google-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ae11e8c-1ef8-49f5-9e51-a015232807b9.jpg","index":0,"item":"eaa0abe4-2ba4-4a09-b6d1-bfb639ce899f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250501_kvantumszamitas-elonyei-google-szerint","timestamp":"2025. május. 01. 16:03","title":"Új gyógyszerek jönnek, az áram meg nem megy majd el annyiszor – mit hozhat még a kvantumszámítás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]