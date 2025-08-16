Rugózik és indexel is a Xiaomi új rollere, teszten a Scooter 5 Pro

Ha azt gondolnánk, hogy a motorizált roller abszolút 21. századi találmány, akkor igen nagyot tévedünk, hiszen a világ első ilyen sorozatgyártású közlekedési eszközét 1915-ben dobták piacra.

Autoped RM Sotheby’s

Felépítését tekintve a 110 évvel ezelőtt debütált Autoped nagyon hasonlít a manapság kapható kései leszármazottjaira, az egyetlen lényeges eltérés, hogy nem villanymotor, hanem egy 1,5 lóerős 155 köbcentiméteres egyhengeres benzinmotor hajtja.

Egy eredeti Autoped ma már nagy kincs, nemrégiben mintegy 6,5 millió forintos összeg ellenében cserélt gazdát egy megkímélt példány.

Autoped RM Sotheby’s

Ezen összeg töredékéért roboghatunk haza a Xiaomi egyik legújabb rollerével, a kínai gyártó legújabb technológiai megoldásaival teletűzdelt Electric Scooter 5 Próval, melybe az elmúlt hetekben igyekeztük a lehető legtöbb kilométert beletenni.

És most jövünk a gyakorlati tapasztalatokkal.

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro László Ferenc

Biztosítás nélkül

Tavaly július közepe óta Magyarországon minden olyan elektromos rollerre kötelező felelősségbiztosítást kell kötni, melynek tömege meghaladja a 25 kilogrammot, vagy a legnagyobb sebessége nagyobb 25 km/h-nál.

A mellékelt fotókon látható legújabb Xiaomi rollerre nem kell biztosítást kötni – ezzel együtt természetesen lehet, és érdemes is ezt átgondolni –, hiszen a tömege 22,4 kilogramm, és a sebessége elektronikusan le van korlátozva 25 km/h-ra.

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro László Ferenc

Az elődjénél 3,4 kilogrammal nehezebb Scooter 5 Próval remekül gyúrhatunk karizomra, kicsit hosszabb távon viszont már nem túl kényelmes ekkora tömeget cipelni, még akkor sem, ha összecsukva mindössze 58,4 centiméter magas ez a trendi mikromobilitási eszköz.

Az egyetlen laza kézmozdulattal üzemkész állapotba hajtható roller teljes pompájában 1,27 méter magas és 1,19 méter hosszú. Az 1,5 milliméter vastag szénacél keret kellő stabilitást biztosít, a 17,8 centiméter széles alaplemezen pedig még a nagyobb lábmérettel megáldottak is kényelmesen elférnek.

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro László Ferenc

Indexeljünk!

A rolleren elvileg akár két személynek is jut hely, azonban mivel ez igen veszélyes, inkább kerülendő az ilyen jellegű használat. A megfelelő bukósisak beszerzése ma már remélhetőleg önmagától értetődik, és adott esetben a könyök- és térdvédők is remek szolgálatot tehetnek.

Az 59 centiméter széles kormány picit megnehezítheti a szűk helyeken történő manőverezést, cserébe viszont ott figyel a végeken egy-egy nagy fényerejű indexlámpa, melyek villogása elölről és hátulról is jól látható.

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro László Ferenc

Az indexkapcsoló bal oldalt található, a középen lévő kijelző többek közt a sebességgel, az üzemmóddal és a töltéssel kapcsolatos infókat jeleníti meg, a kormányszarv elejében lévő LED-es fényszóró pedig éjszaka jól megvilágítja az előttünk lévő útszakaszt.

A hátsó lámpát is felvonultató világítás alaphelyzetben manuálisan kapcsolható be, de lehetőség van automatikus aktiválásra is, ilyenkor a fényszenzor adataira hagyatkozik a technika.

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro László Ferenc

Hajtás pajtás!

A korábbi hagyományoktól eltérően a Xiaomi új rollerének nem az első, hanem a hátsó kerekében található a villanymotor, ami főleg emelkedőn történő közlekedéskor jelent extra trakciót.

Hogy ne váljon kezelhetetlen driftmasinává a Scooter 5 Pro, továbbfejlesztett kipörgésgátlót is kapunk a pénzünkért, ami vizes körülmények mellett jól jöhet, de laza talajon történő közlekedéskor mi inkább kikapcsoltuk, mert sokszor feleslegesen elvette a teljesítményt.

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro László Ferenc

A 400 W névleges teljesítményű kefe nélküli motor maximum 1000 W-ot képes leadni, ami még termetesebb felnőtt felhasználó esetén is remek gyorsulást tesz lehetővé.

Séta módban 6 km/h, normál módban 20 km/h, sport módban pedig 25 km/h-ra van korlátozva a sebesség, és a kellő teljesítmény miatt az akár 22 százalékos emelkedők sem jelentenek leküzdhetetlen feladatot.

Az első kereket dobfék, a hátsót a három fokozatban állítható rekuperációjú és E-ABS funkciós villanymotor lassítja. A fék egész jól adagolható, de a fékerővel nem vagyunk elégedettek, a korábbi tárcsafékes Xiaomik erősebb fékrendszerrel bírtak.

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro László Ferenc

Elöl dupla lengéscsillapítót, hátul szimpla rugóstagot alkalmaztak a fejlesztők, és ezek a 10 colos gumikkal szerelt kerekekkel kombinálva egész komfortos suhanást tesznek lehetővé. Komolyabb úthibák és szintkülönbségek esetén viszont kicsit felüt a felfüggesztés, ami tompa hanghatással is jár.

Az IPX5 védelemnek köszönhetően nedves körülmények mellett is használható a maximum 120 kilogrammal terhelhető roller, melynek fontosabb beállításai a Xiaomi okosotthon applikációjában (Android, iOS) érhetők el, és itt tudjuk kiolvasni többek közt a futásteljesítményt is.

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro László Ferenc

A minimálisan nagyobb, 468-ról 477 Wh-ra növelt kapacitású akkumulátor hivatalosan 60 kilométeres hatótávval kecsegtet, ezt azonban leginkább csak a kicsi és könnyű felhasználók tudják megközelíteni a gyakorlatban. A reális hatótáv inkább 35-40 kilométer magasságában mozog, amit viszont minden körülmények mellett tud a technika.

70 W-os töltővel akár 9 órát is igénybe vehet egy teljes töltés, de az általunk is használt 120 W-os egységgel ez az idő akár meg is felezhető.

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro László Ferenc

A 4 Ultra finomabban rugózik az 5 Prónál László Ferenc

Komolyabb emelkedőkhöz jobban passzol a jobb oldali 4 Ultra László Ferenc

Konklúzió, árak

A Xiaomi Electric Scooter 5 Pro egy a szürke hétköznapokban városi körülmények mellett remekül használható elektromos roller, mely bár messze nem hibátlan, kellően erős, masszív és kényelmes használatot tesz lehetővé, illetve a hatótávjára sem igazán lehet panasz.

Az elődjénél 30 ezer forinttal magasabb, 230 ezer forintos áron debütált újdonság ár/érték arányban jelenleg az egyik legjobb vétel a Xiaomi kínálatából.

A Scooter 5 ugyan 60 ezer forinttal olcsóbb, viszont gyengébb és hátul nem rugózik, a Scooter 5 Max pedig 30 ezer forint felárért eggyel több hátsó rugót és alsó megvilágítást vonultat fel.

A belépőszintet a relatíve szerény hatótávú 150 ezres Scooter Elite jelenti, a másik véglet pedig a még tavaly debütált és egyelőre idei utódmodell nélküli 270 ezer forintos Scooter 4 Ultra, mely látványos felfüggesztéssel és nagyobb aksival hódít.

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro László Ferenc

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro László Ferenc

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro László Ferenc

Egymás mellett az 5 Pro és a 4 Ultra László Ferenc

A többi tesztünket itt találja.