Új mobil a ranglista élén: ennek a telefonnak van most világverő kamerája

Kínai mobil váltott kínait. Nagyjából így lehetne összefoglalni azt, mi történt a DXOMARK független tesztlabor által készített lista élén, amely az okostelefonokat a kamerájuk teljesítménye alapján rangsorolja. Ezúttal az Oppo Find X8 Ultra készüléknek kellett átadnia a helyét a Huawei eszközének, a Pura 80 Ultrának. A Huawei mobilja lett az első, amely 170 pont feletti eredményt ért el.

A DXOMARK közlése szerint a Huawei mobilja fotózásban és a videók készítésében is egyaránt kiemelkedő teljesítményt nyújt. Ez a cég saját fejlesztésű Red Maple Imaging nevű technológiájának köszönhető, amely a legmodernebb hardverhez fejlett szoftveres támogatást biztosít.

Az értékelésből kiderült, az eszköz nemcsak az összesített pontszámmal lett rekorder. A fotós képességeire 180 pontot kapott a szakemberektől, amire korábban még egyetlen mobilnál sem volt példa. Legnagyobb erősségként a kép részleteinek természetes és kiegyensúlyozott megjelenítését emelték ki, miközben a színeket élethű módon adja vissza, a fehéregyensúlyt pedig precíz módon tudja beállítani a rendszer.

DXOMARK

Mivel a fő képérzékelője 1 colos, így a szélesre nyitható rekesznek köszönhetően még gyenge fényviszonyok mellett is kiemelkedően tiszta és világos képet készít a mobil kamerája. A DXOMARK szerint az már csak hab a tortán, hogy az autofókusza rendkívül gyorsan és pontosan dolgozik.

DXOMARK

A szakemberek emellett dicsérték a zoom képességeit is: a 10×-es optikai zoomra képes teleobjektív a rendszer segítségével nagy tisztaságú képeket készít, ami jelentősen felülmúlja a versenytársak képalkotó rendszereit.

DXOMARK

DXOMARK

A videózás terén sem lehet panasz a mobilra. A mobil beltérben, változó fényviszonyok mellett is képes fókuszban tartani a témát, nem is beszélve arról, hogy a szoftveres megoldásnak köszönhetően a gyenge fényviszonyok mellett is jól kivehetők a részletek.

Indoor HuaweiPura80Ultra DxOMark Uploaded by DXOMARK on 2025-08-08.

A kamerarendszer képstabilizátora 121 pontot kapott, ami csak egy ponttal marad el a 122 pontos csúcstól.

Walk HuaweiPura80Ultra DxOMark Uploaded by DXOMARK on 2025-08-08.

A Huawei a Pura 80 Ultrával nagyot lépett előre az előző generációs készülékhez, a Pura 70 Ultrához képest – utóbbi jelenleg a DXOMARK ranglistájának 4. helyén található, 163 ponttal. Érdekesség, hogy a lista első 10 helyén szinte csak kínai mobilok vannak. Az iPhone 16 Pro Max jelenleg az ötödik (161 ponttal), míg a Google Pixel 9 Pro XL a hatodik (160 pont). A teljes listát itt lehet megnézni.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.