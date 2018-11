Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarok miatt pörög a turizmus, a külföldiek kevesebb időt töltöttek itt.","shortLead":"A magyarok miatt pörög a turizmus, a külföldiek kevesebb időt töltöttek itt.","id":"20181109_A_magyaroknak_lehetnek_halasak_a_szallodasok_a_kulfoldiek_hamar_elmennek_innen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7867d42-3203-496f-af02-fd0bff813b7a","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_A_magyaroknak_lehetnek_halasak_a_szallodasok_a_kulfoldiek_hamar_elmennek_innen","timestamp":"2018. november. 09. 09:49","title":"A magyaroknak lehetnek hálásak a szállodások, a külföldiek hamar elmennek innen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5305077-ea35-4936-830b-9ad1fb187678","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas francia zeneszerző 86 éves volt.","shortLead":"Az Oscar-díjas francia zeneszerző 86 éves volt.","id":"20181108_Meghalt_Francis_Lai_a_Love_Story_zeneszerzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5305077-ea35-4936-830b-9ad1fb187678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097fc536-074e-41d8-b290-0144a6ab4de8","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Meghalt_Francis_Lai_a_Love_Story_zeneszerzoje","timestamp":"2018. november. 08. 14:15","title":"Meghalt Francis Lai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01cfc8b0-43ef-47b0-b3e3-e657ca636ecf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok esetben a tudósok életét és halálát is olyan rejtélyek szövik át, amelyekre csak évtizedekkel vagy akár évszázadokkal később kapunk magyarázatot. Vagy soha. A Halálos hírszerzés című dokumentumfilm-sorozat kutatók és tudósok halálának körülményeit tárja fel, amelyek bioterrorizmussal, illegális emberkísérletekkel és titkosszolgálatok tevékenységeivel köthetők össze.","shortLead":"Sok esetben a tudósok életét és halálát is olyan rejtélyek szövik át, amelyekre csak évtizedekkel vagy akár...","id":"20181107_halalos_hirszerzes_hires_tudosok_rejtelyes_halalesetek_dokumentumfilm_tudomany_viasat_history","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01cfc8b0-43ef-47b0-b3e3-e657ca636ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9335c43-2f30-4152-a8c4-713fb4836b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_halalos_hirszerzes_hires_tudosok_rejtelyes_halalesetek_dokumentumfilm_tudomany_viasat_history","timestamp":"2018. november. 07. 19:03","title":"Tudósok, akik rejtélyes ügyekben kutakodtak – aztán rejtélyes körülmények között meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d54830-6461-4a9e-8bbe-8a28d0c15f72","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mesteri passz, mesteri gól.","shortLead":"Mesteri passz, mesteri gól.","id":"20181107_manchester_united_juventus_cristiano_ronaldo_gol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90d54830-6461-4a9e-8bbe-8a28d0c15f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519949d5-e0f0-41da-8dab-5a70f0912509","keywords":null,"link":"/sport/20181107_manchester_united_juventus_cristiano_ronaldo_gol","timestamp":"2018. november. 07. 22:32","title":"Parádés gólt lőtt Ronaldo a Manchesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc7b3df-0839-4d10-8178-abe88a4f27b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lendületet kap a pálinkafőzés – erről árulkodnak a legfrissebb adatok és ezt jelzik előre a szakmai várakozások is – írta a Magyar Idők. Az első fél évben 1,4 millió liter italt adhattak ki megrendelőiknek a hivatásos bérfőzdék, és ez a mennyiség kétszázezer literrel több, mint amennyi 2017 első hat hónapjában elkészült. ","shortLead":"Lendületet kap a pálinkafőzés – erről árulkodnak a legfrissebb adatok és ezt jelzik előre a szakmai várakozások is –...","id":"20181107_Megtalaltak_a_megoldast_a_magyar_almatermelok_palinkat_foznek_abbol_amit_nem_vettek_be_a_feldolgozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbc7b3df-0839-4d10-8178-abe88a4f27b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd462cb-946c-48d6-9cb5-a46e10cfcd50","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Megtalaltak_a_megoldast_a_magyar_almatermelok_palinkat_foznek_abbol_amit_nem_vettek_be_a_feldolgozok","timestamp":"2018. november. 07. 14:38","title":"Megtalálták a megoldást a magyar almatermelők: pálinkát főznek abból, amit nem vettek be a feldolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4b2c54-3db0-4f99-924c-d73948dd7e0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valaki vette a fáradtságot, és sorba állította mind a 43 dalt.","shortLead":"Valaki vette a fáradtságot, és sorba állította mind a 43 dalt.","id":"20181108_Melyik_a_legjobb_Spice_Girlsszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b4b2c54-3db0-4f99-924c-d73948dd7e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc2ad11-e5e5-4f61-9f89-e9cb63c76899","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Melyik_a_legjobb_Spice_Girlsszam","timestamp":"2018. november. 08. 15:59","title":"Melyik a legjobb Spice Girls-szám?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdfd315-fb29-41c6-9d5a-424bc65c2d01","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Edith Eva Eger szembenézett a saját félelmeivel, és ezáltal másokon is segíteni tudott. A magyar származású pszichológus megjárta Auschwitzot, mégis kivételes az az életöröm, amely a kilencvenes éveit taposó nőből árad. Cseke Eszter és S. Takács András tíz napot tölthetett Edith Eva Eger otthonában, hogy megmutassa nekünk: így érdemes élni. Villáminterjú a rendezőkkel.","shortLead":"Edith Eva Eger szembenézett a saját félelmeivel, és ezáltal másokon is segíteni tudott. A magyar származású...","id":"20181107_Lehetosegbe_forditani_a_tragediat__10_nap_egy_holokauszttulelo_vendegsegeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbdfd315-fb29-41c6-9d5a-424bc65c2d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9e1f89-ac3d-459a-9cd6-0052c473bc97","keywords":null,"link":"/kultura/20181107_Lehetosegbe_forditani_a_tragediat__10_nap_egy_holokauszttulelo_vendegsegeben","timestamp":"2018. november. 07. 20:00","title":"Lehetőséggé alakítani a tragédiát – tíz nap vendégségben egy holokauszttúlélőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha az áremelkedés gyorsul, rendszerint a hivatalos adatokat meghaladó drágulást érzékelnek a fogyasztók. Vagy a hivatalos adatok torzítanak?","shortLead":"Ha az áremelkedés gyorsul, rendszerint a hivatalos adatokat meghaladó drágulást érzékelnek a fogyasztók. Vagy...","id":"20181108_Miert_erezzuk_nagyobbnak_az_inflaciot_mint_ahogy_a_KSH_meri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f3a614-2be7-4c17-ac11-c74c0a85fbe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Miert_erezzuk_nagyobbnak_az_inflaciot_mint_ahogy_a_KSH_meri","timestamp":"2018. november. 08. 15:44","title":"Miért érezzük nagyobbnak az inflációt, mint ahogy a KSH méri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]